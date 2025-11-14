الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
رياضة

رونالدو يُطرد لأول مرة في تاريخه الدولي... وقد يغيب عن افتتاح كأس العالم المقبل

2025-11-14 | 07:18
3min
رونالدو يُطرد لأول مرة في تاريخه الدولي... وقد يغيب عن افتتاح كأس العالم المقبل

من المقرر أن يغيب كريستيانو رونالدو عن المباراة الافتتاحية في كأس العالم بعد أن تلقّى أول بطاقة حمراء في مسيرته الدولية، خلال مواجهة منتخب بلاده البرتغال مع أيرلندا يوم الخميس، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وطُرد اللاعب المخضرم من المباراة بسبب توجيه ضربة بالكوع لمدافع أيرلندا دارا أوشيا في الدقيقة الستين من المباراة، التي انتهت بخسارة مفاجئة للبرتغال بنتيجة 0-2 في دبلن.

رونالدو بدا غاضبًا بعد أداء باهت في الشوط الأول، وظهر وكأنه يسخر من المدافع الأيرلندي ناثان كولينز، ملوّحًا بأنه كان "يبكي"، وذلك قبل لحظات من طرده.

إلا أن سبب البطاقة الحمراء جاء نتيجة تصرف عنيف ضد زميل كولينز في قلب الدفاع، حيث فشل رونالدو في الوصول إلى كرة عرضية، ليردّ بإلقاء ذراعه باتجاه مدافع فريق إيبسويتش تاون، دارا أوشيا، الذي سقط أرضًا ممسكًا بظهره. في البداية احتسب الحكم الخطأ كإنذار فقط، لكن بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR) تمّ تحويل الإنذار إلى بطاقة حمراء مباشرة — الأولى في المسيرة الدولية اللامعة لرونالدو خلال ظهوره رقم 226 مع المنتخب.

وأثار القرار دهشة رونالدو، الذي صفق بسخرية لجماهير ملعب "أفيفا" الصاخبة قبل أن يتجه ببطء نحو النفق المؤدي لغرف الملابس.

ولم تتوقف احتجاجاته عند هذا الحد، إذ شوهد في مقطع فيديو وهو يوجه غضبه نحو دكة بدلاء المنتخب الأيرلندي مرددًا على ما يبدو عبارة "أحسنتم"، قبل أن يتدخل زميله السابق في تشيلسي، ريكاردو كارفاليو، لتهدئته.

لكن الأسوأ بالنسبة للنجم البرتغالي أن الطرد قد يحرمه من خوض المباراة الافتتاحية لكأس العالم المقبل — الذي يُرجّح أن يكون الأخير له — والمقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الصيف المقبل، إذا تأهل منتخب البرتغال.

وعادةً ما تُرافق البطاقة الحمراء المباشرة عقوبة الإيقاف لمباراتين في المباريات الدولية، لكن القرار النهائي لم يُحسم بعد. وتواجه البرتغال أرمينيا يوم الأحد في ختام تصفيات كأس العالم، على أن تكون المباراة التالية — في حال التأهل — هي المباراة الافتتاحية في المونديال.

ووفقًا لقوانين الفيفا، لا تنتقل العقوبات الناتجة عن تراكم البطاقات الصفراء إلى البطولات الكبرى، إلا أن الطرد المباشر ينتقل بالفعل — ما يشكّل ضربة موجعة لرونالدو.

من جانبه، دافع مدرب البرتغال روبيرتو مارتينيز عن قائده قائلًا إن تصرفه لم يكن "عنيفًا". وأضاف المدرب الإسباني السابق لإيفرتون: "بالطبع تحدثنا. من الصعب على لاعب مثل كريستيانو، الموجود دائمًا داخل منطقة الجزاء، أن يتجنب الاحتكاك البدني. اليوم كان يواجه مدافعين يلتصقان به طوال الوقت".

رياضة

يُطرد

تاريخه

الدولي...

