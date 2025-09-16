البطل اللبناني الدولي في كمال الأجسام أيمن برو عاد إلى بيروت

عاد إلى بيروت البطل اللبناني الدولي في كمال الأجسام أيمن برو بعدما شارك في البطولة العالمية لكمال الأجسام التي أقيمت في إسبانيا وحاز فيها على المركز الرابع في فئته.وخلال التتويج رفع البطل برو علم لبنان وعليه صورة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وشعار الجيش اللبناني الذي ينتسب اليه، وتسلم شهادة من الاتحاد العالمي لكمال الأجسام على انجازه الرياضي المميز، كما نال ميدالية البطولة.