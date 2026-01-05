الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
15
o
الجنوب
19
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
15
o
الجنوب
19
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
مانشستر يونايتد يقيل مدربه روبن أموريم
2026-01-05 | 06:42
شارك
2
min
مانشستر يونايتد يقيل مدربه روبن أموريم
أقال نادي مانشستر يونايتد مدربه البرتغالي روبن أموريم من منصبه بعد 14 شهرا من تعيينه، وفقا لما أعلنه الإثنين سادس ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
وجاء الإعلان عبر بيان رسمي أصدره يونايتد "مع احتلال مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنكليزي الممتاز، اتخذت إدارة النادي على مضض قرارا بأن الوقت قد حان لإجراء تغيير".
وأضاف "سيمنح هذا القرار الفريق أفضل فرصة لتحقيق أفضل مركز ممكن في الدوري الإنكليزي".
وسيتولى متوسط الميدان السابق الاسكتلندي دارين فليتشر وهو مدرب فريق يونايتد دون 18 عاما راهنا، قيادة الفريق في مواجهة بيرنلي الأربعاء.
وخاض "الشياطين الحمر" 20 مباراة تحت قيادة أموريم في الدوري هذا الموسم، تخللها ثمانية انتصارات وسبعة تعادلات وخمس هزائم،.
تعادل أمام ليدز يونايتد 1-1 الأحد ضمن المرحلة العشرين من برميرليغ، رافعا رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس، ومبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول في المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.
وبعد التعادل أمام ليدز، بدا البرتغالي البالغ 40 عاما غاضبا خلال مؤتمر صحافي لافت طالب فيه إدارة الكشّافين والمدير الرياضي "بالقيام بعملهم".
وكان أموريم ألمح إلى وجود حالة من الإحباط خلف الكوالبيس في الفترة التي سبقت المباراة، رافضا إعطاء توضيحات حول تصريحاته الأخيرة بشأن خطط النادي في سوق الانتقالات.
وسبق لأموريم أن قاد الفريق إلى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في أيارالماضي، عندما خسر على ملعب سان ماميس في مدينة بلباو الإسبانية أمام توتنهام بهدف من دون ردّ.
رياضة
يونايتد
مدربه
أموريم
الحارس الكندي سان كلير ينضم إلى إنتر ميامي الأميركي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:27
مانشستر يونايتد يعلن الانفصال عن مدربه روبن أموريم
آخر الأخبار
05:27
مانشستر يونايتد يعلن الانفصال عن مدربه روبن أموريم
0
رياضة
2025-12-16
مدرب يونايتد يأسف لفقد فريقه للتركيز خلال التعادل مع بورنموث
رياضة
2025-12-16
مدرب يونايتد يأسف لفقد فريقه للتركيز خلال التعادل مع بورنموث
0
رياضة
2025-12-11
نجم مانشستر يونايتد السابق لينغارد يسجل هدفا في وداع مؤثر بكوريا الجنوبية
رياضة
2025-12-11
نجم مانشستر يونايتد السابق لينغارد يسجل هدفا في وداع مؤثر بكوريا الجنوبية
0
رياضة
2025-12-17
ألكاراس ينفصل عن مدربه ومعلمه فيريرو بعد 7 سنوات من الشراكة
رياضة
2025-12-17
ألكاراس ينفصل عن مدربه ومعلمه فيريرو بعد 7 سنوات من الشراكة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
05:43
الحارس الكندي سان كلير ينضم إلى إنتر ميامي الأميركي
رياضة
05:43
الحارس الكندي سان كلير ينضم إلى إنتر ميامي الأميركي
0
رياضة
05:41
ديوكوفيتش ينسحب من نقابة لاعبي التنس التي شارك في تأسيسها
رياضة
05:41
ديوكوفيتش ينسحب من نقابة لاعبي التنس التي شارك في تأسيسها
0
رياضة
2025-12-30
الـLBCI تواكب لليوم الثاني القمة العالمية للرياضة في دبي... وهكذا تبدو الصورة
رياضة
2025-12-30
الـLBCI تواكب لليوم الثاني القمة العالمية للرياضة في دبي... وهكذا تبدو الصورة
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-29
الـLBCI تواكب القمة العالمية للرياضة في دبي... ومقابلات مع أبرز النجوم!
