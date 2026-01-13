الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
البقاع
1
o
الجنوب
12
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
12
o
متن
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
البقاع
1
o
الجنوب
12
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
12
o
متن
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
مانشستر يونايتد يتفق مع كاريك لتعيينه مدربا موقتا
2026-01-13 | 06:31
شارك
2
min
مانشستر يونايتد يتفق مع كاريك لتعيينه مدربا موقتا
توصّل مانشستر يونايتد سابع الدوري الإنكليزي لكرة القدم، إلى اتفاق مع لاعبه القديم مايكل كاريك لتعيينه مدربا موقتا حتى نهاية الموسم، وفق ما أفادت تقارير الثلاثاء.
والتُقطت صور للاعب وسط يونايتد السابق لدى وصوله إلى مقرّ التدريبات في كارينغتون، على أن يُعلن تعيينه رسميا في وقت لاحق من اليوم.
وسبق لكاريك أن خاض تجربة قصيرة ناجحة كمدرب موقت في أولد ترافورد عام 2021، أنهى فيها مبارياته الثلاث من دون هزيمة.
تولّى المدرب البالغ 44 عاما الذي أحرز 12 لقبا كبيرا خلال مسيرته الممتدة 12 عاما في صفوف يونايتد، تدريب ميدلزبره في تشرين الأول 2022.
وقاد كاريك ميدلزبره إلى الأدوار الإقصائية المؤهلة إلى الدوري الإنكليزي في موسمه الأول، قبل إقالته في حزيران الماضي بعد أن أنهى الفريق الموسم في المركز العاشر في الدرجة الثانية (تشامبيونشيب).
وكان يونايتد دخل أيضا في محادثات مع مدربه ولاعبه السابق النروجي أولي غونار سولشاير حول إمكانية عودته إلى النادي.
وأقال "الشياطين الحمر" الأسبوع الماضي المدرب البرتغالي روبن أموريم بعد 14 شهرا من تعيينه.
وأشرف المدرب الموقت الاسكتلندي دارين فليتشر على تعادل الفريق أمام بيرنلي المتواضع 2-2 في الدوري الإنكليزي، ثم خسارته أمام برايتون 1-2 في كأس إنكلترا.
خروج يونايتد من المسابقتين المحليتين من الدور الأول، إضافة إلى غياب المنافسات الأوروبية، يعني أن الفريق سيخوض 40 مباراة فقط هذا الموسم، وهو أدنى عدد له منذ موسم 1914-1915.
ويحتل يونايتد، بطل إنكلترا 20 مرة، المركز السابع في الدوري، بفارق ثلاث نقاط فقط عن المراكز الأربعة الأولى ونقطة واحدة خلف برينتفورد صاحب المركز الخامس.
ويضمن إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل العودة إلى دوري أبطال أوروبا، فيما قد يكون المركز الخامس كافيا أيضا بفضل النتائج الجيدة للأندية الإنكليزية في المسابقات الأوروبية هذا الموسم.
ويستضيف يونايتد جاره وغريمه مانشستر سيتي حامل اللقب السبت، في مباراة يُرجّح أن تكون الأولى لكاريك على رأس الجهاز الفني.
رياضة
يونايتد
كاريك
لتعيينه
مدربا
موقتا
رالي داكار ٢٠٢٦ يدخل مرحلة الحسم و مشاركة لبنانية لافتة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2026-01-05
مانشستر يونايتد يقيل مدربه روبن أموريم
رياضة
2026-01-05
مانشستر يونايتد يقيل مدربه روبن أموريم
0
آخر الأخبار
2026-01-05
مانشستر يونايتد يعلن الانفصال عن مدربه روبن أموريم
آخر الأخبار
2026-01-05
مانشستر يونايتد يعلن الانفصال عن مدربه روبن أموريم
0
رياضة
2025-12-16
مدرب يونايتد يأسف لفقد فريقه للتركيز خلال التعادل مع بورنموث
رياضة
2025-12-16
مدرب يونايتد يأسف لفقد فريقه للتركيز خلال التعادل مع بورنموث
0
رياضة
2025-12-11
نجم مانشستر يونايتد السابق لينغارد يسجل هدفا في وداع مؤثر بكوريا الجنوبية
رياضة
2025-12-11
نجم مانشستر يونايتد السابق لينغارد يسجل هدفا في وداع مؤثر بكوريا الجنوبية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-11
رالي داكار ٢٠٢٦ يدخل مرحلة الحسم و مشاركة لبنانية لافتة
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-11
رالي داكار ٢٠٢٦ يدخل مرحلة الحسم و مشاركة لبنانية لافتة
0
رياضة
2026-01-08
فنجان أرسنال يشعل غضب جماهير توتنهام.. وفرانك يرد: "لم أفعلها عمدا" (صورة)
رياضة
2026-01-08
فنجان أرسنال يشعل غضب جماهير توتنهام.. وفرانك يرد: "لم أفعلها عمدا" (صورة)
0
رياضة
2026-01-05
مانشستر يونايتد يقيل مدربه روبن أموريم
رياضة
2026-01-05
مانشستر يونايتد يقيل مدربه روبن أموريم
0
رياضة
2026-01-05
الحارس الكندي سان كلير ينضم إلى إنتر ميامي الأميركي
رياضة
2026-01-05
الحارس الكندي سان كلير ينضم إلى إنتر ميامي الأميركي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:12
كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس - الكسليك تحصد تصنيفا عالميا مرموقا وتنال 4 نخلات تميّز في مؤتمر Eduniversal العالمي
أخبار لبنان
08:12
كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس - الكسليك تحصد تصنيفا عالميا مرموقا وتنال 4 نخلات تميّز في مؤتمر Eduniversal العالمي
0
أخبار لبنان
2025-12-13
الرئيس عون: بغياب غسان سكاف يفقد لبنان نائباً مخلصاً وصوتاً وطنياً أصيلاً
أخبار لبنان
2025-12-13
الرئيس عون: بغياب غسان سكاف يفقد لبنان نائباً مخلصاً وصوتاً وطنياً أصيلاً
0
أخبار لبنان
2025-12-24
والد يتحرّش بابنته القاصر ويعنّفها.. ومفرزة صيدا القضائية توقفه
أخبار لبنان
2025-12-24
والد يتحرّش بابنته القاصر ويعنّفها.. ومفرزة صيدا القضائية توقفه
0
خبر عاجل
2026-01-11
رئيس البرلمان الإيراني يحذر ترامب من أن أي هجوم سيؤدي إلى قصف طهران لإسرائيل والقواعد الأميركية في المنطقة باعتبارها "أهدافا مشروعة"
خبر عاجل
2026-01-11
رئيس البرلمان الإيراني يحذر ترامب من أن أي هجوم سيؤدي إلى قصف طهران لإسرائيل والقواعد الأميركية في المنطقة باعتبارها "أهدافا مشروعة"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:59
إسرائيل رفعت جهوزيتها… هل يقترب التصعيد مع إيران؟
أخبار دولية
07:59
إسرائيل رفعت جهوزيتها… هل يقترب التصعيد مع إيران؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:45
ثلوج على ضهر البيدر… هل الطريق سالكة؟
تقارير نشرة الاخبار
07:45
ثلوج على ضهر البيدر… هل الطريق سالكة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:34
طقس عاصف وثلوج… الصورة مباشرة من اللقلوق
تقارير نشرة الاخبار
07:34
طقس عاصف وثلوج… الصورة مباشرة من اللقلوق
0
أخبار لبنان
07:05
حايك: السفير عيسى اطلع على الخطوات الإصلاحية لمؤسسة كهرباء لبنان
أخبار لبنان
07:05
حايك: السفير عيسى اطلع على الخطوات الإصلاحية لمؤسسة كهرباء لبنان
0
أخبار دولية
03:28
إسرائيل رفعت جهوزيتها تحسبا لأي تصعيد إيراني… التفاصيل
أخبار دولية
03:28
إسرائيل رفعت جهوزيتها تحسبا لأي تصعيد إيراني… التفاصيل
0
أخبار دولية
03:25
المستشار الألماني فريدريش ميرتس يرى أن السلطة في إيران تعيش "أيامها وأسابيعها الأخيرة"
أخبار دولية
03:25
المستشار الألماني فريدريش ميرتس يرى أن السلطة في إيران تعيش "أيامها وأسابيعها الأخيرة"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
"السلاح صار عبئا على بيئته وعلى كل لبنان"...
تقارير نشرة الاخبار
14:02
"السلاح صار عبئا على بيئته وعلى كل لبنان"...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
من 'One Battle After Another' إلى 'Hamnet': الغولدن غلوبس 2026 تفتتح موسم الجوائز في هوليوود
تقارير نشرة الاخبار
13:58
من 'One Battle After Another' إلى 'Hamnet': الغولدن غلوبس 2026 تفتتح موسم الجوائز في هوليوود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني
تقارير نشرة الاخبار
13:34
فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:07
قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة
أمن وقضاء
12:07
قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة
2
خبر عاجل
04:56
إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقّ رياض سلامة
خبر عاجل
04:56
إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقّ رياض سلامة
3
خبر عاجل
01:32
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
خبر عاجل
01:32
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
4
حال الطقس
01:50
منخفض قطبي يضرب لبنان… ثلوج تقترب من 1000 متر
حال الطقس
01:50
منخفض قطبي يضرب لبنان… ثلوج تقترب من 1000 متر
5
اقتصاد
02:31
ارتفاع في أسعار المحروقات…
اقتصاد
02:31
ارتفاع في أسعار المحروقات…
6
خبر عاجل
16:54
ترامب: اعتبارا من الآن أي دولة تتعامل تجاريا مع جمهورية إيران الإسلامية ستدفع رسوما جمركية 25% على جميع المعاملات مع أميركا
خبر عاجل
16:54
ترامب: اعتبارا من الآن أي دولة تتعامل تجاريا مع جمهورية إيران الإسلامية ستدفع رسوما جمركية 25% على جميع المعاملات مع أميركا
7
أخبار لبنان
15:03
وزيرة التربية: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل
أخبار لبنان
15:03
وزيرة التربية: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل
8
أخبار لبنان
09:01
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال
أخبار لبنان
09:01
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More