رياضة
عضو في البرلمان الفرنسي يطالب فيفا بنقل مونديال 2026 خارج الولايات المتحدة
2026-01-20 | 10:06
2
min
عضو في البرلمان الفرنسي يطالب فيفا بنقل مونديال 2026 خارج الولايات المتحدة
دعا العضو في البرلمان الفرنسي إريك كوكريل عن حزب فرنسا الأبية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثلاثاء إلى حصر استضافة كأس العالم هذا الصيف في المكسيك وكندا فقط دون الولايات المتحدة، ردا على السياسات الدولية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكتب كوكيريل البالغ 67 عاما عبر منصة إكس "بجدية، هل يُعقل إقامة كأس العالم في دولة تهاجم جيرانها، وتهدد بغزو غرينلاند، وتنتهك القانون الدولي، وتسعى لتقويض الأمم المتحدة، وتُنشئ ميليشيات فاشية وعنصرية داخل حدودها، وتهاجم المعارضة، وتمنع مشجعي نحو خمس عشرة دولة من حضور البطولة، وتخطط لحظر جميع رموز مجتمع الميم من الملاعب...؟".
وقال رئيس اللجنة المالية في البرلمان "السؤال جدي، لا سيما أنه لا يزال من الممكن إعادة التركيز على المكسيك وكندا".
ومع تبقي أقل من خمسة أشهر على انطلاق نهائيات كأس العالم (11 حزيران - 19 تموز) التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يبدو من المستبعد أن يُغير فيفا موقفه.
خلال قرعة دور المجموعات في أوائل كانون الاول، بذل رئيس فيفا السويسري جاني إنفانتينو جهودا كبيرة لتكريم ترامب بمنحه أول نسخة من "جائزة السلام" التي ابتكرتها أعلى هيئة حاكمة في عالم الكرة المستديرة.
