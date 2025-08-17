انتهاء الجولة الـ١٤ من الدوري اللبناني للفروسية في نادي فقرا

إنتهت ظهر اليوم الجولة الـ١٤ من الدوري اللبناني للفروسية في نادي فقرا، بمشاركة أكثر من ١٠٠ فارس وفارسة يمثلون أكثر من عشرة أندية إتحادية.



وشهدت الفئة الأولى من السباقات الرسمية فوز اللاعبة الناشئة تينا دلال للأسبوع الثاني على التوالي.

كما فازت متصدرة الفئة الثانية كيندا الخطيب بالجولة الثانية على علو أكثر ارتفاعاً للحواجز، ليختتم بطل لبنان جو عبود الفوز بالفئة المخصصة فقط لأصحاب التصنيف، متقدماً على الثنائي يسمى صادق وكيندا الخطيب.