2min
"لا أحد مثالي"... جيرارد يحثّ صلاح على البقاء في ليفربول و"التراجع" عن تصريحاته

رأى قائد ليفربول السابق ستيفن جيرارد أن الفريق لا يزال بحاجة للنجم المصري محمد صلاح، داعيا إياه للـ"تراجع" عن التصريحات النارية التي أطلقها واتهم فيها النادي بـ"التخلي عنه".

واستُبعد الدولي المصري عن تشكيلة الفريق التي خاضت المواجهة أمام انتر ميلان الإيطالي (1-0) في مسابقة دوري أبطال اوروبا الثلاثاء، بعد هجوم غير مسبوق من صلاح على مدربه الهولندي أرنه سلوت وإدارة النادي، على خلفية جلوسه على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات متتالية.

وفي حين وصف مدافع ليفربول السابق جيمي كاراغر تصرف صلاح بـ"المخزي"، حضّ جيرارد اللاعب المصري والادارة على إظهار الوحدة من جديد لمصلحة الجميع في أنفيلد.

وقال جيرارد لقناة "تي أن تي سبورتس": "من الواضح أنه مستاء جدا لعدم مشاركته، وهذا أمر أحترمه".

وتابع "لقد أخطأ بالكلام عن تخلي النادي عنه. يجب أن يتراجع عن ذلك قليلا ومعالجة الأمر مع المدرب".

وأوضح جيرارد أن الخلافات بين اللاعبين والإدارات ليست شيئا جديدا "لقد رأيت ذلك وعشته مع (لويس) سواريس عندما اختلف وجها لوجه مع براندن (رودجرز). كنت هناك وفعلت ذلك بنفسي. أطلقت تصريحات مماثلة لصلاح في 30 ثانية ضد (مانشستر) يونايتد وتعرضت للطرد".

وأضاف جيرارد "لا أحد مثالي، وكلنا فقدنا السيطرة كلاعبين، وقمنا بأشياء عاطفية"، معربا عن أمله في أن يدرك صلاح في النهاية أنه كان "منفعلا قليلا ومتسرعا بعض الشيء".

وأشعلت تصريحات صلاح التكهنات حول اقتراب ثالث أفضل هداف في تاريخ ليفربول (250 هدفا في 420 مباراة) من الرحيل عن أنفيلد في سوق الانتقالات الشتوية في كانون الثاني.

ونشر ابن الـ 33 عاما صورة له داخل صالة التدريبات البدنية لليفربول الثلاثاء.

وأثار الخلاف المستجد اهتمام السعودية بجذب صلاح، حيث أفاد مصدر في صندوق الاستثمارات العامة وكالة فرانس برس إن المملكة ستبذل "قصارى جهدها" لضمّه.

وعلّق جيرارد "في نهاية المطاف، ليفربول بحاجة إلى عودة محمد صلاح ليقدم أداء جيدا ويسجل الأهداف لأنه أفضل لاعب وأفضل هداف، وسيساعدهم على الخروج من هذه الأزمة. إذا استمرت القصة، بهذا الأمر سيكون أكبر مما نعرفه ونراه جميعا".

