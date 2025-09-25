الأخبار
رياضة

رونالدو يطالب بعودة نيمار الى صفوف المنتخب البرازيلي

2025-09-25 | 10:03
2min
رونالدو يطالب بعودة نيمار الى صفوف المنتخب البرازيلي

دعا "الظاهرة" رونالدو، المتوج بطلا للعالم مرتين مع المنتخب البرازيلي لكرة القدم، الأربعاء إلى عودة نيمار إلى صفوف سيليساو لخوض نهائيا كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مؤكدًا أن البرازيل "لا تملك لاعب كرة قدم آخر" مثله.

ويشارك نيمار بانتظام مع ناديه سانتوس الذي عاد إلى صفوفه في كانون الثاني الماضي، ولم يستدعِه المدرب الإيطالي لسيليساو كارلو أنشيلوتي للمشاركة في التصفيات.

وقال رونالدو أن نيمار البالغ من العمر 33 عاما وعلى الرغم من تعرضه للإصابات، لا يزال "لاعبا حاسما في سيليساو"

وشدد خلال فعالية ترويجية في ساو باولو إلى جانب نيمار على أنه "ليس لدينا لاعب كرة قدم آخر مثل نيمار، ونأمل أن يكون جاهزا تماما لكأس العالم".

ولم يرتدِ نيمار القميص الأخضر والأصفر منذ تشرين الأول 2023، عندما تعرض لإصابة خطيرة في الركبة ضد الأوروغواي في التصفيات المونديالية.

وكان أنشيلوتي أكد أنه "يجب أن يصل في حالة بدنية جيدة لمساعدة المنتخب الوطني على تقديم أفضل ما لديه في كأس العالم" وذلك تعليقا على غياب نجم برشلونة الاسباني وباريس سان جرمان الفرنسي والهلال السعودي السابق عن آخر مباراتين في التصفيات مطلع أيلول.

وتأهلت البرازيل حاملة الرقم القياسي في عدد الالقاب في كأس العالم (5 ألقاب) الى العرس العالمي بإنهائها التصفيات الأميركية الجنوبية في المركز الخامس.
 

رياضة

يطالب

بعودة

نيمار

المنتخب

البرازيلي

