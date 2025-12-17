الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
5
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
5
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
بعد موجة غضب من الجماهير... فيفا يكشف عن فئة جديدة من تذاكر مونديال 2026 وهذا سعرها
2025-12-17 | 06:54
شارك
2
min
بعد موجة غضب من الجماهير... فيفا يكشف عن فئة جديدة من تذاكر مونديال 2026 وهذا سعرها
كشف منظمو كأس العالم لكرة القدم، الثلاثاء عن فئة جديدة من التذاكر بأسعار مخفضة بعد موجة غضب من الجماهير بشأن أسعار تذاكر نسخة 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وقال الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في بيان إنه طرح عددا محدودا من التذاكر تحت مسمى "فئة دخول المشجعين" بسعر ثابت قدره 60 دولارا لجميع المباريات الـ104، بما في ذلك المباراة النهائية.
وأوضح أن الخطة "تهدف إلى دعم المشجعين المسافرين لمتابعة منتخباتهم الوطنية طوال البطولة".
وأضاف فيفا أن التذاكر البالغ سعرها 60 دولارا (51 يورو) ستُخصص لمشجعي المنتخبات المتأهلة، وستشكل 10 بالمئة من حصة كل اتحاد وطني.
وكانت مجموعة "مشجعي كرة القدم في أوروبا" التي وصفت الأسعار الأسبوع الماضي بأنها "ابتزازية" و"فلكية"، ردت بالقول إن خطوة فيفا غير كافية.
وقالت المجموعة في بيان الثلاثاء "بينما نرحب باعتراف فيفا على ما يبدو بالأضرار التي كانت ستسببها خططها الأصلية، فإن التعديلات لا ترقى إلى المستوى المطلوب".
وكانت المجموعة قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن أسعار التذاكر تزيد بنحو خمسة أضعاف عن نسخة 2022 في قطر، ووصفت تسعير فيفا لبطولة 2026 بأنه "خيانة هائلة لتقاليد كأس العالم".
وأضافت حينها "إذا أراد مشجع متابعة فريقه من المباراة الأولى حتى النهائي، فسيتكلف ذلك ما لا يقل عن 6,900 دولار"، مشيرة إلى أن منظمي كأس العالم كانوا قد وعدوا بتذاكر تبدأ من 21 دولارا في ملف الاستضافة الصادر عام 2018.
كما انتقدت المجموعة عدم وجود ترتيبات خاصة للمشجعين من ذوي الإعاقة أو لمرافقيهم.
وأشار فيفا إلى أن الإعلان جاء "وسط طلب عالمي غير مسبوق على التذاكر"، حيث تم تقديم 20 مليون طلب بالفعل.
وسيُجرى السحب على جميع فئات التذاكر في الجولة الأولى من المبيعات يوم الثلاثاء 13 كانون الثاني.
رياضة
الجماهير...
جديدة
تذاكر
مونديال
سعرها
فيفا يعاقب ماليزيا بتخسيرها 3 مباريات 0-3 على خلفية فضيحة تزوير
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-16
أغلى مونديال في التاريخ تذاكر 2026 تقفز بأكثر من 350%
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-16
أغلى مونديال في التاريخ تذاكر 2026 تقفز بأكثر من 350%
0
رياضة
2025-12-06
غياب مجموعات الموت عن مونديال ٢٠٢٦ وفرص المنتخبات العربية متفاوتة
رياضة
2025-12-06
غياب مجموعات الموت عن مونديال ٢٠٢٦ وفرص المنتخبات العربية متفاوتة
0
رياضة
2025-10-02
مونديال 2026: تورام ينضم الى قائمة الغائبين عن تشكيلة فرنسا
رياضة
2025-10-02
مونديال 2026: تورام ينضم الى قائمة الغائبين عن تشكيلة فرنسا
0
رياضة
2025-11-11
"حتما"... رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له
رياضة
2025-11-11
"حتما"... رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
06:51
فيفا يعاقب ماليزيا بتخسيرها 3 مباريات 0-3 على خلفية فضيحة تزوير
رياضة
06:51
فيفا يعاقب ماليزيا بتخسيرها 3 مباريات 0-3 على خلفية فضيحة تزوير
0
رياضة
2025-12-16
رامسي مصدوم من فسخ عقده مع بوماس مبكرا
رياضة
2025-12-16
رامسي مصدوم من فسخ عقده مع بوماس مبكرا
0
رياضة
2025-12-16
مدرب يونايتد يأسف لفقد فريقه للتركيز خلال التعادل مع بورنموث
رياضة
2025-12-16
مدرب يونايتد يأسف لفقد فريقه للتركيز خلال التعادل مع بورنموث
0
رياضة
2025-12-15
اللجنة المنظمة تعلنها رسمياً: ماريا كاري تشارك في افتتاح أولمبياد 2026
رياضة
2025-12-15
اللجنة المنظمة تعلنها رسمياً: ماريا كاري تشارك في افتتاح أولمبياد 2026
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:04
وزير الداخلية ترأس اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي... وهذا ما طلبه
أخبار لبنان
07:04
وزير الداخلية ترأس اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي... وهذا ما طلبه
0
صحف اليوم
2025-11-05
مصدر سياسي لـ"الأنباء الكويتية": التفاوض موقف قوة لا مساحة تنازل
صحف اليوم
2025-11-05
مصدر سياسي لـ"الأنباء الكويتية": التفاوض موقف قوة لا مساحة تنازل
0
منوعات
2025-12-13
في أستراليا... انفجار يحوّل أحد المطاعم إلى رماد: إليكم ما حصل!
