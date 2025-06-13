ليفربول يوافق على التعاقد مع فيرتس في صفقة قياسية للنادي

وافق ليفربول الإنكليزي على صفقة قياسية للنادي بقيمة تصل إلى 116 مليون جنيه إسترليني (157 مليون دولار) للتعاقد مع الألماني فلوريان فيرتس من باير ليفركوزن، حسب ما أفادت تقارير عدة الجمعة.



وسيدفع ليفربول بطل الدوري الإنكليزي مبلغا أوليا قدره 100 مليون جنيه إسترليني، متجاوزا بشكل كبير الرقم القياسي للنادي، ولكن مع الإضافات المتعلقة بالأداء، في حال تحقيقها، ستجعله رقما قياسيا بريطانيا محتملًا.



وقد يتجاوز إجمالي إنفاق ليفربول على اللاعب الألماني الدولي البالغ من العمر 22 عامًا مبلغ 115 مليون جنيه إسترليني الذي وافق تشلسي على دفعه لبرايتون عام 2023 مقابل الحصول على صفقة لاعب الوسط الإكوادوري مويسيس كايسيدو، الذي رفض الانتقال إلى أنفيلد حينها.



وكلف لاعب الوسط كايسيدو تشلسي مبلغًا أوليًا قدره 100 مليون جنيه إسترليني، والذي قد يرتفع إلى 115 مليون جنيه إسترليني.



وكان المهاجم الاوروغوياني داروين نونيس هو الصفقة القياسية السابقة لليفربول عام 2022، على الرغم من أنهم لم يدفعوا المبلغ الكامل وقدره 85 مليون جنيه إسترليني لأنه لم يستوف جميع متطلبات بعض الإضافات المستحقة.



وكان مانشستر سيتي مهتمًا بالتعاقد مع فيرتس لكنه انسحب من السباق وزعمت الصحف المحلية ان مرد ذلك هو ارتفاع تكاليف الصفقة بأكملها.