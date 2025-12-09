الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

"هو ذكي بما يكفي ليدرك السبب"... أليسون بيكر: استبعاد صلاح من مباراة إنتر

2025-12-09 | 05:38
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"هو ذكي بما يكفي ليدرك السبب"... أليسون بيكر: استبعاد صلاح من مباراة إنتر

أعلن حارس مرمى ليفربول وزميل محمد صلاح أليسون بيكر، أمس الاثنين، استبعاد المهاجم المصري من مواجهة إنتر ميلان على أرضه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء نتيجة رد فعله على استبعاده من الفريق.

ولم يدخل صلاح (33 عاما) قائمة ليفربول التي ضمت 19 لاعبا لمواجهة إنتر في ميلانو بعد أن قال في مقابلة قوية عقب مواجهة ليدز يونايتد يوم السبت الماضي إنه "تمت التضحية به" من النادي.

وقال الحارس البرازيلي للصحفيين "عدم وجود صلاح في القائمة مجرد نتيجة لما فعله وهو ذكي بما يكفي ليدرك ذلك. لم أتحدث مع محمد عن ذلك... نحن نتشارك معا اللحظات الجيدة والسعيدة وهذا ما يصنع العلاقة القوية بيننا. سنتحدث معا، لكن بشكل شخصي".

وجلس صلاح، الذي سجل 250 هدفا وفاز بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز ولقب لدوري أبطال أوروبا في ثماني سنوات مع ليفربول، على مقاعد البدلاء في الفوز 2-صفر على ملعب وست هام يونايتد الشهر الماضي.

وشارك كبديل في تعادل ليفربول 1-1 على أرضه مع سندرلاند، لكنه لم يشارك مرة أخرى كبديل في ملعب ليدز يونايتد.

وقبل مباراة إنتر، قال مدرب ليفربول أرنه سلوت إنه لا يعرف ما إذا كان صلاح قد لعب مباراته الأخيرة مع النادي، بينما أعرب بيكر عن أمله في عودة المهاجم المصري.

وقال "أتمنى أن يلعب مرة أخرى مع النادي. هذا موقف شخصي بين محمد والنادي... نحن، كزملائه وأصدقائه، نأمل أن يحدث أفضل شيء له، لكننا كلاعبين في ليفربول نريد الأفضل للنادي أيضا. نريد المكسب للجميع".

وقال صلاح، الذي سجل خمسة أهداف فقط في 19 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم، إنه يشعر كما لو أنه أصبح كبش فداء لبداية ليفربول السيئة للموسم.

ويحتل حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز المركز العاشر في المسابقة حاليا متأخرا بفارق عشر نقاط عن أرسنال المتصدر بعد 15 مباراة.

رياضة

ليدرك

السبب"...

أليسون

بيكر:

استبعاد

مباراة

LBCI التالي
الشرطة تداهم الاتحاد الأرجنتيني وأندية كبرى في تحقيق فساد مالي
تعرفوا الى المجموعات الـ١٢ لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2025-11-17

إسرائيل تسعى إلى استبعاد فرنسا من "الميكانيزم" (الأنباء الكويتية)

LBCI
رياضة
2025-12-07

محمد صلاح يفتح الباب لمغادرة ليفربول الشهر المقبل: "أنا محبط جداً"

LBCI
أخبار دولية
2025-11-02

ترامب: الرئيس الصيني يدرك "العواقب" إذا غزت بلاده تايوان

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-02

ترامب: الرئيس الصيني يدرك "العواقب" إذا غزت بلاده تايوان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
10:01

الشرطة تداهم الاتحاد الأرجنتيني وأندية كبرى في تحقيق فساد مالي

LBCI
رياضة
2025-12-05

تعرفوا الى المجموعات الـ١٢ لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-05

مونديال 2026... 48 منتخبًا والولايات المتحدة هي قلب الحدث

LBCI
رياضة
2025-11-28

بشرى سارة لمحبي كرة السلة اللبنانية: مباراة قطر - لبنان الاحد حصريا على شاشة الـLBCI

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-11-18

ابنة كلوديا شيفر تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في حفل بنيويورك... "نسخة عن والدتها"

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-25

رجي إلتقى نظراءه من أرمينيا وإيرلندا وقبرص على هامش الجمعية العامة وتأكيد دعم لبنان

LBCI
صحف اليوم
2025-12-07

مصدر ديبلوماسيّ لـ“الأنباء الكويتية”: تراجع الضغوط الأميركية على الحكومة اللبنانية لجهة تنفيذ نزع السلاح

LBCI
أخبار دولية
15:59

ترامب: أوروبا تمضي في اتجاهات لا تُحمد عقباها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:15

زيلينسكي يلتقي البابا لاون الرابع عشر تمهيدًا لطرح مقترحات لإنهاء الحرب

LBCI
أخبار لبنان
05:25

مصلحة سكك الحديد تضيء على أهمية حماية المسارات تمهيدًا لعودة القطار (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
05:01

حمادة: نوافق على السلوك الديبلوماسي للحكومة لتحقيق هدف تحرير الأرض

LBCI
أخبار لبنان
04:47

سلام وضع حجر الأساس لحديقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري على الواجهة البحرية لبيروت: خطوة لاستعادة التوازن البيئي وتعزيز اللقاء والمساحات الخضراء

LBCI
أخبار لبنان
03:58

في لقاء لودريان - برّي: بحث في مؤمر دولي لدعم الجيش...وما بعد اليونيفيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

تعرفوا على Blue Pet Care في OMT Christmas in Action

LBCI
حال الطقس
14:11

منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

في سيدة فاطمة في البرتغال القديس شربل حاضر وعجائبه في كل مكان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

المصارف: لا حل للأزمة من دون إصلاح القطاع العام

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
14:11

منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...

LBCI
أمن وقضاء
14:35

إشكال عند دوار القناية على خلفية مسيرة سيارات والجيش يتدخل لفضّ الاشتباك (فيديو)

LBCI
حال الطقس
01:21

منخفض جوي حتى يوم الجمعة... وأمطار غزيرة متوقعة

LBCI
اقتصاد
02:12

ارتفاع في سعر الغاز... إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات

LBCI
فنّ
14:40

ابنة نانسي عجرم تخطف الأنظار في المدرسة... وتؤدي أغنية والدتها "يا عيد" (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
07:17

غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

بعد أكثر من شهر… دمشق تطلق سراح سائقين لبنانيين متهمين بتهريب صهاريج مازوت

LBCI
أخبار لبنان
11:25

الرئيس عون: لبنان يؤيد أي تدقيق تقوم به لجنة الميكانيزم في الإجراءات المطبقة جنوب الليطاني وفق القرار 1701

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More