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رياضة
سان جيرمان يفوز بدوري الأبطال لأول مرة بخماسية أمام إنتر
2025-05-31 | 16:52
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سان جيرمان يفوز بدوري الأبطال لأول مرة بخماسية أمام إنتر
حسم باريس سان جيرمان الفرنسي لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بفوزه 5 - صفر على إنتر ميلان الإيطالي في النهائي الذي أقيم في ميونيخ اليوم السبت بفضل تألق ديزريه دوي الذي سجل هدفين ولعب تمريرة حاسمة هز منها أشرف حكيمي الشباك.
وافتتح حكيمي التسجيل في الدقيقة 12 من مسافة قريبة مستغلا تمريرة عرضية منخفضة من دوي.
وبعد 20 دقيقة من بداية المباراة، سجل دوي الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بقدم فيدريكو ديماركو وغيرت اتجاهها إلى داخل المرمى.
وأضاف دوي الهدف الثالث من تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 63، قبل أن يسجل خفيتشا كفاراتسخيليا الهدف الرابع من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 73.
واختتم سيني مايولو التسجيل من مسافة قريبة مكللا سلسلة من التمريرات المتقنة في الدقيقة 86.
وبهذا يحقق سان جيرمان ثلاثية من الألقاب هذا الموسم بعد فوزه بالدوري الفرنسي والكأس المحلية.
ولم يفز إنتر باللقب القاري منذ 2010 عندما توج بطلا للمرة الثالثة.
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