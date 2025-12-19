الأخبار
رياضة
الابن الأصغر لإبراهيموفيتش يلتحق بشقيقه الأكبر في ميلان
2025-12-19
شارك
2
min
الابن الأصغر لإبراهيموفيتش يلتحق بشقيقه الأكبر في ميلان
التحق فينسنت، الابن الأصغر للنجم السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش، بشقيقه الأكبر ماكسيميليان وانضم لميلان الإيطالي حيث سيلعب ابن الـ17 عاما مع الفريق الرديف، وذلك وفق ما أعلن النادي اللومباردي ليل الخميس.
وقال ميلان في بيان مقتضب "وقّع فينسنت سيغر إبراهيموفيتش عقده الاحترافي الأول. سيكون لاعب الوسط جزءا من فريق ميلان +فوتورو+، المعني بتطوير المواهب الشابة".
ويلعب ميلان "فوتورو" في دوري الدرجة الرابعة حيث يحتل المركز الرابع في مجموعته.
وبعدما مَرَّ بفرق الناشئين في النادي اللومباردي، سينضم فينسنت في هذا الفريق إلى شقيقه الأكبر ماكسيميليان، ابن الـ19 عاما الذي استدعي هذا الأسبوع إلى الفريق الأول لخوض الكأس السوبر الإيطالية حيث تنازل ميلان عن اللقب بخسارته الخميس في نصف النهائي أمام نابولي بطل الدوري 0-2 في الرياض.
ومنذ اعتزاله اللعب مع ميلان عام 2023، انضم إبراهيموفيتش الأب إلى الجهاز الإداري لـ"روسونيري" كمستشار للمالك الأميركي للنادي جيري كاردينالي.
وسجل مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي السابق 93 هدفا في 163 مباراة خاضها في جميع المسابقات مع ميلان، حيث لعب من 2010 إلى 2012 ثم من 2020 إلى 2023.
رياضة
الأصغر
لإبراهيموفيتش
يلتحق
بشقيقه
الأكبر
ميلان