منوعات
2025-12-13
في أستراليا... انفجار يحوّل أحد المطاعم إلى رماد: إليكم ما حصل!
0
آخر الأخبار
02:20
الرئيس جوزاف عون التقى رئيس الوفد المفاوض في "الميكانيزم" السفير السابق سيمون كرم وزوده بتوجيهاته قبيل الاجتماع المقرر للجنة يوم الجمعة المقبل
آخر الأخبار
02:20
الرئيس جوزاف عون التقى رئيس الوفد المفاوض في "الميكانيزم" السفير السابق سيمون كرم وزوده بتوجيهاته قبيل الاجتماع المقرر للجنة يوم الجمعة المقبل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:22
روابط التعليم الرسمي إلى الشارع: الإضراب وسيلة للتعبير عن الوجع
أخبار لبنان
07:22
روابط التعليم الرسمي إلى الشارع: الإضراب وسيلة للتعبير عن الوجع
0
أخبار لبنان
06:52
متري: لبنان جاهز للإنتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة
أخبار لبنان
06:52
متري: لبنان جاهز للإنتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة
0
أخبار لبنان
03:19
بوصعب من بعبدا: لا يمكن إقرار قانون انتخابي من دون توافق سياسي وهناك توجّه لإعادة فتح المهل
أخبار لبنان
03:19
بوصعب من بعبدا: لا يمكن إقرار قانون انتخابي من دون توافق سياسي وهناك توجّه لإعادة فتح المهل
0
أخبار دولية
01:08
ترامب يدعو كل الدول إلى محاربة "قوى الشر للإرهاب الإسلامي المتطرف"
أخبار دولية
01:08
ترامب يدعو كل الدول إلى محاربة "قوى الشر للإرهاب الإسلامي المتطرف"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
صيدلية في أنطلياس تعيد فتح ملف الأدوية المهربة غير المرخصة ومنتهية الصلاحية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
صيدلية في أنطلياس تعيد فتح ملف الأدوية المهربة غير المرخصة ومنتهية الصلاحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يعيد إحياء روح الفينيقيين بموسيقى شبابية تتجه إلى هوليوود
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يعيد إحياء روح الفينيقيين بموسيقى شبابية تتجه إلى هوليوود
0
أخبار دولية
13:31
إعلان فرنسي يحوّل الذئب المخيف إلى حكاية ميلادية عابرة للحدود
أخبار دولية
13:31
إعلان فرنسي يحوّل الذئب المخيف إلى حكاية ميلادية عابرة للحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
القطاع الزراعي محمي من الأعالي
تقارير نشرة الاخبار
13:30
القطاع الزراعي محمي من الأعالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الـ LBCI من كفرذبيان تواكب انطلاق الريسيتال الميلادي الاطول في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الـ LBCI من كفرذبيان تواكب انطلاق الريسيتال الميلادي الاطول في العالم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:27
مذكرة بإقفال الإدارات العامة والبلديات خلال أعياد الميلاد ورأس السنة
أخبار لبنان
07:27
مذكرة بإقفال الإدارات العامة والبلديات خلال أعياد الميلاد ورأس السنة
2
اقتصاد
10:20
معلومات للـLBCI: شركات عاملة بمرفأ طرابلس تخلفت عن دفع مستحقاتها المالية للخزينة منذ الـ2010... واستدعاء موظفين للتحقيق
اقتصاد
10:20
معلومات للـLBCI: شركات عاملة بمرفأ طرابلس تخلفت عن دفع مستحقاتها المالية للخزينة منذ الـ2010... واستدعاء موظفين للتحقيق
3
خبر عاجل
12:06
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة التي استهدفت سيارة على طريق جدرا - سبلين في قضاء الشوف أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بجروح
خبر عاجل
12:06
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة التي استهدفت سيارة على طريق جدرا - سبلين في قضاء الشوف أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بجروح
4
أمن وقضاء
05:57
مداهمة لشعبة المعلومات في بر الياس... وضبط أطنان من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية
أمن وقضاء
05:57
مداهمة لشعبة المعلومات في بر الياس... وضبط أطنان من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية
5
خبر عاجل
13:13
الخارجية الأميركية تدعم صفقة بيعٍ محتملة إلى لبنان لعدد من المركبات العسكرية المتعددة الأغراض عالية الحركة (إم.1151إيه.1) ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية 34.5 مليون دولار
خبر عاجل
13:13
الخارجية الأميركية تدعم صفقة بيعٍ محتملة إلى لبنان لعدد من المركبات العسكرية المتعددة الأغراض عالية الحركة (إم.1151إيه.1) ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية 34.5 مليون دولار
6
خبر عاجل
09:54
غارة من مسيرة إسرائيلية على شاحنة في بلدة سبلين بقضاء الشوف
خبر عاجل
09:54
غارة من مسيرة إسرائيلية على شاحنة في بلدة سبلين بقضاء الشوف
7
تقارير نشرة الاخبار
13:10
"ناولني" يتحدى بلدية جونية متسلحاً بقرار قضائي...فهل مشروع توسعة الأوتوستراد بخطر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:10
"ناولني" يتحدى بلدية جونية متسلحاً بقرار قضائي...فهل مشروع توسعة الأوتوستراد بخطر؟
8
اسرار
23:43
أسرار الصحف 17-12-2025
اسرار
23:43
أسرار الصحف 17-12-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More