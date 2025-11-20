الأخبار
رياضة
منتخب يتأهل… وجماهيره مهددة بالغياب عن كأس العالم بسبب قرار ترامب
2025-11-20
2
min
منتخب يتأهل… وجماهيره مهددة بالغياب عن كأس العالم بسبب قرار ترامب
باتت فرحة تأهّل هايتي إلى كأس العالم 2026 مهددة بأن تتحوّل إلى خيبة لجماهيرها، بعدما أصبح حضور المشجعين الهايتيين في الملاعب الأمريكية محلّ شك كبير بسبب حظر سفر تفرضه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مواطني البلاد، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وحقق منتخب هايتي إنجازًا لافتًا بتصدر مجموعته التي ضمّت هندوراس وكوستاريكا ونيكاراغوا، ليضمن ظهوره العالمي الثاني عبر تاريخه. لكن الحماس الواسع بين الجماهير اصطدم بعقبة سياسية غير متوقعة.
وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت هايتي ضمن قائمة حظر السفر التي تشمل 12 دولة، بموجب أمر تنفيذي وقّعه ترامب، يمنع مواطني هذه البلدان من دخول الأراضي الأميركية "حمايةً للأمن القومي".
وبموجب هذا الحظر، لا يُسمح للهايتيين — سواء كمهاجرين أو زوار — بالسفر إلى الولايات المتحدة.
ويتضمن الأمر التنفيذي استثناءً خاصًا للرياضيين والمدربين والفرق المشاركة في بطولات كبرى مثل كأس العالم، ما يعني أن لاعبي هايتي سيُسمح لهم بالدخول.
لكن لا وجود لأي استثناء للجماهير حتى الآن، مما يضع آلاف المشجعين أمام احتمال الغياب عن أول ظهور لمنتخبهم منذ عقود على مسرح العالم.
وتعيد هذه الأزمة إلى الواجهة تصريحًا شهيرًا لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو عام 2017: "لن يكون هناك كأس عالم إذا لم يتمكن مشجعو كل المنتخبات من دخول البلد المضيف."
ومع تصاعد الجدل بعد تأهل هايتي، يُتوقع أن تضغط جهات رياضية ودبلوماسية لإيجاد صيغة استثناء خاصة بالجمهور الهايتي، لكن حتى اللحظة، المستقبل غير واضح.
