رياضة

الكرة الذهبية... إليكم الجوائز الموزعة عن موسم 2024-2025

2025-09-23 | 04:27
في ما يأتي الجوائز الموزعة الإثنين في حفل الكرة الذهبية الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، وأبرزها لأفضل لاعب والتي نالها نجم باريس سان جرمان الفرنسي عثمان ديمبيليه:

- أفضل لاعب: الفرنسي عثمان ديمبيليه (باريس سان جرمان)

- أفضل لاعبة: الإسبانية أيتانا بونماتي (برشلونة الإسباني)

- جائزة يوهان كرويف لأفضل مدرب: الإسباني لويس إنريكي (باريس سان جرمان الفرنسي)

- جائزة يوهان كرويف لأفضل مدربة: الهولندية سارينا ويغمان (منتخب إنكلترا)

- جائزة غيرد مولر لأفضل هداف: السويدي فيكتور يوكيريس (أرسنال الإنكليزي حاليا وسبورتينغ البرتغالي الموسم الماضي)

- جائزة غيرد مولر لأفضل هدافة: البولندية إيفا باجور (برشلونة الإسباني)

- جائزة ريمون كوبا لأفضل شاب:الإسباني لامين جمال (برشلونة)

- جائزة ريمون كوبا لأفضل شابة: الإسبانية فيكي لوبيس (برشلونة)

- جائزة ليف ياشين لأفضل حارس: الإيطالي جانلويجي دوناروما (مانشستر سيتي الإنكليزي حاليا وباريس سان جرمان الموسم الماضي)

- جائزة ليف ياشين لأفضل حارسة: الإنكليزية هانا هامبتون (تشلسي)

- أفضل فريق للرجال: باريس سان جرمان (الفرنسي)

- أفضل فريق للسيدات: أرسنال (الإنكليزي)

