بايراقداريان وقعت على إفادة إنتخابات "الأولمبية" برئاسة سلامة

أصدرت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان الإفادة الإدارية المتعلقة بانتخابات اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية برئاسة جهاد سلامة والتي جرت في ١٤ ايار ٢٠٢٥.صورة عن الإفادة الادارية موقعة من الوزيرة بايراقداريان: