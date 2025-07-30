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رياضة
بايرن ميونيخ يتعاقد مع لويس دياس قادما من ليفربول بعقد حتى 2029
2025-07-30 | 04:56
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بايرن ميونيخ يتعاقد مع لويس دياس قادما من ليفربول بعقد حتى 2029
انتقل الجناح الدولي الكولومبي لويس دياس من ليفربول الإنكليزي إلى بايرن ميونيخ الألماني بعقد يمتد حتى 2029، وذلك وفق ما أعلن الناديان الأربعاء.
وقال ليفربول في بيان "أكمل لويس دياس انتقاله بشكل دائم إلى بايرن ميونيخ بعد ثلاث سنوات ونصف قضاها مع ليفربول. يغادر الكولومبي +ريدز+ بعدما لعب دورا هاما في الفوز بأربعة ألقاب رئيسية منذ وصوله من بورتو البرتغالي في أوائل 2022، أبرزها لقب الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم الماضي".
وبدوره، قال النادي البافاري إن "المهاجم وقع عقدا مع بايرن ميونيخ حتى 30 حزيران/يونيو 2029، وسيرتدي الرقم 14 مع بطل الدوري الألماني"، ناقلا عن ابن الـ28 عاما قوله "أنا سعيد جدا. يعني لي الكثير أن أكون جزءا من بايرن ميونيخ، إنه أحد أكبر الأندية في العالم. أريد مساعدة فريقي الجديد بأسلوبي الكروي وشخصيتي".
وتابع "هدفي هو الفوز بجميع الألقاب الممكنة، وسنعمل جاهدين كل يوم لتحقيق ذلك كفريق واحد".
ولم يكن الاعلان عن التعاقد مع الدولي الكولومبي مفاجئا، إذا أفادت تقارير عدة في الساعات القليلة الماضية بأن بايرن وافق على دفع 65.5 مليون جنيه استرليني (88 مليون دولار) لضم دياس.
وتقدم النادي البافاري الأسبوع الماضي بعرض أولي قدره 59 مليون جنيه استرليني لضم الكولومبي، لكن ليفربول رفضه، ما دفعه إلى تقديم عرض جديد يبدو أنه يرتقي إلى ما يصبو إليه بطل الدوري الممتاز.
وأفادت التقارير بأن الكولومبي حصل على الاذن لمغادرة الجولة الآسيوية التي يقوم بها ليفربول، من أجل إجراء الفحص الطبي تمهيدا للانضمام إلى بايرن.
رياضة
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