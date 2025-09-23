الأخبار
رياضة
الكرة الذهبية... إليكم الجوائز الموزعة عن موسم 2024-2025
2025-09-23 | 04:27
شارك
0
min
الكرة الذهبية... إليكم الجوائز الموزعة عن موسم 2024-2025
في ما يأتي الجوائز الموزعة الإثنين في حفل الكرة الذهبية الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، وأبرزها لأفضل لاعب والتي نالها نجم باريس سان جرمان الفرنسي عثمان ديمبيليه:
- أفضل لاعب: الفرنسي عثمان ديمبيليه (باريس سان جرمان)
- أفضل لاعبة: الإسبانية أيتانا بونماتي (برشلونة الإسباني)
- جائزة يوهان كرويف لأفضل مدرب: الإسباني لويس إنريكي (باريس سان جرمان الفرنسي)
- جائزة يوهان كرويف لأفضل مدربة: الهولندية سارينا ويغمان (منتخب إنكلترا)
- جائزة غيرد مولر لأفضل هداف: السويدي فيكتور يوكيريس (أرسنال الإنكليزي حاليا وسبورتينغ البرتغالي الموسم الماضي)
- جائزة غيرد مولر لأفضل هدافة: البولندية إيفا باجور (برشلونة الإسباني)
- جائزة ريمون كوبا لأفضل شاب:الإسباني لامين جمال (برشلونة)
- جائزة ريمون كوبا لأفضل شابة: الإسبانية فيكي لوبيس (برشلونة)
- جائزة ليف ياشين لأفضل حارس: الإيطالي جانلويجي دوناروما (مانشستر سيتي الإنكليزي حاليا وباريس سان جرمان الموسم الماضي)
- جائزة ليف ياشين لأفضل حارسة: الإنكليزية هانا هامبتون (تشلسي)
- أفضل فريق للرجال: باريس سان جرمان (الفرنسي)
- أفضل فريق للسيدات: أرسنال (الإنكليزي)
التالي
من "الساخر المراوغ" إلى ملك الكرة الذهبية... ديمبيليه يكتب قصة النجاح
شراكة النادي الرياضي وOMT مستمرة للموسم الثاني على التوالي
السابق
رياضة
05:00
بعد تتويج ديمبيليه بالكرة الذهبية... إليكم ترتيب اللاعبين الثلاثين في القائمة النهائية
رياضة
05:00
بعد تتويج ديمبيليه بالكرة الذهبية... إليكم ترتيب اللاعبين الثلاثين في القائمة النهائية
رياضة
05:00
بعد تتويج ديمبيليه بالكرة الذهبية... إليكم ترتيب اللاعبين الثلاثين في القائمة النهائية
رياضة
05:00
بعد تتويج ديمبيليه بالكرة الذهبية... إليكم ترتيب اللاعبين الثلاثين في القائمة النهائية
0
رياضة
04:47
من "الساخر المراوغ" إلى ملك الكرة الذهبية... ديمبيليه يكتب قصة النجاح
رياضة
04:47
من "الساخر المراوغ" إلى ملك الكرة الذهبية... ديمبيليه يكتب قصة النجاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
شراكة النادي الرياضي وOMT مستمرة للموسم الثاني على التوالي
تقارير نشرة الاخبار
13:48
شراكة النادي الرياضي وOMT مستمرة للموسم الثاني على التوالي
0
رياضة
2025-09-18
مدرب أتلتيكو مدريد "يفقد أعصابه تمامًا" بوجه جماهير ليفربول... حركة بذيئة وبطاقة حمراء (فيديو)
رياضة
2025-09-18
مدرب أتلتيكو مدريد "يفقد أعصابه تمامًا" بوجه جماهير ليفربول... حركة بذيئة وبطاقة حمراء (فيديو)
أخبار دولية
00:52
تعطيل الأنشطة في نحو عشر مدن كبيرة في جنوب الصين بسبب إعصار
أخبار دولية
00:52
تعطيل الأنشطة في نحو عشر مدن كبيرة في جنوب الصين بسبب إعصار
0
أخبار دولية
01:14
أردوغان: سأتفاوض مع ترامب هذا الأسبوع على شراء تركيا طائرات إف-35
أخبار دولية
01:14
أردوغان: سأتفاوض مع ترامب هذا الأسبوع على شراء تركيا طائرات إف-35
0
آخر الأخبار
01:29
الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي أطلق النار من موقع الرمثا في اتجاه مزرعة بسطرا في خراج بلدة كفرشوبا
آخر الأخبار
01:29
الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي أطلق النار من موقع الرمثا في اتجاه مزرعة بسطرا في خراج بلدة كفرشوبا
0
آخر الأخبار
01:30
الأونروا: القوات الإسرائيلية شددت القيود المفروضة على الحركة والوصول في الضفة الغربية
آخر الأخبار
01:30
الأونروا: القوات الإسرائيلية شددت القيود المفروضة على الحركة والوصول في الضفة الغربية
أخبار لبنان
16:26
وزيرا الصحة والإعلام زارا الأم الناجية من غارة بنت جبيل
أخبار لبنان
16:26
وزيرا الصحة والإعلام زارا الأم الناجية من غارة بنت جبيل
