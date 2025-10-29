الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
"أحيانا تأخذني الحماسة": بعد نوبة الغضب اثر استبداله في الكلاسيكو... فينيسيوس يعتذر
2025-10-29 | 12:13
شارك
2
min
"أحيانا تأخذني الحماسة": بعد نوبة الغضب اثر استبداله في الكلاسيكو... فينيسيوس يعتذر
اعتذر مهاجم ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور الأربعاء عبر حسابه على منصة "إكس"، بعد تعرضه لانتقادات إثر صراخه تعبيرا عن إحباطه من استبداله خلال الكلاسيكو الذي فاز فيه فريقه على برشلونة 2-1 الأحد.
وكتب اللاعب البرازيلي "أود أن أعتذر لجميع مشجعي ريال مدريد عن رد فعلي بعد استبدالي خلال الكلاسيكو".
وأضاف "كما فعلت شخصيا في التدريب اليوم (الأربعاء)، أود أيضا أن أعتذر لزملائي في الفريق، والنادي، والرئيس".
وتابع فينيسيوس قائلا "أحيانا تأخذني الحماسة، لأنني أريد دائما الفوز ومساعدة فريقي"، مشيرا إلى "شخصيتي التنافسية" و"حبي لهذا النادي وكل ما يمثله".
وكان الجناح البالغ من العمر 25 عاما قد استُبدل بزميله رودريغو في الدقيقة 72 من المباراة، وخرج غاضبا.
وقال أمام كاميرات العالم "أنا؟ ميستر؟ أنا مجددا؟ اذهب إلى...! دائما أنا! سأغادر الفريق، هذا كثير، من الأفضل أن أرحل!"، قبل أن يتوجه مباشرة إلى غرف الملابس من دون أن يحيي مدربه الإسباني شابي ألونسو.
ثم عاد لاحقا إلى دكة البدلاء، ليس للاحتفال بفوز فريقه، بل ليستفز الموهبة الشابة في برشلونة لامين جمال، الذي كانت تصريحاته قد أشعلت أجواء ما قبل المباراة.
ويتعرض فينيسيوس لانتقادات متكررة في العاصمة الإسبانية بسبب طباعه الحادة واستفزازاته، خاصة في ظل تألق الفرنسي كيليان مبابي الذي يخطف الأضواء.
رياضة
تأخذني
الحماسة":
الغضب
استبداله
الكلاسيكو...
فينيسيوس
يعتذر
التالي
"ستُسجّل… ستُسجّل"... رونالدو يثير الجدل بعد حديث تحفيزي وفشل ركلة حرة (فيديو)
استقبال حاشد لبعثة المواي تاي اللبنانية بعد إحرازها فضية الألعاب الآسيوية في البحرين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2025-10-25
ألونسو في تصريحات جديدة: "ريال مدريد قادر على إظهار تطوره في الكلاسيكو"
رياضة
2025-10-25
ألونسو في تصريحات جديدة: "ريال مدريد قادر على إظهار تطوره في الكلاسيكو"
0
أخبار دولية
2025-10-23
سموطريتش يعتذر عن تصريحاته بحقّ السعودية
أخبار دولية
2025-10-23
سموطريتش يعتذر عن تصريحاته بحقّ السعودية
0
آخر الأخبار
2025-09-29
مصدر لرويترز: نتنياهو يعتذر لقطر عن الهجوم على الدوحة
آخر الأخبار
2025-09-29
مصدر لرويترز: نتنياهو يعتذر لقطر عن الهجوم على الدوحة
0
فنّ
2025-09-30
"لقد سرقوا وجوه مئات الشابات ليصنعوها"... ممثلة مطورة بالذكاء الاصطناعي تثير الغضب في هوليوود (فيديو)
فنّ
2025-09-30
"لقد سرقوا وجوه مئات الشابات ليصنعوها"... ممثلة مطورة بالذكاء الاصطناعي تثير الغضب في هوليوود (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
12:08
قطعة نقدية تذكارية في الأرجنتين للاحتفاء بكأس العالم 2026 ومارادونا
رياضة
12:08
قطعة نقدية تذكارية في الأرجنتين للاحتفاء بكأس العالم 2026 ومارادونا
0
رياضة
10:42
الزجاج اخترق جسده ولم يستطع المقاومة... رحيل لاعب كرة قدم في متجر للكتب بشكل مأساوي
رياضة
10:42
الزجاج اخترق جسده ولم يستطع المقاومة... رحيل لاعب كرة قدم في متجر للكتب بشكل مأساوي
0
رياضة
10:31
"ستُسجّل… ستُسجّل"... رونالدو يثير الجدل بعد حديث تحفيزي وفشل ركلة حرة (فيديو)
رياضة
10:31
"ستُسجّل… ستُسجّل"... رونالدو يثير الجدل بعد حديث تحفيزي وفشل ركلة حرة (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-28
استقبال حاشد لبعثة المواي تاي اللبنانية بعد إحرازها فضية الألعاب الآسيوية في البحرين
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-28
استقبال حاشد لبعثة المواي تاي اللبنانية بعد إحرازها فضية الألعاب الآسيوية في البحرين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:52
الصدي لـ #حوار_المرحلة: مؤسسة الكهرباء في الجنوب تواصل عملها وكذلك مؤسسة المياه ولم نتخلَ عن الجنوب ومؤسسة الكهرباء طلبت من المالية اعادة النظر في استرداد المال للجنوبيين الذين دفعوا قبل قرار العفو عن دفع التعرفة عن سنة 2025
آخر الأخبار
15:52
الصدي لـ #حوار_المرحلة: مؤسسة الكهرباء في الجنوب تواصل عملها وكذلك مؤسسة المياه ولم نتخلَ عن الجنوب ومؤسسة الكهرباء طلبت من المالية اعادة النظر في استرداد المال للجنوبيين الذين دفعوا قبل قرار العفو عن دفع التعرفة عن سنة 2025
