رياضة

سقط على جانب الملعب خلال المباراة... وفاة مفاجئة لمدرّب كرة قدم وردّ فعل مؤثر من اللاعبين (فيديو)

2025-11-04 | 05:59
2min
سقط على جانب الملعب خلال المباراة... وفاة مفاجئة لمدرّب كرة قدم وردّ فعل مؤثر من اللاعبين (فيديو)

توفي مدرّب فريق كرة القدم الصربي ملادن زيزوفيتش عن عمرٍ ناهز 44 عاماً بعد إصابته بنوبة قلبية خلال مباراة في الدوري الممتاز الصربي، وفق ما نثل موقع دايلي ميل.

وسقط زيزوفيتش، مدرّب نادي رادنيتشي 1923، على جانب الملعب بعد 22 دقيقة من انطلاق مباراة فريقه أمام ملادوست مساء الأحد.

وبينما تلقّى علاجاً طبياً عاجلاً في أرض الملعب قبل نقله إلى المستشفى، أُبلغ اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني لاحقاً بالخبر المفجع بوفاته، ما أدى إلى مشاهد مؤثرة على أرض الملعب حيث انهار اللاعبون باكين ومعانقين بعضهم بعضاً.

وأُظهر مقطع فيديو للحظة المأساة نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين حالة الذهول والانهيار التي عاشها اللاعبون بعد توقف المباراة لنحو 20 دقيقة لاستئنافها عقب نقل المدرب إلى المستشفى، قبل أن يُعلن الحكم إلغاءها نهائياً فور تأكيد وفاته.


وكان زيزوفيتش قد تولّى تدريب رادنيتشي قبل أقل من أسبوعين فقط، في 23 تشرين الأول، وخاض ثلاث مباريات مع الفريق.

واعتزل اللعب عام 2016 بعد مسيرة طويلة في البوسنة والهرسك وألبانيا، كما مثّل منتخب بلاده في مناسبتين دوليتين.

ونعت الاتحاد الصربي لكرة القدم المدرب الراحل في بيان جاء فيه: "تلقّى الاتحاد الصربي لكرة القدم ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة مدرب نادي رادنيتشي 1923 ملادن زيزوفيتش المفاجئة أثناء مباراة الفريق أمام ملادوست ضمن الدوري الصربي الممتاز في لوتشاني... رحيله المبكر خسارة كبيرة للمجتمع الكروي بأسره... نتقدّم بأحرّ التعازي لعائلة زيزوفيتش، ولاعبي نادي رادنيتشي وجميع محبّيه... ارقد بسلام يا ملادن، فحبّك لكرة القدم وإرثك سيبقيان معنا إلى الأبد."

كما عبّر نادي بارتيزان بلغراد عن حزنه قائلاً: "بأسى بالغ تلقّينا نبأ وفاة مدرب رادنيتشي ملادن زيزوفيتش المفاجئة. خالص تعازينا لعائلته وأصدقائه وناديه."

"أحيانا تأخذني الحماسة": بعد نوبة الغضب اثر استبداله في الكلاسيكو... فينيسيوس يعتذر
LBCI السابق

