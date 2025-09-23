الأخبار
رياضة

بعد تتويج ديمبيليه بالكرة الذهبية... إليكم ترتيب اللاعبين الثلاثين في القائمة النهائية

2025-09-23 | 05:00
2min
بعد تتويج ديمبيليه بالكرة الذهبية... إليكم ترتيب اللاعبين الثلاثين في القائمة النهائية

بعد إعلان فوز مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي عثمان ديمبيليه الإثنين في الحفل الذي أقيم في باريس، أتى ترتيب اللاعبين الثلاثين الذين كانوا مرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم الموسم الماضي بحسب التصويت،:

1. الفرنسي عثمان ديمبيليه (باريس سان جرمان)

2. الإسباني لامين جمال (برشلونة)

3. البرتغالي فيتينا (باريس سان جرمان)

4. المصري محمد صلاح (ليفربول الإنكليزي)

5. البرازيلي رافينيا (برشلونة)

6. المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جرمان)

7. الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد الإسباني)

8. الإنكليزي كول بالمر (تشلسي)

9. الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما (باريس سان جرمان الموسم الماضي ومانشستر سيتي الإنكليزي حاليا)

10. البرتغالي نونو منديش (باريس سان جرمان)

11. الإسباني بيدري (برشلونة الإسباني)

12. الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جرمان)

13. الإنكليزي هاري كاين (بايرن ميونيخ الألماني)

14. الفرنسي ديزيريه دويه (باريس سان جرمان)

15. السويدي فيكتور يوكيريس (أرسنال الإنكليزي حاليا وسبورتينغ البرتغالي الموسم الماضي)

16. البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني)

17. البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة الإسباني)

18. الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي (نابولي الإيطالي)

19. البرتغالي جواو نيفيش (باريس سان جرمان)

20. الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (إنتر الإيطالي)

21. الغيني سيرهو غيراسي (بوروسيا دورتموند الألماني)

22. الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر (ليفربول الإنكليزي)

23. الإنكليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد الإسباني)

24. الإسباني فابيان رويس (باريس سان جرمان)

25. الهولندي دنزل دمفريس (إنتر الإيطالي)

26. النروجي إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي الإنكليزي)

27. الإنكليزي ديكلان رايس (أرسنال)

28. الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنكليزي)

29. الألماني فلوريان فيرتس (ليفربول الإنكليزي حاليا وباير ليفركوزن الموسم الماضي)

30. الفرنسي ميكايل أوليسيه (بايرن ميونيخ الألماني)

رياضة

تتويج

ديمبيليه

بالكرة

الذهبية...

إليكم

ترتيب

اللاعبين

الثلاثين

القائمة

النهائية

من "الساخر المراوغ" إلى ملك الكرة الذهبية... ديمبيليه يكتب قصة النجاح
LBCI السابق

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
