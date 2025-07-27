الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
32
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
32
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
حادث في رأس نحاش البترونية ضمن المرحلة الأولى من بطولة لبنان في الرالي
2025-07-27 | 05:50
شارك
0
min
حادث في رأس نحاش البترونية ضمن المرحلة الأولى من بطولة لبنان في الرالي
شهدت بلدة رأس نحاش البترونية حيث تقام اول مرحلة من بطولة لبنان في الرالي بمشاركة متسابقين من عدة دول عربية، حادثا خطيرا بعد فقدان متسابق من سلطنة عمان وبجانبه مساعده الإلماني السيطرة على السيارة التي انحرفت عن مسارها، لتطير في الهواء قبل أن تصطدم بالأشجار على جانب الطريق .
وأدى الحادث إلى إصابة السائق ومرافقه برضوض وجروح طفيفة، وتم نقلهما إلى مستشفى البترون.
أخبار لبنان
رياضة
البترونية
المرحلة
الأولى
بطولة
لبنان
الرالي
باسيل: نطمح لأن تصبح البترون عاصمة الرياضة كما هي عاصمة السياحة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-24
نتائج السباق الأول من بطولة لبنان لسيارات الدفع الرباعي
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-24
نتائج السباق الأول من بطولة لبنان لسيارات الدفع الرباعي
0
أخبار لبنان
2025-05-05
بالأرقام: المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان
أخبار لبنان
2025-05-05
بالأرقام: المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان
0
آخر الأخبار
2025-07-13
تقدم المنتخب الياباني على منتخب لبنان للسيدات في كرة السلة بنتيجة ٤٤-٤١ في النصف الأول من المباراة ضمن بطولة كأس آسيا
آخر الأخبار
2025-07-13
تقدم المنتخب الياباني على منتخب لبنان للسيدات في كرة السلة بنتيجة ٤٤-٤١ في النصف الأول من المباراة ضمن بطولة كأس آسيا
0
آخر الأخبار
2025-07-16
انتهاء النصف الاول من المباراة بنتيجة 41-37 لصالح المنتخب الفيليبيني على حساب المنتخب اللبناني لكرة السلة للسيدات ضمن بطولة آسيا
آخر الأخبار
2025-07-16
انتهاء النصف الاول من المباراة بنتيجة 41-37 لصالح المنتخب الفيليبيني على حساب المنتخب اللبناني لكرة السلة للسيدات ضمن بطولة آسيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
05:36
باسيل: نطمح لأن تصبح البترون عاصمة الرياضة كما هي عاصمة السياحة
رياضة
05:36
باسيل: نطمح لأن تصبح البترون عاصمة الرياضة كما هي عاصمة السياحة
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-25
روجيه فغالي يواصل سيطرته على سباقات تسلق الهضبة في بكفيا
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-25
روجيه فغالي يواصل سيطرته على سباقات تسلق الهضبة في بكفيا
0
رياضة
2025-07-23
لبنان يفوز بمباراته الودية امام الاردن ضمن رحلة تحضيراته لبطولة اسيا
رياضة
2025-07-23
لبنان يفوز بمباراته الودية امام الاردن ضمن رحلة تحضيراته لبطولة اسيا
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-22
منتخب لبنان لكرة السلة يتحضر قبل انطلاقه إلى بطولة آسيا
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-22
منتخب لبنان لكرة السلة يتحضر قبل انطلاقه إلى بطولة آسيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:16
مقدمة النشرة المسائية 26-07-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:16
مقدمة النشرة المسائية 26-07-2025
0
آخر الأخبار
2025-05-08
أجراس الكنائس تقرع في لبنان إحتفالًا بانتخاب البابا الجديد
آخر الأخبار
2025-05-08
أجراس الكنائس تقرع في لبنان إحتفالًا بانتخاب البابا الجديد
0
خبر عاجل
2025-07-18
قاسم: اصبروا على حصرية السلاح في مقابل الخطر الكبير الذي لن يبقي لبنان ولتكن كلمتنا واحدة ولنعمل للأولوية
خبر عاجل
2025-07-18
قاسم: اصبروا على حصرية السلاح في مقابل الخطر الكبير الذي لن يبقي لبنان ولتكن كلمتنا واحدة ولنعمل للأولوية
0
آخر الأخبار
07:54
برنامج الأغذية العالمي: لدينا ما يكفي من الغذاء في المنطقة أو أن هناك كميات في الطريق إلى قطاع غزة لإطعام السكان جميعهم لثلاثة أشهر تقريبا
آخر الأخبار
07:54
برنامج الأغذية العالمي: لدينا ما يكفي من الغذاء في المنطقة أو أن هناك كميات في الطريق إلى قطاع غزة لإطعام السكان جميعهم لثلاثة أشهر تقريبا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
من غنوا كلماته لسنوات يكتبون عنه اليوم... ومواقع التواصل تتحول لمساحة وداع لزياد!
