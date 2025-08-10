أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

كأس آسيا بكرة السلة: لبنان الخاسر امام كوريا الجنوبية يواجه اليابان في الدور الثاني

2025-08-10 | 12:44
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
كأس آسيا بكرة السلة: لبنان الخاسر امام كوريا الجنوبية يواجه اليابان في الدور الثاني

فاز منتخب كوريا الجنوبية على نظيره اللبناني بنتيجة(  ٩٧-٨٦ ) في اختتام الدور الاول من كأس آسيا للرجال لكرة السلة التي تستضيفها مدينة جدّة السعودية حتى الاحد المقبل.

وهو الفوز الثاني لكوريا الجنوبية في المجموعة الاولى، التي تصدرتها اوستراليا، بعد الفوز  الاول على قطر التي احتلت المركز الرابع والأخير في المجموعة وخرجت من المنافسة والخسارة الثانية للبنان بعد الخسارة الاولى امام اوستراليا وانتصار على قطر.

وبذلك، احتلت كوريا الجنوبية المركز الثاني خلف اوستراليا الأولى واحتل لبنان المركز الثالث وقطر المركز الرابع و الأخير.

وتأهلت اوستراليا مباشرة إلى الدور ربع النهائي على أن تلعب كوريا الجنوبية في الدور الثاني ضد منتخب غوام، بينما يلعب المنتخب اللبناني ضد المنتخب الياباني ثاني المجموعة الثانية في الدور الثاني المؤهل إلى الدور  ربع النهائي الثلاثاء ١٢ آب الجاري.
 
-مرفقة الصور من مباراة كوريا الجنوبية ولبنان واحصائيات المباراة (من موقع الاتحاد الدولي لكرة السلة)
 
 
 
 
 

أخبار لبنان

رياضة

السلة:

لبنان

الخاسر

كوريا

الجنوبية

يواجه

اليابان

الدور

الثاني

LBCI التالي
المنتخب اللبناني لكرة السلة يواصل مشواره في كأس آسيا...
لبنان يواجه كوريا الجنوبية غدا... ووائل عرقجي يغيب عن بطولة كأس آسيا لكرة السلة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-09

لبنان يواجه كوريا الجنوبية غدا... ووائل عرقجي يغيب عن بطولة كأس آسيا لكرة السلة

LBCI
خبر عاجل
2025-08-08

انتهاء المباراة بفوز منتخب أستراليا على منتخب لبنان بنتيجة 93-80 في بطولة كأس آسيا لكرة السلة والمنتخب اللبناني يواجه كوريا الجنوبية يوم الأحد

LBCI
خبر عاجل
2025-08-10

انتهاء المباراة بخسارة منتخب لبنان أمام منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 97-86 في بطولة كأس آسيا لكرة السلة

LBCI
رياضة
2025-08-06

كأس آسيا بكرة السلة: فوز لبنان على قطر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
05:45

بايراقداريان تفقدت المنشآت الرياضية في طرابلس: نحرص على توفير بيئة آمنة ومحفزة للشباب لممارسة الرياضة

LBCI
رياضة
13:52

منتخب لبنان لكرة السلة يتعرض لخسارة لم تكن في الحسبان في بطولة كأس آسيا..

LBCI
رياضة
2025-08-10

المنتخب اللبناني لكرة السلة يواصل مشواره في كأس آسيا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-09

لبنان يواجه كوريا الجنوبية غدا... ووائل عرقجي يغيب عن بطولة كأس آسيا لكرة السلة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-06-26

عراقجي: أضرار كبيرة طالت المواقع النووية الإيرانية بعد 12 يوماً من الحرب

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-23

أكسيوس عن مسؤولين: مجلس النواب الأميركي يبلغ موظفيه بحظر تطبيق واتساب على كل أجهزتهم المخصصة للعمل الحكومي

LBCI
أخبار دولية
2025-04-03

الجيش الإسرائيلي: نحقق في مقتل مسعفين فلسطينيين في غزة بنيران قواتنا

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-06

المتحدث باسم الجيش الباكستاني: ردنا قيد التحضير

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:19

رأس مادورو مقابل ٥٠ مليون دولار

LBCI
أخبار دولية
13:13

الجيش الاسرائيلي يعيد انتشاره جنوبا استعدادا لاحتلال غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

فيما لبنان يصارع لبسط سلطة الجيش... الاحتلال يثبت مواقعه جنوبا وآخرها خلة المحافر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

انفجار وادي زبقين: التحقيقات بين فرضية التفخيخ والخطأ التقني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

كهرباء لبنان بين السياسة والانهيار

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:49

مقدمة النشرة المسائية 11-8-2025

LBCI
اقتصاد
08:10

وزير المالية بحث مع رئيس الصندوق الكويتي مشاريع عدة

LBCI
أمن وقضاء
07:32

الجيش يشيّع المجند الشهيد هادي ناصر الباي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:29

"التغطية مستمرة حتى لو تم اغتيال أنس واغتيال جميع الزملاء"...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:00

جورج البركس يناشد أصحاب محطات المحروقات: للتقيد بهذه بالارشادات

LBCI
حال الطقس
02:43

موجة حرّ تضرب لبنان... الحرارة تقترب من عتبة الـ٤٠ درجة ساحلا

LBCI
أخبار لبنان
07:08

مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة عيد إنتقال السيدة العذراء يوم الجمعة

LBCI
رياضة
13:52

منتخب لبنان لكرة السلة يتعرض لخسارة لم تكن في الحسبان في بطولة كأس آسيا..

LBCI
أمن وقضاء
04:18

فرار موقوف من مستشفى في طرابلس... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه وعلى وشقيقه الذي ساعده

LBCI
أخبار دولية
23:30

بينهم أنس الشريف ومحمد قريقع... "الجزيرة" تعلن استشهاد 4 من صحافييها في قصف إسرائيلي على شمال غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-10

هذه تفاصيل حريق فقرا كفرذبيان.. والخوف من تكرار السيناريو

LBCI
أخبار لبنان
04:48

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يزور العراق ولبنان: "تعاوننا مع الحكومة اللبنانية مديد وعميق"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More