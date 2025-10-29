"أحيانا تأخذني الحماسة": بعد نوبة الغضب اثر استبداله في الكلاسيكو... فينيسيوس يعتذر

اعتذر مهاجم ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور الأربعاء عبر حسابه على منصة "إكس"، بعد تعرضه لانتقادات إثر صراخه تعبيرا عن إحباطه من استبداله خلال الكلاسيكو الذي فاز فيه فريقه على برشلونة 2-1 الأحد.



وكتب اللاعب البرازيلي "أود أن أعتذر لجميع مشجعي ريال مدريد عن رد فعلي بعد استبدالي خلال الكلاسيكو".



وأضاف "كما فعلت شخصيا في التدريب اليوم (الأربعاء)، أود أيضا أن أعتذر لزملائي في الفريق، والنادي، والرئيس".



وتابع فينيسيوس قائلا "أحيانا تأخذني الحماسة، لأنني أريد دائما الفوز ومساعدة فريقي"، مشيرا إلى "شخصيتي التنافسية" و"حبي لهذا النادي وكل ما يمثله".



وكان الجناح البالغ من العمر 25 عاما قد استُبدل بزميله رودريغو في الدقيقة 72 من المباراة، وخرج غاضبا.



وقال أمام كاميرات العالم "أنا؟ ميستر؟ أنا مجددا؟ اذهب إلى...! دائما أنا! سأغادر الفريق، هذا كثير، من الأفضل أن أرحل!"، قبل أن يتوجه مباشرة إلى غرف الملابس من دون أن يحيي مدربه الإسباني شابي ألونسو.



ثم عاد لاحقا إلى دكة البدلاء، ليس للاحتفال بفوز فريقه، بل ليستفز الموهبة الشابة في برشلونة لامين جمال، الذي كانت تصريحاته قد أشعلت أجواء ما قبل المباراة.



ويتعرض فينيسيوس لانتقادات متكررة في العاصمة الإسبانية بسبب طباعه الحادة واستفزازاته، خاصة في ظل تألق الفرنسي كيليان مبابي الذي يخطف الأضواء.