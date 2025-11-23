جونية استقبلت سباق السيدات لمسافة ٥ كلم

استقبلت جونيه صباح اليوم، سباق السيدات لمسافة ٥ كلم التي تنظمه جمعية بيروت ماراتون بالتعاون مع بلدية جونية.



والحدث الذي انطلق في تمام الساعة السادسة صباحا مباشرة على شاشة الـLBCI جمع أكثر من ١٠ آلاف مشارك بين سيدات ورجال ومختلف أفراد العائلات، ما حول مدخل مدينة جونية إلى عرس رياضي كبير أكد ثقافة حب الحياة لدى اللبنانيين.



وقد شهد السباق فوز العداءة نسرين نجيم عند السيدات وعلي مرتضى في سباق الرجال.