فنجان أرسنال يشعل غضب جماهير توتنهام.. وفرانك يرد: "لم أفعلها عمدا" (صورة)

أثار توماس فرانك مدرب توتنهام هوتسبير غضب المشجعين بعد أن تم تصويره وهو يشرب من فنجان يحمل شعار الغريم التقليدي أرسنال أمس الأربعاء، لكن المدرب الدنمركي أكد لاحقا أن الواقعة لم تكن متعمدة.



وأشعلت صور فرانك وهو يتجول في ملعب فيتاليتي في بورنموث موجة جديدة من الغضب بين جماهير توتنهام على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة وأن المشجعين كانوا قد أعربوا بالفعل عن استيائهم من المدرب في ظل سلسلة من النتائج السلبية.



وجاءت الهزيمة 3-2 أمس الأربعاء لتترك توتنهام في المركز الرابع عشر بالدوري الإنكليزي الممتاز، وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة بدا فرانك غير سعيد بالأسئلة المتعلقة بالكوب.



وقال "من العدل أن نقول إننا لا نفوز في كل مباراة، لكن سيكون من الغباء تماما أن أشرب من كوب يحمل شعار أرسنال عن قصد".



وأضاف "كانوا (أرسنال) في غرفة الملابس قبلنا. من الطبيعي أن تقول: أعطني كوبا من الإسبريسو قبل كل مباراة. أعتقد أنه من المحزن بعض الشيء في كرة القدم أن أُسأل عن أمر كهذا".



وكان أرسنال قد حل ضيفا على بورنموث في الدوري يوم السبت الماضي.



واختتم فرانك "بالطبع لم أفعل ذلك عن عمد، وسيكون من الخطأ التفكير بهذه الطريقة".