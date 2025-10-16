الأخبار
رياضة

السباحة الأولمبية الأسترالية تيتموس تعلن اعتزالها

2025-10-16 | 10:12
2min
السباحة الأولمبية الأسترالية تيتموس تعلن اعتزالها

أعلنت بطلة السباحة الأسترالية أريارن تيتموس، الحائزة على أربع ميداليات ذهبية أولمبية، اعتزالها الخميس في قرار وصفته بأنه "صعب جدا".

وكانت السباحة البالغة من العمر 25 عامًا في فترة راحة منذ أولمبياد باريس، لكنها صرحت سابقًا أنها تخطط للعودة الى المشاركة في دورة ألعاب لوس أنجليس 2028.

وقالت تيتموس في فيديو نشرته على حسابها على إنستغرام: "كان قرارا صعبا، صعبا جدا، لكنني سعيدة جدا به".

وأضافت "لطالما أحببت السباحة، لقد كانت شغفي منذ صغري. لكنني أعتقد أن هذا الانقطاع جعلني أدرك أن بعض الأشياء في حياتي التي لطالما كانت مهمة بالنسبة لي أصبحت الآن أكثر أهمية بقليل من السباحة، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لي".

وفازت تيتموس بالميدالية الذهبية في سباق 400 م حرة في كل من أولمبياد طوكيو وباريس، متغلبة على نجمة السباحة الأميركية كايتي ليديكي فيما وُصف بـ"سباقات القرن".

وخسرت الأسترالية، الملقبة بـ"المدمرة"، رقمها القياسي العالمي في سباق 400 م حرة لصالح الكندية سامر ماكينتوش في وقت سابق من هذا العام، لكنها لا تزال أسرع امرأة على الإطلاق في سباق 200 م حرة.

وعلّقت ليديكي على اعتزال تيتموس قائلة: "منافسة وبطلة وإنسانة استثنائية! تهانينا"، بينما قالت ماكينتوش: "سنفتقدك".

وتابعت تيتموس "لم أتخيل يوما أن آخر دورة ألعاب أولمبية لي ستكون في باريس. ومع ما أعرفه الآن، أتمنى لو استمتعت أكثر بالسباق الأخير".

وخضعت السباحة الاسترالية الى عملية جراحية قبل اولمبياد باريس لإزالة ورم حميد في المبيض، وقالت إنها "منزعجة جدا" من التنبيه الطبي.

وأردفت قائلة: "لكنني أعتقد أنه مع تعمقي في هذه المشاكل الصحية، كان عليّ حقًا أن أنظر إلى نفسي وأفكر فيما هو أهم بالنسبة لي، أبعد من السباحة".

وتعتزل تيتموس وفي جعبتها 33 ميدالية دولية، بينها ثماني ميداليات أولمبية، وتسع ميداليات في بطولة العالم، وثماني ميداليات في ألعاب الكومنولث.

وقالت مواطنتها كايلي ماكيون، الحائزة على خمس ميداليات ذهبية أولمبية: "أنت رائعة. إنه لشرف لي أن أكون مع أسطورة حية في هذه الرياضة".

رياضة

الأولمبية

الأسترالية

تيتموس

اعتزالها

