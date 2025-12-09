الأخبار
رياضة
"هو ذكي بما يكفي ليدرك السبب"... أليسون بيكر: استبعاد صلاح من مباراة إنتر
2025-12-09 | 05:38
2
min
"هو ذكي بما يكفي ليدرك السبب"... أليسون بيكر: استبعاد صلاح من مباراة إنتر
أعلن حارس مرمى ليفربول وزميل محمد صلاح أليسون بيكر، أمس الاثنين، استبعاد المهاجم المصري من مواجهة إنتر ميلان على أرضه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء نتيجة رد فعله على استبعاده من الفريق.
ولم يدخل صلاح (33 عاما) قائمة ليفربول التي ضمت 19 لاعبا لمواجهة إنتر في ميلانو بعد أن قال في مقابلة قوية عقب مواجهة ليدز يونايتد يوم السبت الماضي إنه "تمت التضحية به" من النادي.
وقال الحارس البرازيلي للصحفيين "عدم وجود صلاح في القائمة مجرد نتيجة لما فعله وهو ذكي بما يكفي ليدرك ذلك. لم أتحدث مع محمد عن ذلك... نحن نتشارك معا اللحظات الجيدة والسعيدة وهذا ما يصنع العلاقة القوية بيننا. سنتحدث معا، لكن بشكل شخصي".
وجلس صلاح، الذي سجل 250 هدفا وفاز بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز ولقب لدوري أبطال أوروبا في ثماني سنوات مع ليفربول، على مقاعد البدلاء في الفوز 2-صفر على ملعب وست هام يونايتد الشهر الماضي.
وشارك كبديل في تعادل ليفربول 1-1 على أرضه مع سندرلاند، لكنه لم يشارك مرة أخرى كبديل في ملعب ليدز يونايتد.
وقبل مباراة إنتر، قال مدرب ليفربول أرنه سلوت إنه لا يعرف ما إذا كان صلاح قد لعب مباراته الأخيرة مع النادي، بينما أعرب بيكر عن أمله في عودة المهاجم المصري.
وقال "أتمنى أن يلعب مرة أخرى مع النادي. هذا موقف شخصي بين محمد والنادي... نحن، كزملائه وأصدقائه، نأمل أن يحدث أفضل شيء له، لكننا كلاعبين في ليفربول نريد الأفضل للنادي أيضا. نريد المكسب للجميع".
وقال صلاح، الذي سجل خمسة أهداف فقط في 19 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم، إنه يشعر كما لو أنه أصبح كبش فداء لبداية ليفربول السيئة للموسم.
ويحتل حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز المركز العاشر في المسابقة حاليا متأخرا بفارق عشر نقاط عن أرسنال المتصدر بعد 15 مباراة.
رياضة
ليدرك
السبب"...
أليسون
بيكر:
استبعاد
مباراة
