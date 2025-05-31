الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

سان جيرمان يفوز بدوري الأبطال لأول مرة بخماسية أمام إنتر

2025-05-31 | 16:52
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
سان جيرمان يفوز بدوري الأبطال لأول مرة بخماسية أمام إنتر

حسم باريس سان جيرمان الفرنسي لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بفوزه 5 - صفر على إنتر ميلان الإيطالي في النهائي الذي أقيم في ميونيخ اليوم السبت بفضل تألق ديزريه دوي الذي سجل هدفين ولعب تمريرة حاسمة هز منها أشرف حكيمي الشباك.

وافتتح حكيمي التسجيل في الدقيقة 12 من مسافة قريبة مستغلا تمريرة عرضية منخفضة من دوي.

وبعد 20 دقيقة من بداية المباراة، سجل دوي الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بقدم فيدريكو ديماركو وغيرت اتجاهها إلى داخل المرمى.

وأضاف دوي الهدف الثالث من تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 63، قبل أن يسجل خفيتشا كفاراتسخيليا الهدف الرابع من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 73.

واختتم سيني مايولو التسجيل من مسافة قريبة مكللا سلسلة من التمريرات المتقنة في الدقيقة 86.

وبهذا يحقق سان جيرمان ثلاثية من الألقاب هذا الموسم بعد فوزه بالدوري الفرنسي والكأس المحلية.

ولم يفز إنتر باللقب القاري منذ 2010 عندما توج بطلا للمرة الثالثة.

رياضة

جيرمان

بدوري

الأبطال

بخماسية

ريال مدريد يتعاقد مع أرنولد من ليفربول لست سنوات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
03:39

دوري أبطال أوروبا: احتفالات صاخبة في باريس بعد تتويج سان جرمان باللقب

LBCI
رياضة
2025-05-05

بعد الأداء الأخير لفريقه... أوديغارد يسعى للفوز على سان جرمان في دوري أبطال أوروبا

LBCI
رياضة
2025-05-11

بطولة إنكلترا: نيوكاسل ينال الأفضلية في سباق التأهل إلى دوري الأبطال

LBCI
رياضة
2025-05-11

بطولة فرنسا: مرسيليا وموناكو يضمنان التأهل المباشر إلى دوري الأبطال

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-05-30

ريال مدريد يتعاقد مع أرنولد من ليفربول لست سنوات

LBCI
رياضة
2025-05-30

بايراقداريان وقعت على إفادة إنتخابات "الأولمبية" برئاسة سلامة

LBCI
رياضة
2025-05-30

دي ماريا يعود إلى الأرجنتين عبر روساريو تمهيدا لانهاء مسيرته

LBCI
رياضة
2025-05-30

رئيس مانشستر سيتي خلدون المبارك يعد بصفقات سريعة تحضيرا لمونديال الأندية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-05-30

عطلة عيد الأضحى المبارك من 6 الى 9 حزيران

LBCI
فنّ
2025-04-10

بعد تصرفاته الغريبة في الآونة الأخيرة... جاستن بيبر يهاجم المصورين في أحد المقاهي (صور)

LBCI
فنّ
2025-04-09

بعد الشائعات الأخيرة... جاستن بيبر يستعيد بريقه (صور)

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-04

نسبة الاقتراع تتخطى الثلاثين في المئة في بلدية عين سعادة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:46

احتفال في مزار سيدة لبنان حريصا بنهاية الشهر المريمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

وزير الخارجية السعودية يؤم المصلّين في جامع بني أمية الكبير...

LBCI
حال الطقس
13:40

اليكم حال الطقس في الايام المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

تأهل لبنان ضمن Top 20 في حفلة انتخاب ملكة جمال العالم 2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

الشعاع الحديدي... سلاح سري استخدمته اسرائيل لمسيرات حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بين الاعتراف والإنكار: هل يُعيد حزيران رسم خريطة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الطويل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بين وفيق صفا وبلاسخارت... ملف خفي خلف الصورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

مسألة نزع السلاح قُبيل زيارة مورغان اورتاغوس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

الاستثمارات الأجنبية تتدفق إلى سوريا وتغيب عن لبنان… والنظام السياسيّ يحدّد الاتجاه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
15:29

بسبب عرض فني مثير للجدل... توتر في الميناء - طرابلس (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
09:40

ندى كوسا في إطلالة ملوكية ضمن حفل انتخاب ملكة جمال العالم لعام 2025 (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
12:02

ملكة جمال العالم لعام 2025... من تايلند!

LBCI
موضة وجمال
10:46

تأهل لبنان ضمن Top 20 في حفل انتخاب ملكة جمال العالم 2025 (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
03:38

القناة 14 الاسرائيلية: نائبة المبعوث الخاص الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس ستغادر منصبها قريبًا

LBCI
موضة وجمال
08:59

الشقيقتان حديد تفجّران مفاجأة... شقيقة من "علاقة عابرة"!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بين وفيق صفا وبلاسخارت... ملف خفي خلف الصورة

LBCI
موضة وجمال
10:17

تأهل ملكة جمال لبنان ضمن Top 40 في حفل انتخاب ملكة جمال العالم 2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More