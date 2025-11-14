الأخبار
رياضة
رونالدو يُطرد لأول مرة في تاريخه الدولي... وقد يغيب عن افتتاح كأس العالم المقبل
2025-11-14 | 07:18
شارك
3
min
رونالدو يُطرد لأول مرة في تاريخه الدولي... وقد يغيب عن افتتاح كأس العالم المقبل
من المقرر أن يغيب كريستيانو رونالدو عن المباراة الافتتاحية في كأس العالم بعد أن تلقّى أول بطاقة حمراء في مسيرته الدولية، خلال مواجهة منتخب بلاده البرتغال مع أيرلندا يوم الخميس، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وطُرد اللاعب المخضرم من المباراة بسبب توجيه ضربة بالكوع لمدافع أيرلندا دارا أوشيا في الدقيقة الستين من المباراة، التي انتهت بخسارة مفاجئة للبرتغال بنتيجة 0-2 في دبلن.
رونالدو بدا غاضبًا بعد أداء باهت في الشوط الأول، وظهر وكأنه يسخر من المدافع الأيرلندي ناثان كولينز، ملوّحًا بأنه كان "يبكي"، وذلك قبل لحظات من طرده.
إلا أن سبب البطاقة الحمراء جاء نتيجة تصرف عنيف ضد زميل كولينز في قلب الدفاع، حيث فشل رونالدو في الوصول إلى كرة عرضية، ليردّ بإلقاء ذراعه باتجاه مدافع فريق إيبسويتش تاون، دارا أوشيا، الذي سقط أرضًا ممسكًا بظهره. في البداية احتسب الحكم الخطأ كإنذار فقط، لكن بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR) تمّ تحويل الإنذار إلى بطاقة حمراء مباشرة — الأولى في المسيرة الدولية اللامعة لرونالدو خلال ظهوره رقم 226 مع المنتخب.
وأثار القرار دهشة رونالدو، الذي صفق بسخرية لجماهير ملعب "أفيفا" الصاخبة قبل أن يتجه ببطء نحو النفق المؤدي لغرف الملابس.
ولم تتوقف احتجاجاته عند هذا الحد، إذ شوهد في مقطع فيديو وهو يوجه غضبه نحو دكة بدلاء المنتخب الأيرلندي مرددًا على ما يبدو عبارة "أحسنتم"، قبل أن يتدخل زميله السابق في تشيلسي، ريكاردو كارفاليو، لتهدئته.
لكن الأسوأ بالنسبة للنجم البرتغالي أن الطرد قد يحرمه من خوض المباراة الافتتاحية لكأس العالم المقبل — الذي يُرجّح أن يكون الأخير له — والمقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الصيف المقبل، إذا تأهل منتخب البرتغال.
وعادةً ما تُرافق البطاقة الحمراء المباشرة عقوبة الإيقاف لمباراتين في المباريات الدولية، لكن القرار النهائي لم يُحسم بعد. وتواجه البرتغال أرمينيا يوم الأحد في ختام تصفيات كأس العالم، على أن تكون المباراة التالية — في حال التأهل — هي المباراة الافتتاحية في المونديال.
ووفقًا لقوانين الفيفا، لا تنتقل العقوبات الناتجة عن تراكم البطاقات الصفراء إلى البطولات الكبرى، إلا أن الطرد المباشر ينتقل بالفعل — ما يشكّل ضربة موجعة لرونالدو.
من جانبه، دافع مدرب البرتغال روبيرتو مارتينيز عن قائده قائلًا إن تصرفه لم يكن "عنيفًا". وأضاف المدرب الإسباني السابق لإيفرتون: "بالطبع تحدثنا. من الصعب على لاعب مثل كريستيانو، الموجود دائمًا داخل منطقة الجزاء، أن يتجنب الاحتكاك البدني. اليوم كان يواجه مدافعين يلتصقان به طوال الوقت".