تقارير نشرة الاخبار
13:33
من غنوا كلماته لسنوات يكتبون عنه اليوم... ومواقع التواصل تتحول لمساحة وداع لزياد!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
النبيذ اللبناني نجم مهرجان ضهور الشوير
تقارير نشرة الاخبار
13:33
النبيذ اللبناني نجم مهرجان ضهور الشوير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هذا عالم العبقري زياد الرحباني الصغير!
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هذا عالم العبقري زياد الرحباني الصغير!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
فل زياد... بلا ولا شي
تقارير نشرة الاخبار
13:23
فل زياد... بلا ولا شي
0
أخبار دولية
13:21
الضغط يتصاعد على نتنياهو: صفقة الأسرى على الطاولة وسط انقسام داخلي وتحذيرات من كارثة إنسانية
أخبار دولية
13:21
الضغط يتصاعد على نتنياهو: صفقة الأسرى على الطاولة وسط انقسام داخلي وتحذيرات من كارثة إنسانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
عودة النازحين السوريين المنظمة بدأت… ولبنان الرسمي يقرر إقفال الملف مع نهاية عام 2025
تقارير نشرة الاخبار
13:19
عودة النازحين السوريين المنظمة بدأت… ولبنان الرسمي يقرر إقفال الملف مع نهاية عام 2025
0
أخبار لبنان
13:17
في النبطية... مبادرة أهلية لحفظ ذاكرة المدينة
أخبار لبنان
13:17
في النبطية... مبادرة أهلية لحفظ ذاكرة المدينة
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:16
مقدمة النشرة المسائية 26-07-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:16
مقدمة النشرة المسائية 26-07-2025
0
أخبار لبنان
11:12
جولة لوزير الصحة في الجنوب: تفقدٌ لمستشفيات النبطية وتأكيد على دعم المنطقة بالأجهزة والمعدات
أخبار لبنان
11:12
جولة لوزير الصحة في الجنوب: تفقدٌ لمستشفيات النبطية وتأكيد على دعم المنطقة بالأجهزة والمعدات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:00
على أنغام أغنية "بلا ولا شي"... كارمن لبس توجه رسالة مؤثرة لزياد الرحباني: "صعبة كتير ما تكون موجود"
فنّ
05:00
على أنغام أغنية "بلا ولا شي"... كارمن لبس توجه رسالة مؤثرة لزياد الرحباني: "صعبة كتير ما تكون موجود"
2
أخبار لبنان
12:21
زياد الرحباني... هذه مراسم الدفن والتعازي
أخبار لبنان
12:21
زياد الرحباني... هذه مراسم الدفن والتعازي
3
صحف اليوم
02:54
رئيس الجمهورية: اسمي يوسف وليس مار يوسف وليست هناك عصا سحرية
صحف اليوم
02:54
رئيس الجمهورية: اسمي يوسف وليس مار يوسف وليست هناك عصا سحرية
4
أخبار لبنان
04:26
براك: طالما أن "حزب الله" يحتفظ بسلاحه فلن تكفي الأقوال.. وعلى الحكومة و"الحزب" أن يتصرفا فورًا حتى لا يُحكم على لبنان بالبقاء في "جمود"
أخبار لبنان
04:26
براك: طالما أن "حزب الله" يحتفظ بسلاحه فلن تكفي الأقوال.. وعلى الحكومة و"الحزب" أن يتصرفا فورًا حتى لا يُحكم على لبنان بالبقاء في "جمود"
5
حال الطقس
04:40
الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية والرطوبة في ذروتها...
حال الطقس
04:40
الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية والرطوبة في ذروتها...
6
أمن وقضاء
11:05
ضحيتا جريمة مروعة... غزير تودع جورج عبدالله التحومي وزوجته ليليان جوزف يزبك
أمن وقضاء
11:05
ضحيتا جريمة مروعة... غزير تودع جورج عبدالله التحومي وزوجته ليليان جوزف يزبك
7
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هذا عالم العبقري زياد الرحباني الصغير!
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هذا عالم العبقري زياد الرحباني الصغير!
8
تقارير نشرة الاخبار
13:33
النبيذ اللبناني نجم مهرجان ضهور الشوير
تقارير نشرة الاخبار
13:33
النبيذ اللبناني نجم مهرجان ضهور الشوير
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More