0
أخبار دولية
16:03
وزير الخارجية السعودي يدعو كل الدول الى الاعتراف بدولة فلسطين
أخبار دولية
16:03
وزير الخارجية السعودي يدعو كل الدول الى الاعتراف بدولة فلسطين
0
أخبار دولية
15:42
ماكرون: فرنسا تعترف اليوم بدولة فلسطين
أخبار دولية
15:42
ماكرون: فرنسا تعترف اليوم بدولة فلسطين
0
أخبار لبنان
14:29
التقدمي الاشتراكي يعلن إطلاق ٢٤ معتقلا من السويداء... وهذا ما قاله خضر غضبان للـLBCI
أخبار لبنان
14:29
التقدمي الاشتراكي يعلن إطلاق ٢٤ معتقلا من السويداء... وهذا ما قاله خضر غضبان للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في نيويورك... إطلالة هي الأولى لرئيس سوري من على منبر الأمم المتحدة منذ 58 عاماً
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في نيويورك... إطلالة هي الأولى لرئيس سوري من على منبر الأمم المتحدة منذ 58 عاماً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إسرائيل تترقب نتائج مؤتمر حل الدولتين... ونتنياهو يهدد بحروب جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إسرائيل تترقب نتائج مؤتمر حل الدولتين... ونتنياهو يهدد بحروب جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
شراكة النادي الرياضي وOMT مستمرة للموسم الثاني على التوالي
تقارير نشرة الاخبار
13:48
شراكة النادي الرياضي وOMT مستمرة للموسم الثاني على التوالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مارون شماس: سأستثمر في المبتكرين والمبدعين في شارك تانك لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مارون شماس: سأستثمر في المبتكرين والمبدعين في شارك تانك لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
براك: حزب الله يعيد بناء قوته وعلى الحكومة اللبنانية أن تعلن بوضوح أنها ستنزع سلاحه
تقارير نشرة الاخبار
13:40
براك: حزب الله يعيد بناء قوته وعلى الحكومة اللبنانية أن تعلن بوضوح أنها ستنزع سلاحه
1
أخبار لبنان
06:12
روكز: الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب المتعلقة بقدماء القوى المسلحة اللبنانية
أخبار لبنان
06:12
روكز: الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب المتعلقة بقدماء القوى المسلحة اللبنانية
2
أخبار لبنان
10:51
تعميم من سلام الى الإدارات والمؤسسات العامة: للتشدد في منع استعمال الأماكن العامة والمعالم الأثرية والسياحية قبل الحصول على الأذونات اللازمة
أخبار لبنان
10:51
تعميم من سلام الى الإدارات والمؤسسات العامة: للتشدد في منع استعمال الأماكن العامة والمعالم الأثرية والسياحية قبل الحصول على الأذونات اللازمة
3
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
4
صحف اليوم
23:39
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)
صحف اليوم
23:39
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)
5
أخبار لبنان
14:22
اللبنانية الأولى من نيويورك: سلام لبنان ووقف الحرب فيه هو من سلام الشرق الأوسط
أخبار لبنان
14:22
اللبنانية الأولى من نيويورك: سلام لبنان ووقف الحرب فيه هو من سلام الشرق الأوسط
6
خبر عاجل
08:45
نتنياهو خلال رفعِ كأسٍ بمناسبة حلول رأسِ السنة: نحن في خِضَمِّ صراعٍ نَنتصِرُ فيه على أعدائنا ويجب أن نُدمّرَ المحور الإيرانيّ وهذا ما ينتظرنا في العامِ المقبل الذي قد يكون عامًا تاريخياً لأمنِ إسرائيل
خبر عاجل
08:45
نتنياهو خلال رفعِ كأسٍ بمناسبة حلول رأسِ السنة: نحن في خِضَمِّ صراعٍ نَنتصِرُ فيه على أعدائنا ويجب أن نُدمّرَ المحور الإيرانيّ وهذا ما ينتظرنا في العامِ المقبل الذي قد يكون عامًا تاريخياً لأمنِ إسرائيل
7
حال الطقس
02:48
الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية
حال الطقس
02:48
الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية
8
أخبار دولية
12:10
التقدمي الاشتراكي: إطلاق ٢٤ معتقلاً من أهالي السويداء
أخبار دولية
12:10
التقدمي الاشتراكي: إطلاق ٢٤ معتقلاً من أهالي السويداء
