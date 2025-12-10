الأخبار
رياضة
لايبزيغ يعيّن أول رئيسة تنفيذية في كرة القدم الألمانية
2025-12-10 | 09:22
2
min
لايبزيغ يعيّن أول رئيسة تنفيذية في كرة القدم الألمانية
باتت السويسرية تاتيانا هيني أول امرأة تتولى الرئاسة التنفيذية لناد في كرة القدم الألمانية، بعد أن عيّنها نادي لايبزيغ في هذا المنصب الأربعاء.
وستتولى السويسرية البالغة 59 عاما مهامها اعتبارا من مطلع السنة وستترأس المجلس الإداري للنادي.
وهيني هي لاعبة سابقة سبق أن خاضت 23 مباراة دولية مع المنتخب السويسري. منذ اعتزالها، تولت مسؤوليات إدارية في الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم والاتحاد السويسري.
وقالت هيني في بيان الأربعاء "أتوق للبداية في كانون الثاني للتعرف على النادي بشكل أعمق".
وأردفت "معا، نريد أن نواصل ما هو بالفعل مسار ناجح، وأن نحقق أهدافنا الطموحة".
وخلال حفل أقيم في لايبزيغ للكشف عن المقر الجديد للنادي، قال الرئيس التنفيذي السابق للنادي وعضو مجلس إدارة شركة ريد بول حاليا، أوليفر مينتسلاف، إن النادي يمكنه أن يخطو "الخطوة التالية" تحت قيادة الرئيسة التنفيذية الجديدة.
وأشاد مينتسلاف بـ"مزيج المعرفة المتخصصة والقيادة والتفكير الاستراتيجي" لدى هيني.
ومنذ صعوده الى الدوري الألماني، أحرز لايبزيغ لقب كأس ألمانيا مرتين، كما بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2020، من دون أن يتمكن بعد من إحراز لقب بوندسليغا فحل وصيفا في موسمي 2017 و2021.
وسبق أن تولى يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي السابق منصب المدير العالمي لكرة القدم في مجموعة ريد بول في كانون الثاني 2025، مشرفا على شبكة الأندية المتعددة التي تضم كلا من لايبزيغ وسالزبورغ النمسوي ونيويورك الأميركي وبراغانتينو البرازيلي.
