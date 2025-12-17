بعد موجة غضب من الجماهير... فيفا يكشف عن فئة جديدة من تذاكر مونديال 2026 وهذا سعرها

كشف منظمو كأس العالم لكرة القدم، الثلاثاء عن فئة جديدة من التذاكر بأسعار مخفضة بعد موجة غضب من الجماهير بشأن أسعار تذاكر نسخة 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وقال الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في بيان إنه طرح عددا محدودا من التذاكر تحت مسمى "فئة دخول المشجعين" بسعر ثابت قدره 60 دولارا لجميع المباريات الـ104، بما في ذلك المباراة النهائية.



وأوضح أن الخطة "تهدف إلى دعم المشجعين المسافرين لمتابعة منتخباتهم الوطنية طوال البطولة".



وأضاف فيفا أن التذاكر البالغ سعرها 60 دولارا (51 يورو) ستُخصص لمشجعي المنتخبات المتأهلة، وستشكل 10 بالمئة من حصة كل اتحاد وطني.



وكانت مجموعة "مشجعي كرة القدم في أوروبا" التي وصفت الأسعار الأسبوع الماضي بأنها "ابتزازية" و"فلكية"، ردت بالقول إن خطوة فيفا غير كافية.



وقالت المجموعة في بيان الثلاثاء "بينما نرحب باعتراف فيفا على ما يبدو بالأضرار التي كانت ستسببها خططها الأصلية، فإن التعديلات لا ترقى إلى المستوى المطلوب".



وكانت المجموعة قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن أسعار التذاكر تزيد بنحو خمسة أضعاف عن نسخة 2022 في قطر، ووصفت تسعير فيفا لبطولة 2026 بأنه "خيانة هائلة لتقاليد كأس العالم".



وأضافت حينها "إذا أراد مشجع متابعة فريقه من المباراة الأولى حتى النهائي، فسيتكلف ذلك ما لا يقل عن 6,900 دولار"، مشيرة إلى أن منظمي كأس العالم كانوا قد وعدوا بتذاكر تبدأ من 21 دولارا في ملف الاستضافة الصادر عام 2018.



كما انتقدت المجموعة عدم وجود ترتيبات خاصة للمشجعين من ذوي الإعاقة أو لمرافقيهم.



وأشار فيفا إلى أن الإعلان جاء "وسط طلب عالمي غير مسبوق على التذاكر"، حيث تم تقديم 20 مليون طلب بالفعل.



وسيُجرى السحب على جميع فئات التذاكر في الجولة الأولى من المبيعات يوم الثلاثاء 13 كانون الثاني.