النادي اللبناني للسيارات والسياحة الـATCL أقام النسخة السابعة من سباق الاكواتلون
رياضة

النادي اللبناني للسيارات والسياحة الـATCL أقام النسخة السابعة من سباق الاكواتلون

2025-11-09 | 10:52
LBCI
0min
النادي اللبناني للسيارات والسياحة الـATCL أقام النسخة السابعة من سباق الاكواتلون

بعد توقف قصري لسنوات بسبب الظروف الصعبة التي مرّ بها لبنان، اقام النادي اللبناني للسيارات والسياحة الـATCL، النسخة السابعة من سباق الاكواتلون الذي جمع في سباق واحد بين رياضتي السباحة والجري على مسافة اجمالية ١٥ كلمتر.

وشاركت بتنظيم الحدث كل من بلديات جونية، طبرجا و غزير ، والتي شهدت منافسة شارك فيها عشرات العداءين والسباحين واندرجت ضمن رزنامة نشاطات النادي اللبناني للسيارات والسياحة لاختتام موسم الـ٢٠٢٥.

