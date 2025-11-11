الأخبار
رياضة
يوم حزين في عالم التنس... مأساة قلبية مزدوجة تهزّ بطولة إيطاليا الكبرى
2025-11-11 | 06:51
شارك
0
min
يوم حزين في عالم التنس... مأساة قلبية مزدوجة تهزّ بطولة إيطاليا الكبرى
عاش عالم التنس صدمة بعد وفاة مشجعين خلال بطولة ATP Finals في مدينة تورينو الإيطالية، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وفي التفاصيل، وقع حادثان منفصلان، الأول عندما توفي صباح الاثنين رجل يبلغ من العمر 70 عاماً بعدما شعر بتوعك وسقط أرضاً في قرية المشجعين بساحة "بيازا دارمي" قرب صالة إينالبي أرينا.
ورغم التدخل السريع من المسعفين، فارق الحياة بعد نقله إلى مستشفى مولينيتي القريب.
وبعد ساعات قليلة فقط، وقع الحادث الثاني، حيث انهار مشجع آخر يبلغ من العمر 78 عاماً أثناء مباراة الأميركي تايلور فريتز ضد الإيطالي لورينزو موسيتي.
وتمكّنت فرق الإسعاف من إنعاشه موقتاً ونقله إلى المستشفى نفسه بحالة حرجة، لكنه توفي لاحقاً.
ووفقاً لصحيفة AS الإسبانية، شعر العديد من الجماهير بـ"صدمة عميقة" بعد الحادثين، ما أضفى أجواء حزينة على البطولة.
ولم تُكشف بعد هوية الرجلين، فيما أشارت تقارير إيطالية إلى أنّ كلّاً منهما تعرّض لأزمة قلبية أدّت إلى وفاته.
رياضة
التنس...
مأساة
قلبية
مزدوجة
بطولة
إيطاليا
الكبرى
وفاة أسطورة الـ "أن بي ايه" ليني ويلكنز عن 88 عاما
السابق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