0
أخبار لبنان
17:41
أوجيرو: إصلاح العطل الذي طرأ على الكابل البحري CADMOS
أخبار لبنان
17:41
أوجيرو: إصلاح العطل الذي طرأ على الكابل البحري CADMOS
0
آخر الأخبار
2025-09-22
رئيس وزراء ايرلندا: الحل الوحيد القابل للتطبيق لإسرائيل والفلسطينيين هو حل الدولتين
آخر الأخبار
2025-09-22
رئيس وزراء ايرلندا: الحل الوحيد القابل للتطبيق لإسرائيل والفلسطينيين هو حل الدولتين
0
أمن وقضاء
2025-10-28
افتتاح 3 أبنية في قاعدة جونية البحرية بدعم من السلطات الألمانية
أمن وقضاء
2025-10-28
افتتاح 3 أبنية في قاعدة جونية البحرية بدعم من السلطات الألمانية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:48
ما علاقة متحف اللوفر في باريس بكنيسة مار يوحنا مرقس في جبيل؟
تقارير نشرة الاخبار
14:48
ما علاقة متحف اللوفر في باريس بكنيسة مار يوحنا مرقس في جبيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
منافسات قوية في الجولة الثالثة من بطولة لبنان لسباقات الدفع الرباعي
تقارير نشرة الاخبار
14:45
منافسات قوية في الجولة الثالثة من بطولة لبنان لسباقات الدفع الرباعي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
للمرّة الأولى... لبنان يستقبل الملتقى الإعلاميّ العربيّ
تقارير نشرة الاخبار
14:43
للمرّة الأولى... لبنان يستقبل الملتقى الإعلاميّ العربيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
معرض الصناعة اللبنانية...منصة للفرص والاستثمار
تقارير نشرة الاخبار
14:38
معرض الصناعة اللبنانية...منصة للفرص والاستثمار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
الجيش الإسرائيليّ يلوّح باستعداده لأي تطورات مع لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:35
الجيش الإسرائيليّ يلوّح باستعداده لأي تطورات مع لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:34
الـLBCI في المعقل الرئيسيّ للمخدِّرات وغرف الموت في شاتيلا شبابيكُ مخصصة لخدمة الديليفيري
تقارير نشرة الاخبار
14:34
الـLBCI في المعقل الرئيسيّ للمخدِّرات وغرف الموت في شاتيلا شبابيكُ مخصصة لخدمة الديليفيري
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
قانون الإنتخاب: كرة النار تنتقل من ساحة النجمة الى بعبدا
تقارير نشرة الاخبار
14:32
قانون الإنتخاب: كرة النار تنتقل من ساحة النجمة الى بعبدا
0
مقدمة نشرة الاخبار
14:32
مقدمة النشرة المسائية 29-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
14:32
مقدمة النشرة المسائية 29-10-2025
0
أخبار دولية
11:05
الرئيس السوريّ: سوريا شهدت استثمارات بقيمة 28 مليار دولار
أخبار دولية
11:05
الرئيس السوريّ: سوريا شهدت استثمارات بقيمة 28 مليار دولار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:56
طقس لبنان مستقر... وهذه تفاصيله
حال الطقس
02:56
طقس لبنان مستقر... وهذه تفاصيله
2
أمن وقضاء
10:08
الجيش يتسلم 6 عناصر من الأمن الوطني الفلسطيني على خلفية مقتل إيليو أبو حنا و5 أشخاص على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيم
أمن وقضاء
10:08
الجيش يتسلم 6 عناصر من الأمن الوطني الفلسطيني على خلفية مقتل إيليو أبو حنا و5 أشخاص على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيم
3
أخبار لبنان
09:25
رواتب ومعاشات القطاع العام متاح قبضها اعتباراً من صباح غد الخميس
أخبار لبنان
09:25
رواتب ومعاشات القطاع العام متاح قبضها اعتباراً من صباح غد الخميس
4
أخبار لبنان
17:41
أوجيرو: إصلاح العطل الذي طرأ على الكابل البحري CADMOS
أخبار لبنان
17:41
أوجيرو: إصلاح العطل الذي طرأ على الكابل البحري CADMOS
5
أمن وقضاء
08:12
هذا جديد قضية الفتاة التي عثر عليها مقتولة داخل مخيم شاتيلا
أمن وقضاء
08:12
هذا جديد قضية الفتاة التي عثر عليها مقتولة داخل مخيم شاتيلا
6
اسرار
00:33
أسرار الصحف 29-10-2025
اسرار
00:33
أسرار الصحف 29-10-2025
7
رياضة
10:42
الزجاج اخترق جسده ولم يستطع المقاومة... رحيل لاعب كرة قدم في متجر للكتب بشكل مأساوي
رياضة
10:42
الزجاج اخترق جسده ولم يستطع المقاومة... رحيل لاعب كرة قدم في متجر للكتب بشكل مأساوي
8
أخبار لبنان
09:27
أمن الدولة يُعلن تمديد فترة استقبال طلبات التطويع أسبوعًا إضافيًا
أخبار لبنان
09:27
أمن الدولة يُعلن تمديد فترة استقبال طلبات التطويع أسبوعًا إضافيًا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More