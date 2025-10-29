الأخبار
رياضة

قطعة نقدية تذكارية في الأرجنتين للاحتفاء بكأس العالم 2026 ومارادونا

2025-10-29 | 12:08
قطعة نقدية تذكارية في الأرجنتين للاحتفاء بكأس العالم 2026 ومارادونا

كشف المصرف المركزي الأرجنتيني الأربعاء عن قطعة نقدية تذكارية احتفاء بكأس العالم لكرة القدم 2026، تُخلد الهدف الشهير للراحل دييغو مارادونا في مرمى إنكلترا في مونديال 1986 بالمكسيك.

ويُظهر وجه القطعة الفضية المحدودة الإصدار كرة قدم، فيما يصوّر ظهرها هجمة مارادونا التي انطلقت من منتصف ملعبه، حيث راوغ خمسة لاعبين وسجل "هدف القرن" في ربع النهائي.

وفي المباراة عينها، سجّل الأسطورة الأرجنتينية، صاحب القميص رقم 10، هدفاً بيده بقي في الذاكرة باسم "يد الله"، قبل أن يقود منتخب بلاده نحو التتويج باللقب الثاني في تاريخها.

وأوضح المصرف المركزي أن 2500 نسخة من هذه القطعة التذكارية التي يبلغ وزنها 27 غراما وقطرها 40 ملم، قد أُصدرت لتُطرح في السوق المحلية، مضيفا أن "قطعا ذهبية بتصميم مشابه قد تم سكّها أيضاً وستُطرح للبيع على المستوى الدولي".

وأثار تقديم القطعة النقدية ردود فعل سلبية على شبكات التواصل، إذ لم يأتِ منشور المصرف المركزي على ذكر اسم مارادونا.

وكتب أحد المستخدمين على منصة إكس "مبادرة جميلة جدا، لكن لماذا لم يُذكر صاحب الهدف؟"، فيما علّق آخر مازحا: "مدير حسابات التواصل راوغ اسم مارادونا كما راوغ دييغو الإنكليز".

