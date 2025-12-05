الأخبار
رياضة
تعرفوا الى المجموعات الـ١٢ لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦
2025-12-05 | 14:23
شارك
2
min
تعرفوا الى المجموعات الـ١٢ لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦
انتهت منذ بعض الوقت فعاليات سحب القرعة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ والتي تستضيفه مشاركةً في حزيران المقبل كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وفيما يلي نتائج قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي سُحبت اليوم الجمعة في العاصمة الأميركية واشنطن.
المجموعة الأولى: المكسيك - جنوب أفريقيا - كوريا الجنوبية - الفائز من المسار الرابع في الملحق الأوروبي.
المجموعة الثانية: كندا - الفائز من المسار الأول في الملحق الأوروبي - قطر - سويسرا
المجموعة الثالثة: البرازيل - المغرب - هايتي - اسكتلندا
المجموعة الرابعة: أميركا - باراجواي - أستراليا - الفائز من المسار الثالث في الملحق الأوروبي
المجموعة الخامسة: ألمانيا - كوراساو - ساحل العاج - الإكوادور
المجموعة السادسة: هولندا - اليابان - الفائز من المسار الثاني في الملحق الأوروبي - تونس
المجموعة السابعة: بلجيكا - مصر - إيران - نيوزيلندا
المجموعة الثامنة: إسبانيا - الرأس الأخضر - السعودية - أوروجواي
المجموعة التاسعة: فرنسا - السنغال - الفائز من المسار الثاني في الملحق العالمي - النرويج.
المجموعة العاشرة: الأرجنتين - الجزائر - النمسا - الأردن
المجموعة 11: البرتغال - الفائز من المسار الأول في الملحق العالمي - أوزبكستان- كولومبيا
المجموعة 12: إنجلترا - كرواتيا - غانا - بنما