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-29
الـLBCI تواكب القمة العالمية للرياضة في دبي... ومقابلات مع أبرز النجوم!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-14
بري إستقبل متري والأدميرال البريطاني ألغرين وبهية الحريري وأندريه رحال
أخبار لبنان
2025-10-14
بري إستقبل متري والأدميرال البريطاني ألغرين وبهية الحريري وأندريه رحال
0
اقتصاد
2025-12-17
كنعان ينتقد مجالس وهيئات لا تعمل منذ سنوات: الهدر مستمر ويدعو المطالبين بالإصلاح للمشاركة الفعلية في الجلسات
اقتصاد
2025-12-17
كنعان ينتقد مجالس وهيئات لا تعمل منذ سنوات: الهدر مستمر ويدعو المطالبين بالإصلاح للمشاركة الفعلية في الجلسات
0
فنّ
05:49
بدأ مسيرته في سن الخامسة وشارك في أكثر من 170 فيلما... وفاة الممثل الكوري الجنوبي آن سونغ كي
فنّ
05:49
بدأ مسيرته في سن الخامسة وشارك في أكثر من 170 فيلما... وفاة الممثل الكوري الجنوبي آن سونغ كي
0
أخبار دولية
06:23
رئيس وزراء المجر: التطورات في فنزويلا من شأنها أن تفضي إلى وضع أكثر ملاءمة بأسواق الطاقة
أخبار دولية
06:23
رئيس وزراء المجر: التطورات في فنزويلا من شأنها أن تفضي إلى وضع أكثر ملاءمة بأسواق الطاقة
بالفيديو
d-none hideMe
0
اقتصاد
06:53
مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان يعقد اجتماعا مع المصارف... إليكم التفاصيل
اقتصاد
06:53
مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان يعقد اجتماعا مع المصارف... إليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
06:11
ماكرون يؤكد عدم موافقة فرنسا على طريقة إزاحة مادورو في فنزويلا
أخبار دولية
06:11
ماكرون يؤكد عدم موافقة فرنسا على طريقة إزاحة مادورو في فنزويلا
0
أخبار دولية
03:44
الخارجية الإيرانية تدعو الولايات المتحدة الى الإفراج عن مادورو: هذا أمر غير قانوني ولا يدعو إلى الفخر
أخبار دولية
03:44
الخارجية الإيرانية تدعو الولايات المتحدة الى الإفراج عن مادورو: هذا أمر غير قانوني ولا يدعو إلى الفخر
0
أخبار لبنان
03:24
بقائي: العلاقة مع لبنان عريقة وطويلة الأمد... وإجراءات اعتماد السفير الإيراني الجديد استُكملت
أخبار لبنان
03:24
بقائي: العلاقة مع لبنان عريقة وطويلة الأمد... وإجراءات اعتماد السفير الإيراني الجديد استُكملت
0
أخبار دولية
02:19
ترامب: "نحن من يقود" فنزويلا
أخبار دولية
02:19
ترامب: "نحن من يقود" فنزويلا
0
أمن وقضاء
13:41
رياضة الـOff-road على الثلج بين الاستمتاع والتهور
أمن وقضاء
13:41
رياضة الـOff-road على الثلج بين الاستمتاع والتهور
0
أمن وقضاء
13:38
الوقفة الشهرية لأهالي ضحايا الانفجار المطالبة بحق الضحايا
أمن وقضاء
13:38
الوقفة الشهرية لأهالي ضحايا الانفجار المطالبة بحق الضحايا
0
أمن وقضاء
13:33
ملفُ السوريين الهاربين من مجازرِ الساحل: أخبار ومداهمات وقلق
أمن وقضاء
13:33
ملفُ السوريين الهاربين من مجازرِ الساحل: أخبار ومداهمات وقلق
0
أخبار دولية
13:30
اجتماع الكابينت: الملف اللبنانيّ غاب ليحلّ الفنزويليّ مكانه
أخبار دولية
13:30
اجتماع الكابينت: الملف اللبنانيّ غاب ليحلّ الفنزويليّ مكانه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
14:40
أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)
فنّ
14:40
أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)
2
حال الطقس
01:05
استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح
حال الطقس
01:05
استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح
3
خبر عاجل
03:39
إيضاحات من "المالية" بشأن تطبيق القرار المتعلق بتحديد آلية التصريح عن العمليات على منصة صيرفة
خبر عاجل
03:39
إيضاحات من "المالية" بشأن تطبيق القرار المتعلق بتحديد آلية التصريح عن العمليات على منصة صيرفة
4
أخبار لبنان
00:03
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بالثلوج...
أخبار لبنان
00:03
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بالثلوج...
5
خبر عاجل
03:53
وزارة المال: المنحة المالية المخصصة للعسكريين المتقاعدين جاهزة للاستلام اعتبارا من صباح اليوم
خبر عاجل
03:53
وزارة المال: المنحة المالية المخصصة للعسكريين المتقاعدين جاهزة للاستلام اعتبارا من صباح اليوم
6
أخبار دولية
02:01
الرئيس الكولومبي: "توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب"
أخبار دولية
02:01
الرئيس الكولومبي: "توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب"
7
أخبار دولية
01:23
ترامب: إيران "ستتلقى ضربة قوية جدا" إذا قُتل متظاهرون
أخبار دولية
01:23
ترامب: إيران "ستتلقى ضربة قوية جدا" إذا قُتل متظاهرون
8
آخر الأخبار
06:09
معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار يتجه الى ختم التحقيقات في قضية اختفاء النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر خلال ٤٨ ساعة من الآن
آخر الأخبار
06:09
معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار يتجه الى ختم التحقيقات في قضية اختفاء النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر خلال ٤٨ ساعة من الآن
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More