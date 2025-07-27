حادث في رأس نحاش البترونية ضمن المرحلة الأولى من بطولة لبنان في الرالي

شهدت بلدة رأس نحاش البترونية حيث تقام اول مرحلة من بطولة لبنان في الرالي بمشاركة متسابقين من عدة دول عربية، حادثا خطيرا بعد فقدان متسابق من سلطنة عمان وبجانبه مساعده الإلماني السيطرة على السيارة التي انحرفت عن مسارها، لتطير في الهواء قبل أن تصطدم بالأشجار على جانب الطريق .



وأدى الحادث إلى إصابة السائق ومرافقه برضوض وجروح طفيفة، وتم نقلهما إلى مستشفى البترون.