كأس آسيا بكرة السلة: لبنان الخاسر امام كوريا الجنوبية يواجه اليابان في الدور الثاني

فاز منتخب كوريا الجنوبية على نظيره اللبناني بنتيجة( ٩٧-٨٦ ) في اختتام الدور الاول من كأس آسيا للرجال لكرة السلة التي تستضيفها مدينة جدّة السعودية حتى الاحد المقبل.



وهو الفوز الثاني لكوريا الجنوبية في المجموعة الاولى، التي تصدرتها اوستراليا، بعد الفوز الاول على قطر التي احتلت المركز الرابع والأخير في المجموعة وخرجت من المنافسة والخسارة الثانية للبنان بعد الخسارة الاولى امام اوستراليا وانتصار على قطر.



وبذلك، احتلت كوريا الجنوبية المركز الثاني خلف اوستراليا الأولى واحتل لبنان المركز الثالث وقطر المركز الرابع و الأخير.



وتأهلت اوستراليا مباشرة إلى الدور ربع النهائي على أن تلعب كوريا الجنوبية في الدور الثاني ضد منتخب غوام، بينما يلعب المنتخب اللبناني ضد المنتخب الياباني ثاني المجموعة الثانية في الدور الثاني المؤهل إلى الدور ربع النهائي الثلاثاء ١٢ آب الجاري.