افتتاح

العالم

المقبل

استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية
LBCI السابق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-15

7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-01

رمسيس وتوت عنخ آمون يستقبلان العالم: افتتاح المتحف المصري الكبير

LBCI
أخبار دولية
2025-11-03

الصين تطرد إثنين من كبار المسؤولين السابقين من الحزب الشيوعي بتهمة الفساد

LBCI
أخبار دولية
2025-10-01

كولومبيا تطرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية بعد اعتراض أسطول الصمود

LBCI
رياضة
13:43

استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية

LBCI
رياضة
2025-11-11

يوم حزين في عالم التنس... مأساة قلبية مزدوجة تهزّ بطولة إيطاليا الكبرى

LBCI
رياضة
2025-11-10

وفاة أسطورة الـ "أن بي ايه" ليني ويلكنز عن 88 عاما

LBCI
رياضة
2025-11-09

النادي اللبناني للسيارات والسياحة الـATCL أقام النسخة السابعة من سباق الاكواتلون

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-07

معوض من سيدني: الإغتراب ضمانة لإنتاج مجلس نواب يواكب مسيرة السيادة ونعم لمفاوضات مع إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-08

هنيبال القذافي في وضع صحي "مقلق"... هذا ما قاله محاميه لفرانس برس

LBCI
اخبار البرامج
2025-10-30

بين التنمر والقصص المؤثرة والواقع الأليم... تجارب مختلفة ومواهب مميزة في "أنا بطل العالم"!

LBCI
رياضة
2025-11-11

"حتما"... رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له

LBCI
أخبار لبنان
06:55

مهرجان الاستقلال في راشيا بحضور وزيرة التربية ومسيرة جابت شوارع البلدة

LBCI
أخبار لبنان
06:46

دعموش: الاستسلام ليس في قاموسنا وتطبيق إتفاق وقف النار المدخل لمناقشة استراتيجية أمن وطني

LBCI
أخبار دولية
03:50

فولكر تورك: العنف في الفاشر "وصمة عار" على المجتمع الدولي

LBCI
رياضة
13:43

استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية

LBCI
أخبار دولية
13:39

بين إيران وأميركا.. هكذا أتت نتيجة الانتخابات البرلمانية في العراق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

اللجنة الفنية أنهت الكشف على مغارة جعيتا... والتقرير النهائي عن الأضرار الجمعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

المجموعات الاغترابية تكثّف جهودها لحثّ اللبنانيين بالخارج على التسجيل وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

فوج اطفاء بيروت خارج عن الخدمة والعودة بيد الوزير

LBCI
اخبار البرامج
15:48

من الأردن إلى بيروت... رحلة البحث مستمرة وخيوط جديدة تتكشف: هل تجتمع ريما مع والدتها بعد سنوات من الفراق؟

LBCI
أخبار لبنان
02:11

إليكم جدول أسعار المحروقات..

LBCI
أمن وقضاء
07:57

أدرعي: الجيش الاسرائيلي يكشف عن وحدة الاغتيالات التابعة لحزب الله التي اغتالت إلياس الحصروني

LBCI
أخبار لبنان
12:04

رسالة من دارين لحود وداريل عيسى لترامب: بري يقف مرة أخرى في طريق التقدم!

LBCI
أخبار لبنان
02:31

بيان هامّ من وزارة الشؤون الاجتماعية حول جرحى البيجر...

LBCI
أخبار لبنان
02:11

التقرير النهائي للجنة تقصي الأضرار في مغارة جعيتا صدر... هذا ما أعلنته وزارة السياحة

LBCI
حال الطقس
01:12

منخفض جويّ بارد يضرب لبنان بين الجمعة والسبت… مع أمطار رعدية وثلوج على الجبال

LBCI
فنّ
10:02

في جلسة تصوير جريئة... جينيفر أنيستون تتألق بجسد يخطف الأنفاس في عمر الـ56! (صور)

