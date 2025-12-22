رابطة "ان بي ايه" تطلق خطوات تأسيس دوري أوروبي محتمل

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) والاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)، الاثنين، أنهما سيبدآن التواصل مع الفرق ومجموعات المالكين، في إطار مشروعهما المشترك لإنشاء دوري أوروبي شامل لكرة السلة للرجال.



وقالت الهيئتان في بيان مشترك إنهما ستبدآن، اعتبارا من كانون الثاني)، "المضي قدما في استكشافنا المشترك" لإطلاق دوري احترافي جديد في أوروبا، من خلال "إشراك الفرق المحتملة ومجموعات المالكين في عملية الانضمام".



وقال مفوض الدوري الأميركي، آدم سيلفر: "لقد عززت محادثاتنا مع مختلف الأطراف المعنية في أوروبا قناعتنا بوجود فرصة هائلة لإنشاء دوري جديد في القارة". وأضاف "بالشراكة مع فيبا، نتطلع إلى التواصل مع الأندية المحتملة ومجموعات المالكين التي تشاركنا رؤيتنا لإمكانات اللعبة في أوروبا".



وكشف البيان عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بصيغة الدوري المرتقب، موضحا أنه، إلى جانب المقاعد الدائمة، سيمنح الدوري "جميع الفرق المشاركة في الدوريات المحلية التابعة لفيبا في أوروبا مسارا قائما على الجدارة للتأهل سنويا"، سواء عبر دوري أبطال كرة السلة التابع لفيبا (بي سي أل) أو من خلال بطولة تأهيلية تقام في نهاية الموسم.



وأشار البيان إلى أن روزنامة الدوري الجديد ستتوافق مع جداول البطولات المحلية وبرامج المنتخبات الوطنية، بما يسمح للاعبين بتمثيل أنديتهم ومنتخباتهم في آن واحد.



كما أكد فيبا ورابطة الدوري الأميركي أن المشروع سيشمل "تخصيص دعم مالي وموارد لتطوير منظومة كرة السلة في أوروبا بشكل مستدام".



وسيُوجَّه هذا الدعم إلى الدوريات المحلية، وأكاديميات الأندية، إضافة إلى البرامج المخصصة لتطوير اللاعبين والمدربين والحكام.