رياضة

عضو في البرلمان الفرنسي يطالب فيفا بنقل مونديال 2026 خارج الولايات المتحدة

2026-01-20 | 10:06
2min
عضو في البرلمان الفرنسي يطالب فيفا بنقل مونديال 2026 خارج الولايات المتحدة

دعا العضو في البرلمان الفرنسي إريك كوكريل عن حزب فرنسا الأبية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثلاثاء إلى حصر استضافة كأس العالم هذا الصيف في المكسيك وكندا فقط دون الولايات المتحدة، ردا على السياسات الدولية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكتب كوكيريل البالغ 67 عاما عبر منصة إكس "بجدية، هل يُعقل إقامة كأس العالم في دولة تهاجم جيرانها، وتهدد بغزو غرينلاند، وتنتهك القانون الدولي، وتسعى لتقويض الأمم المتحدة، وتُنشئ ميليشيات فاشية وعنصرية داخل حدودها، وتهاجم المعارضة، وتمنع مشجعي نحو خمس عشرة دولة من حضور البطولة، وتخطط لحظر جميع رموز مجتمع الميم من الملاعب...؟".

وقال رئيس اللجنة المالية في البرلمان "السؤال جدي، لا سيما أنه لا يزال من الممكن إعادة التركيز على المكسيك وكندا".

ومع تبقي أقل من خمسة أشهر على انطلاق نهائيات كأس العالم (11 حزيران - 19 تموز) التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يبدو من المستبعد أن يُغير فيفا موقفه.

خلال قرعة دور المجموعات في أوائل كانون الاول، بذل رئيس فيفا السويسري جاني إنفانتينو جهودا كبيرة لتكريم ترامب بمنحه أول نسخة من "جائزة السلام" التي ابتكرتها أعلى هيئة حاكمة في عالم الكرة المستديرة.

رياضة

البرلمان

الفرنسي

يطالب

مونديال

الولايات

المتحدة

صلاح يعود إلى تمارين ليفربول بعد مشاركته في كأس إفريقيا
فيديو صادم… لاعب يضرب خصمه بـ"كوع عنيف" في الفك قبل ركلة جزاء والشرطة تحقق
مقالات ذات صلة

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-03

رويترز نقلا عن عضو بمجلس الشيوخ الأميركي: روبيو أخبرني بأن ماوردو سيحاكم بتهم جنائية في الولايات المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-05

مونديال 2026... 48 منتخبًا والولايات المتحدة هي قلب الحدث

LBCI
أخبار دولية
2025-10-27

لقاء بين وزيري خارجية الولايات المتحدة والهند على وقع التوتر التجاري

LBCI
رياضة
2025-12-17

بعد موجة غضب من الجماهير... فيفا يكشف عن فئة جديدة من تذاكر مونديال 2026 وهذا سعرها

LBCI
رياضة
10:41

صلاح يعود إلى تمارين ليفربول بعد مشاركته في كأس إفريقيا

LBCI
رياضة
2026-01-19

فيديو صادم… لاعب يضرب خصمه بـ"كوع عنيف" في الفك قبل ركلة جزاء والشرطة تحقق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-18

ناصر العطية يواصل كتابة التاريخ في رالي دكار

LBCI
رياضة
2026-01-15

فضيحة تهزّ كرة القدم الأسترالية… نجم شهير يُضبط في سيارة مع صديقة زوجته المقرّبة وهذا مصير زواجهما

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
11:13

في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI

LBCI
آخر الأخبار
11:12

وزارة الدفاع السورية تعلن وقفا لإطلاق النار لأربعة أيام عقب تفاهم جديد مع الأكراد

LBCI
عالم الطبخ
10:30

شيخ المحشي وشوربة الأرضي شوكي... طبقان شهيان مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
10:37

بارو: فرنسا تدعم تعليق اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
07:32

اتحاد نقابات الأفران والمخابز عقب اجتماعات مع وزارتي العمل والاقتصاد: التوصل إلى تفاهمات لتنظيم القطاع

LBCI
أخبار لبنان
07:08

مرفأ بيروت يفتح مرحلة جديدة من الشفافية والحوكمة... النفّي: من هذه اللحظة مرفأ بيروت ملتزم بقانون الشراء العام

LBCI
أخبار دولية
06:39

وزير الخارجية الإسرائيلي: الولايات المتحدة دعتنا إلى الانضمام إلى مجلس السلام

LBCI
أخبار دولية
06:37

فون دير لاين: الصدمات تفرض علينا بناء أوروبا مستقلة جديدة

LBCI
أخبار لبنان
06:33

افرام يقدم 7 مشاريع قوانين تكريساً لشعار "الإنسان أولاً"

LBCI
أخبار لبنان
05:34

الرئيس عون: نحرص على عدم زج لبنان في مغامرات انتحارية وان يكون الجنوب وكل حدودنا في عهدة قوانا المسلحة حصراً

LBCI
أخبار لبنان
04:28

الصدي اكد العمل على تعافي قطاع الكهرباء: تاريخ فشل مطلقي الحملات علينا معروف

LBCI
أخبار دولية
03:15

ترامب: رسالة دافوس ستكون أننا مقبلون على مرحلة مثيرة للاهتمام

LBCI
أخبار دولية
01:23

ترامب: الدنمرك لا تستطيع حماية غرينلاند

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:01

أمن الدولة يوقف رئيس المصلحة وموظفين رسميين في مالية النبطية بتهم الرشى والابتزاز

LBCI
حال الطقس
02:03

استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت

LBCI
اقتصاد
02:06

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
01:17

النروج تذكر مواطنيها بامكانية مصادرة أملاكهم في حال نشوب حرب

LBCI
أخبار دولية
01:06

بالفيديو - حادث تصادم بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة يغلق طريقا سريعا في ولاية ميشيغن الأميركية

LBCI
خبر عاجل
02:26

بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون

LBCI
أخبار لبنان
15:58

رسامني لـ"عشرين 30": لا جدوى اقتصادية من القطار في لبنان… و70% من حوادث السير تطال مشاة

LBCI
أخبار لبنان
03:10

مركز بحنس: هزة ليلاً بقوة 2.4 درجات في البقاع الغربي

