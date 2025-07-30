الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

بايرن ميونيخ يتعاقد مع لويس دياس قادما من ليفربول بعقد حتى 2029

2025-07-30 | 04:56
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بايرن ميونيخ يتعاقد مع لويس دياس قادما من ليفربول بعقد حتى 2029

انتقل الجناح الدولي الكولومبي لويس دياس من ليفربول الإنكليزي إلى بايرن ميونيخ الألماني بعقد يمتد حتى 2029، وذلك وفق ما أعلن الناديان الأربعاء.

وقال ليفربول في بيان "أكمل لويس دياس انتقاله بشكل دائم إلى بايرن ميونيخ بعد ثلاث سنوات ونصف قضاها مع ليفربول. يغادر الكولومبي +ريدز+ بعدما لعب دورا هاما في الفوز بأربعة ألقاب رئيسية منذ وصوله من بورتو البرتغالي في أوائل 2022، أبرزها لقب الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم الماضي".

وبدوره، قال النادي البافاري إن "المهاجم وقع عقدا مع بايرن ميونيخ حتى 30 حزيران/يونيو 2029، وسيرتدي الرقم 14 مع بطل الدوري الألماني"، ناقلا عن ابن الـ28 عاما قوله "أنا سعيد جدا. يعني لي الكثير أن أكون جزءا من بايرن ميونيخ، إنه أحد أكبر الأندية في العالم. أريد مساعدة فريقي الجديد بأسلوبي الكروي وشخصيتي".

وتابع "هدفي هو الفوز بجميع الألقاب الممكنة، وسنعمل جاهدين كل يوم لتحقيق ذلك كفريق واحد".

ولم يكن الاعلان عن التعاقد مع الدولي الكولومبي مفاجئا، إذا أفادت تقارير عدة في الساعات القليلة الماضية بأن بايرن وافق على دفع 65.5 مليون جنيه استرليني (88 مليون دولار) لضم دياس.

وتقدم النادي البافاري الأسبوع الماضي بعرض أولي قدره 59 مليون جنيه استرليني لضم الكولومبي، لكن ليفربول رفضه، ما دفعه إلى تقديم عرض جديد يبدو أنه يرتقي إلى ما يصبو إليه بطل الدوري الممتاز.

وأفادت التقارير بأن الكولومبي حصل على الاذن لمغادرة الجولة الآسيوية التي يقوم بها ليفربول، من أجل إجراء الفحص الطبي تمهيدا للانضمام إلى بايرن.

رياضة

ميونيخ

يتعاقد

قادما

ليفربول

LBCI التالي
المغربيان أبوخلال وعبقار الى تورينو وخيتافي
تعرفوا على تشكيلة منتخب لبنان إلى بطولة آسيا في كرة السلة - جدة ٢٠٢٥
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-07-02

ليفربول يرفض عرضا من بايرن للتخلي عن لويس دياس

LBCI
رياضة
2025-05-30

ريال مدريد يتعاقد مع أرنولد من ليفربول لست سنوات

LBCI
رياضة
2025-07-24

ليفربول يتعاقد مع المهاجم الفرنسي إيكيتيكي

LBCI
رياضة
2025-06-20

ليفربول يتعاقد رسميا مع الألماني فيرتس في ثالث أغلى صفقة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
05:06

المغربيان أبوخلال وعبقار الى تورينو وخيتافي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

تعرفوا على تشكيلة منتخب لبنان إلى بطولة آسيا في كرة السلة - جدة ٢٠٢٥

LBCI
رياضة
10:41

نواف سلام يستقبل وائل عرقجي

LBCI
رياضة
2025-07-27

منافسات النسخة الأولى من رالي البترون تشهد فوزًا جديدًا لروجيه فغالي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:02

خطر تسونامي على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-21

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد مسيرة معادية شمال الجولان وجنوبه

LBCI
رياضة
04:56

بايرن ميونيخ يتعاقد مع لويس دياس قادما من ليفربول بعقد حتى 2029

LBCI
فنّ
2025-07-27

"عايشة وحدا بلاك"... هذا ما كشفه الفنان الراحل زياد الرحباني عن هذه الأغنية في مقابلة سابقة عبر الـLBCI!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:01

المرشح لمنصب السفير الأميركي في لبنان: الوقت لنزع سلاح حزب الله هو الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

فيروز في اليوم الثاني لعزاء زياد... أم بحجم أمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

"وأخيرًا راجعين على سوريا!" المرحلة الأولى من خطة عودة النازحين المنظمة إنطلقت وفرحة لا توصف على وجوه السوريين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

في ليلة المتاحف... تحية خاصة لروح زياد الرحباني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

تعرفوا على تشكيلة منتخب لبنان إلى بطولة آسيا في كرة السلة - جدة ٢٠٢٥

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

خلافات إسرائيلية تعيق تحقيق صفقة غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

"سوريا هي المملكة العربية السعودية"…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

التعديلات الجديدة لقانون إصلاح المصارف... هذا ما يعنيك كمودع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

عون في الجزائر... هذه تفاصيل ما يجري

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:57

إطلاق نار ومحاولة دهس عناصر... هذا ما حصل قرب نقطة مراقبة حدودية للجيش في بلدة مطربا - القصر

LBCI
اقتصاد
10:34

وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تموز

LBCI
أخبار لبنان
14:57

الولايات المتحدة تضغط على لبنان لإصدار قرار حكومي بنزع سلاح حزب الله... هذا ما كشفته مصادر لـ"رويترز"

LBCI
أخبار دولية
00:02

خطر تسونامي على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ

LBCI
أخبار لبنان
15:51

ابتداءً من هذا التاريخ... الخطوط الجوية الجزائرية تعلن استئناف رحلاتها الى بيروت

LBCI
اسرار
00:07

أسرار الصحف المحلية 30-7-2025

LBCI
صحف اليوم
00:34

بري لـ"الجمهورية": الطريقة التي يتّبعها الرئيس عون في التعامل مع ملف التفاوض والسلاح جيدة

LBCI
رياضة
10:41

نواف سلام يستقبل وائل عرقجي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More