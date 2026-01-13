مانشستر يونايتد يتفق مع كاريك لتعيينه مدربا موقتا

توصّل مانشستر يونايتد سابع الدوري الإنكليزي لكرة القدم، إلى اتفاق مع لاعبه القديم مايكل كاريك لتعيينه مدربا موقتا حتى نهاية الموسم، وفق ما أفادت تقارير الثلاثاء.



والتُقطت صور للاعب وسط يونايتد السابق لدى وصوله إلى مقرّ التدريبات في كارينغتون، على أن يُعلن تعيينه رسميا في وقت لاحق من اليوم.



وسبق لكاريك أن خاض تجربة قصيرة ناجحة كمدرب موقت في أولد ترافورد عام 2021، أنهى فيها مبارياته الثلاث من دون هزيمة.



تولّى المدرب البالغ 44 عاما الذي أحرز 12 لقبا كبيرا خلال مسيرته الممتدة 12 عاما في صفوف يونايتد، تدريب ميدلزبره في تشرين الأول 2022.



وقاد كاريك ميدلزبره إلى الأدوار الإقصائية المؤهلة إلى الدوري الإنكليزي في موسمه الأول، قبل إقالته في حزيران الماضي بعد أن أنهى الفريق الموسم في المركز العاشر في الدرجة الثانية (تشامبيونشيب).



وكان يونايتد دخل أيضا في محادثات مع مدربه ولاعبه السابق النروجي أولي غونار سولشاير حول إمكانية عودته إلى النادي.



وأقال "الشياطين الحمر" الأسبوع الماضي المدرب البرتغالي روبن أموريم بعد 14 شهرا من تعيينه.



وأشرف المدرب الموقت الاسكتلندي دارين فليتشر على تعادل الفريق أمام بيرنلي المتواضع 2-2 في الدوري الإنكليزي، ثم خسارته أمام برايتون 1-2 في كأس إنكلترا.



خروج يونايتد من المسابقتين المحليتين من الدور الأول، إضافة إلى غياب المنافسات الأوروبية، يعني أن الفريق سيخوض 40 مباراة فقط هذا الموسم، وهو أدنى عدد له منذ موسم 1914-1915.



ويحتل يونايتد، بطل إنكلترا 20 مرة، المركز السابع في الدوري، بفارق ثلاث نقاط فقط عن المراكز الأربعة الأولى ونقطة واحدة خلف برينتفورد صاحب المركز الخامس.



ويضمن إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل العودة إلى دوري أبطال أوروبا، فيما قد يكون المركز الخامس كافيا أيضا بفضل النتائج الجيدة للأندية الإنكليزية في المسابقات الأوروبية هذا الموسم.



ويستضيف يونايتد جاره وغريمه مانشستر سيتي حامل اللقب السبت، في مباراة يُرجّح أن تكون الأولى لكاريك على رأس الجهاز الفني.