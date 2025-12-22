الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

رابطة "ان بي ايه" تطلق خطوات تأسيس دوري أوروبي محتمل

2025-12-22 | 11:13
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رابطة "ان بي ايه" تطلق خطوات تأسيس دوري أوروبي محتمل

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) والاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)، الاثنين، أنهما سيبدآن التواصل مع الفرق ومجموعات المالكين، في إطار مشروعهما المشترك لإنشاء دوري أوروبي شامل لكرة السلة للرجال.

وقالت الهيئتان في بيان مشترك إنهما ستبدآن، اعتبارا من كانون الثاني)، "المضي قدما في استكشافنا المشترك" لإطلاق دوري احترافي جديد في أوروبا، من خلال "إشراك الفرق المحتملة ومجموعات المالكين في عملية الانضمام".

وقال مفوض الدوري الأميركي، آدم سيلفر: "لقد عززت محادثاتنا مع مختلف الأطراف المعنية في أوروبا قناعتنا بوجود فرصة هائلة لإنشاء دوري جديد في القارة". وأضاف "بالشراكة مع فيبا، نتطلع إلى التواصل مع الأندية المحتملة ومجموعات المالكين التي تشاركنا رؤيتنا لإمكانات اللعبة في أوروبا".

وكشف البيان عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بصيغة الدوري المرتقب، موضحا أنه، إلى جانب المقاعد الدائمة، سيمنح الدوري "جميع الفرق المشاركة في الدوريات المحلية التابعة لفيبا في أوروبا مسارا قائما على الجدارة للتأهل سنويا"، سواء عبر دوري أبطال كرة السلة التابع لفيبا (بي سي أل) أو من خلال بطولة تأهيلية تقام في نهاية الموسم.

وأشار البيان إلى أن روزنامة الدوري الجديد ستتوافق مع جداول البطولات المحلية وبرامج المنتخبات الوطنية، بما يسمح للاعبين بتمثيل أنديتهم ومنتخباتهم في آن واحد.

كما أكد فيبا ورابطة الدوري الأميركي أن المشروع سيشمل "تخصيص دعم مالي وموارد لتطوير منظومة كرة السلة في أوروبا بشكل مستدام".

وسيُوجَّه هذا الدعم إلى الدوريات المحلية، وأكاديميات الأندية، إضافة إلى البرامج المخصصة لتطوير اللاعبين والمدربين والحكام.

رياضة

"ان

ايه"

خطوات

تأسيس

أوروبي

محتمل

الابن الأصغر لإبراهيموفيتش يلتحق بشقيقه الأكبر في ميلان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-10-30

دوري "أن بي ايه": يوكيتش يسطّر رابع "تريبل دابل" في مستهل الموسم

LBCI
رياضة
2025-11-09

دوري "أن بي ايه": فوكس يعود بقوة مع سبيرز وهوكس يُسقط ليكرز

LBCI
رياضة
2025-10-31

دوري "أن بي ايه": ثاندر وسبيرز يتابعان عروضهما المثالية

LBCI
أخبار دولية
2025-10-31

مدير "إف بي آي" يعلن إحباط "هجوم إرهابي محتمل" في ولاية ميشيغن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-12-19

الابن الأصغر لإبراهيموفيتش يلتحق بشقيقه الأكبر في ميلان

LBCI
رياضة
2025-12-19

كوبيك مدربا جديدا للمنتخب التشيكي

LBCI
رياضة
2025-12-19

فيديو مروّع يوثّق اللحظة الأخيرة: طائرة أسطورة ناسكار "ذا بيف" تنفجر وتقتله مع عائلته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-18

بطولة للتوتش رغبي في لبنان وهذه أجواء النسخة الخامسة!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:43

رحّالة جاب العالم يكشف أقذر أربعة أماكن زارها… بينها منطقة في دولة عربية

LBCI
منوعات
10:56

صورة تحوّلت إلى كابوس… موجة تجرف سائحة أمام الكاميرا في مصر وهذا مصيرها (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-21

الجيش: سنقوم بتاريخي 22 و 23 / 12 / 2025 ما بين الساعة 6.00 والساعة 18.00 بإجراء تمارين تدريبية في منطقة القاع – بعلبك تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-30

رئيس الجمهورية اطلع على نشاطات المعهد العربي للتخطيط والتقى سفراء لبنان الجدد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:17

حملة تطعيم شاملة للأبقار على خلفية انتشار مرض الحمى القلاعية

LBCI
أخبار لبنان
08:15

فوج حرس مدينة بيروت دشّن نصبًا وتشديد على التمسك برسالة الشهداء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

جلسة مجلس الوزراء... مشروع قانون الانتظام الماليّ في طليعتها

LBCI
أخبار لبنان
07:00

حمادة: "حزب الله” يطالب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

LBCI
أخبار لبنان
06:49

سامي الجميل بعد بعد لقائه السفير الأميركي: المرحلة المقبلة تشكّل امتحاناً للدولة و"حزب الله"

LBCI
أخبار لبنان
05:58

مخزومي: نتمنى أن يُسلّم السلاح الذي دمّر البلد رحمةً بالشعب اللبناني وأن يكون قانون الفجوة المالية عادلًا

LBCI
أخبار لبنان
13:59

العبسي رعى حفلة ميلادية للأطفال في بطريركيةِ الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-21

عيد الميلاد بلسان من يعطوه معنى آخر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
04:21

هكذا سيكون طقس ليلة عيد الميلاد...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !

LBCI
أمن وقضاء
06:56

تقدر بحوالي 70 كلغ... مصلحة جمارك المطار ضبطت كمية كبيرة من الكوكايين (صور)

LBCI
أخبار دولية
00:58

الذهب يسجّل مستوى قياسيًا جديدًا

LBCI
أخبار لبنان
02:03

معلومات الـLBCI: اجتماع لكتلة اللقاء الديمقراطيّ أفضى إلى عدم السير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة

LBCI
أخبار دولية
02:43

الشرطة الأسترالية: إلقاء قنابل قبل هجوم شاطئ بونداي لكنها لم تنفجر

LBCI
أمن وقضاء
02:28

شعبة المعلومات توقف عصابة مؤلّفة من شخصَين يسرقان من داخل منازل في إقليم الخروب

LBCI
أمن وقضاء
07:48

"تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية"... ختم مستودعين بالشمع الأحمر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More