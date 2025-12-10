الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
"لا أحد مثالي"... جيرارد يحثّ صلاح على البقاء في ليفربول و"التراجع" عن تصريحاته
2025-12-10 | 09:58
شارك
2
min
"لا أحد مثالي"... جيرارد يحثّ صلاح على البقاء في ليفربول و"التراجع" عن تصريحاته
رأى قائد ليفربول السابق ستيفن جيرارد أن الفريق لا يزال بحاجة للنجم المصري محمد صلاح، داعيا إياه للـ"تراجع" عن التصريحات النارية التي أطلقها واتهم فيها النادي بـ"التخلي عنه".
واستُبعد الدولي المصري عن تشكيلة الفريق التي خاضت المواجهة أمام انتر ميلان الإيطالي (1-0) في مسابقة دوري أبطال اوروبا الثلاثاء، بعد هجوم غير مسبوق من صلاح على مدربه الهولندي أرنه سلوت وإدارة النادي، على خلفية جلوسه على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات متتالية.
وفي حين وصف مدافع ليفربول السابق جيمي كاراغر تصرف صلاح بـ"المخزي"، حضّ جيرارد اللاعب المصري والادارة على إظهار الوحدة من جديد لمصلحة الجميع في أنفيلد.
وقال جيرارد لقناة "تي أن تي سبورتس": "من الواضح أنه مستاء جدا لعدم مشاركته، وهذا أمر أحترمه".
وتابع "لقد أخطأ بالكلام عن تخلي النادي عنه. يجب أن يتراجع عن ذلك قليلا ومعالجة الأمر مع المدرب".
وأوضح جيرارد أن الخلافات بين اللاعبين والإدارات ليست شيئا جديدا "لقد رأيت ذلك وعشته مع (لويس) سواريس عندما اختلف وجها لوجه مع براندن (رودجرز). كنت هناك وفعلت ذلك بنفسي. أطلقت تصريحات مماثلة لصلاح في 30 ثانية ضد (مانشستر) يونايتد وتعرضت للطرد".
وأضاف جيرارد "لا أحد مثالي، وكلنا فقدنا السيطرة كلاعبين، وقمنا بأشياء عاطفية"، معربا عن أمله في أن يدرك صلاح في النهاية أنه كان "منفعلا قليلا ومتسرعا بعض الشيء".
وأشعلت تصريحات صلاح التكهنات حول اقتراب ثالث أفضل هداف في تاريخ ليفربول (250 هدفا في 420 مباراة) من الرحيل عن أنفيلد في سوق الانتقالات الشتوية في كانون الثاني.
ونشر ابن الـ 33 عاما صورة له داخل صالة التدريبات البدنية لليفربول الثلاثاء.
وأثار الخلاف المستجد اهتمام السعودية بجذب صلاح، حيث أفاد مصدر في صندوق الاستثمارات العامة وكالة فرانس برس إن المملكة ستبذل "قصارى جهدها" لضمّه.
وعلّق جيرارد "في نهاية المطاف، ليفربول بحاجة إلى عودة محمد صلاح ليقدم أداء جيدا ويسجل الأهداف لأنه أفضل لاعب وأفضل هداف، وسيساعدهم على الخروج من هذه الأزمة. إذا استمرت القصة، بهذا الأمر سيكون أكبر مما نعرفه ونراه جميعا".
رياضة
مثالي"...
جيرارد
البقاء
ليفربول
و"التراجع"
تصريحاته
التالي
لايبزيغ يعيّن أول رئيسة تنفيذية في كرة القدم الألمانية
الشرطة تداهم الاتحاد الأرجنتيني وأندية كبرى في تحقيق فساد مالي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2025-12-07
محمد صلاح يفتح الباب لمغادرة ليفربول الشهر المقبل: "أنا محبط جداً"
رياضة
2025-12-07
محمد صلاح يفتح الباب لمغادرة ليفربول الشهر المقبل: "أنا محبط جداً"
0
آخر الأخبار
2025-10-24
مخزومي لـ"جدل": نحن لا نعزل أي أحد في الانتخابات وخاصّة "الشيعة"
آخر الأخبار
2025-10-24
مخزومي لـ"جدل": نحن لا نعزل أي أحد في الانتخابات وخاصّة "الشيعة"
0
أخبار لبنان
2025-10-08
رجي: لا مبرر لبقاء "إسرائيل" في لبنان ومواصلة اعتداءاتها
أخبار لبنان
2025-10-08
رجي: لا مبرر لبقاء "إسرائيل" في لبنان ومواصلة اعتداءاتها
0
آخر الأخبار
2025-10-19
الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان غزة البقاء فقط في المنطقة الواقعة غربي "الخط الأصفر"
آخر الأخبار
2025-10-19
الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان غزة البقاء فقط في المنطقة الواقعة غربي "الخط الأصفر"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
09:22
لايبزيغ يعيّن أول رئيسة تنفيذية في كرة القدم الألمانية
رياضة
09:22
لايبزيغ يعيّن أول رئيسة تنفيذية في كرة القدم الألمانية
0
رياضة
2025-12-09
الشرطة تداهم الاتحاد الأرجنتيني وأندية كبرى في تحقيق فساد مالي
رياضة
2025-12-09
الشرطة تداهم الاتحاد الأرجنتيني وأندية كبرى في تحقيق فساد مالي
0
رياضة
2025-12-09
"هو ذكي بما يكفي ليدرك السبب"... أليسون بيكر: استبعاد صلاح من مباراة إنتر
رياضة
2025-12-09
"هو ذكي بما يكفي ليدرك السبب"... أليسون بيكر: استبعاد صلاح من مباراة إنتر
0
رياضة
2025-12-05
تعرفوا الى المجموعات الـ١٢ لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦
رياضة
2025-12-05
تعرفوا الى المجموعات الـ١٢ لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:04
أمن الدولة يضبط أحذية مجهولة المصدر في صبرا
أمن وقضاء
07:04
أمن الدولة يضبط أحذية مجهولة المصدر في صبرا
0
أمن وقضاء
07:42
ضبط كميات من الاحذية والالبسة المهربة...
