تعرفوا الى المجموعات الـ١٢ لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦

2025-12-05 | 14:23
2min
تعرفوا الى المجموعات الـ١٢ لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦

انتهت منذ بعض الوقت فعاليات سحب القرعة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ والتي تستضيفه مشاركةً في حزيران المقبل كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. 

وفيما يلي نتائج قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي سُحبت اليوم الجمعة في العاصمة الأميركية واشنطن.

المجموعة الأولى: المكسيك - جنوب أفريقيا - كوريا الجنوبية - الفائز من المسار الرابع في الملحق الأوروبي.

المجموعة الثانية: كندا - الفائز من المسار الأول في الملحق الأوروبي - قطر - سويسرا

المجموعة الثالثة: البرازيل - المغرب - هايتي - اسكتلندا

المجموعة الرابعة: أميركا - باراجواي - أستراليا - الفائز من المسار الثالث في الملحق الأوروبي

المجموعة الخامسة: ألمانيا - كوراساو - ساحل العاج - الإكوادور

المجموعة السادسة: هولندا - اليابان - الفائز من المسار الثاني في الملحق الأوروبي - تونس

المجموعة السابعة: بلجيكا - مصر - إيران - نيوزيلندا

المجموعة الثامنة: إسبانيا - الرأس الأخضر - السعودية - أوروجواي

المجموعة التاسعة: فرنسا - السنغال - الفائز من المسار الثاني في الملحق العالمي - النرويج.

المجموعة العاشرة: الأرجنتين - الجزائر - النمسا - الأردن

المجموعة 11: البرتغال - الفائز من المسار الأول في الملحق العالمي - أوزبكستان- كولومبيا

المجموعة 12: إنجلترا - كرواتيا - غانا - بنما

أخبار دولية

رياضة

المجموعات

الـ١٢

لنهائيات

العالم

القدم

مقالات ذات صلة

LBCI
رياضة
2025-11-28

إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026 على خلفية قيود أميركية على التأشيرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-15

7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-25

الرئيس عون استقبل رئيس "الفيفا" شاكرًا دعمه لكرة القدم اللبنانية ومبادراته في تطويرها

LBCI
خبر عاجل
2025-11-30

إنتهاء الشوط الأول من مباراة لبنان وقطر في تصفيات كأس العالم لكرة السلة بتقدم لبنان على قطر بنتيجة 38-35

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

مونديال 2026... 48 منتخبًا والولايات المتحدة هي قلب الحدث

LBCI
رياضة
2025-11-28

بشرى سارة لمحبي كرة السلة اللبنانية: مباراة قطر - لبنان الاحد حصريا على شاشة الـLBCI

LBCI
رياضة
2025-11-27

لبنان يفوز على قطر في انطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-26

عشية المواجهة الأولى أمام قطر… كيف هي أجواء منتخب لبنان لكرة السلة؟

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
منوعات
12:06

حمار يقتحم مجلس الشيوخ الباكستاني... مشهد حقيقي أم خدعة بالذكاء الاصطناعي؟ (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
15:13

النائب كميل شمعون لـ"جدل": مسؤولون أميركيون يحبون لبنان قالوا لي إنه لا يمكننا العيش بازدواجية السلاح غير الشرعي والسلاح الشرعي

LBCI
أخبار لبنان
12:26

سامي الجميل: لدعم الرئيس عون وحمايته

LBCI
أخبار لبنان
13:15

باسيل للـLBCI: الحرب لا تنتهي الا بالحوار والتفاوض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:33

تحسّن خدمات أوجيرو... والفضل للصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

مونديال 2026... 48 منتخبًا والولايات المتحدة هي قلب الحدث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

العرب في الرياض… بسبب الموسيقى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

sirenetta تستعدّ لخوض تجربة OMT Christmas in Action في الـForum

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

في سوريا ديناميكية مالية ومصرفية... وفي لبنان تجاذب مستمر

LBCI
أخبار لبنان
13:28

اطلاق مهرجان البترون عاصمة الميلاد..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

إسرائيل تريد إنضمام بريطانيا الى أي قوة دولية في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

شبح الحرب يتراجع وحصر السلاح التزام لبناني لأجل لبنان لا ارضاءً لأحد

LBCI
أخبار لبنان
13:15

باسيل للـLBCI: الحرب لا تنتهي الا بالحوار والتفاوض

LBCI
اقتصاد
02:12

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
رياضة
14:23

تعرفوا الى المجموعات الـ١٢ لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦

LBCI
حال الطقس
04:06

منخفض جوي في الافق... اليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
02:23

بعد الغارات الإسرائيلية أمس... بيانٌ من "اليونيفيل"

LBCI
أمن وقضاء
12:42

أمن الدولة: ضبط مواد غذائية ومنظّفات منتهية الصلاحية داخل مستودع في كسروان

LBCI
أمن وقضاء
11:24

استمتع بتعذيب زوجته بوحشيّة وحرقها بالزيت المغلي بدمٍ بارد!

LBCI
خبر عاجل
08:47

الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ادخال مدني الى "الميكانيزم" مخالف بوضوح لكل التصريحات الرسمية التي كانت تقول إن اشراك أي مدني شرطه وقف الاعمال العدائية من قبل العدو وهذا تنازل مجاني وهو لن يغير من موقفه وحمى الله لبنان مما هو أعظم

LBCI
أمن وقضاء
09:34

تدابير سير على الأوتوستراد بين العقيبة وحالات يوم غد