أمن وقضاء
07:42
ضبط كميات من الاحذية والالبسة المهربة...
0
أخبار لبنان
09:58
جلسة لمجلس الوزراء الجمعة
أخبار لبنان
09:58
جلسة لمجلس الوزراء الجمعة
0
أخبار لبنان
13:27
نائب رئيس الحكومة طارق متري للـLBCI: اجتماع اليوم في دمشق كان غنيا بالافكار ولا شيء استثنائيا فيه
أخبار لبنان
13:27
نائب رئيس الحكومة طارق متري للـLBCI: اجتماع اليوم في دمشق كان غنيا بالافكار ولا شيء استثنائيا فيه
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عشرة ملايين دولار على رصيف ضبية: أسرار باخرة "هاوك 3"
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عشرة ملايين دولار على رصيف ضبية: أسرار باخرة "هاوك 3"
0
أخبار لبنان
13:27
نائب رئيس الحكومة طارق متري للـLBCI: اجتماع اليوم في دمشق كان غنيا بالافكار ولا شيء استثنائيا فيه
أخبار لبنان
13:27
نائب رئيس الحكومة طارق متري للـLBCI: اجتماع اليوم في دمشق كان غنيا بالافكار ولا شيء استثنائيا فيه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
اليوم الأخير لجولة لودريان: دعمٌ مشروط ورسائل بلا تصريحات
تقارير نشرة الاخبار
13:20
اليوم الأخير لجولة لودريان: دعمٌ مشروط ورسائل بلا تصريحات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إسرائيل تشكك بقدرة لبنان على نزع سلاح حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إسرائيل تشكك بقدرة لبنان على نزع سلاح حزب الله
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:44
مقدمة النشرة المسائية 10-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:44
مقدمة النشرة المسائية 10-12-2025
0
أخبار لبنان
07:18
عقيص دعا بري الى الاستماع الى صوت الشعب في ما يتعلق بمسألة تصويت المغتربين للـ128 نائبا
أخبار لبنان
07:18
عقيص دعا بري الى الاستماع الى صوت الشعب في ما يتعلق بمسألة تصويت المغتربين للـ128 نائبا
0
أخبار لبنان
06:35
السفير الأميركي: المساعدات الى الجيش لم تتوقف
أخبار لبنان
06:35
السفير الأميركي: المساعدات الى الجيش لم تتوقف
0
أخبار لبنان
06:32
وزارة المالية وقعت رُزمة من اتفاقات مقدمة من الاتحاد الأوروبيّ
أخبار لبنان
06:32
وزارة المالية وقعت رُزمة من اتفاقات مقدمة من الاتحاد الأوروبيّ
0
أخبار لبنان
04:37
الجميل: التمسك بالسلاح هو للاستقواء على الداخل وعلى الدولة قمع أيّ مجموعة مسلحة خارجة على القانون
أخبار لبنان
04:37
الجميل: التمسك بالسلاح هو للاستقواء على الداخل وعلى الدولة قمع أيّ مجموعة مسلحة خارجة على القانون
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
03:46
الأمطار تشتد الخميس وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:46
الأمطار تشتد الخميس وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
2
أمن وقضاء
05:56
بالصور: تدابير أمنية استثنائية للجيش... وتوقيف 45 شخصا من جنسيات مختلفة
أمن وقضاء
05:56
بالصور: تدابير أمنية استثنائية للجيش... وتوقيف 45 شخصا من جنسيات مختلفة
3
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل
4
خبر عاجل
05:06
رجي يردّ على رسالة نظيره الإيراني: لعقد لقاء في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها
خبر عاجل
05:06
رجي يردّ على رسالة نظيره الإيراني: لعقد لقاء في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها
5
أخبار لبنان
04:52
مياه بيروت وجبل لبنان: المهلة القصوى لتسديد اصدار 2025 هي نهاية الشهر الحالي
أخبار لبنان
04:52
مياه بيروت وجبل لبنان: المهلة القصوى لتسديد اصدار 2025 هي نهاية الشهر الحالي
6
خبر عاجل
10:23
معلومات للـLBCI: الجانب اللبناني استغرب ما نقل عن أجواء غير ايجابية سادت الاجتماع القضائي في دمشق من الجانب السوري وأوضحت مصادر مطلعة أن هناك نية لبنانية في تسهيل التعاون لكن لا يمكن تجاوز الأطر القانونية والمؤسساتية المرعية الإجراء في لبنان
خبر عاجل
10:23
معلومات للـLBCI: الجانب اللبناني استغرب ما نقل عن أجواء غير ايجابية سادت الاجتماع القضائي في دمشق من الجانب السوري وأوضحت مصادر مطلعة أن هناك نية لبنانية في تسهيل التعاون لكن لا يمكن تجاوز الأطر القانونية والمؤسساتية المرعية الإجراء في لبنان
7
أمن وقضاء
13:59
الاف الدولارات دفعت مقابل سيارات وهمية
أمن وقضاء
13:59
الاف الدولارات دفعت مقابل سيارات وهمية
8
أمن وقضاء
05:38
الأمن العام يحذّر من موقع NANO CLEAN: تابع للعدو الإسرائيلي ومقره الأساسي في الأراضي المحتلة
أمن وقضاء
05:38
الأمن العام يحذّر من موقع NANO CLEAN: تابع للعدو الإسرائيلي ومقره الأساسي في الأراضي المحتلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More