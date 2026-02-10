بعد البلبلة حول ميداليات أولمبياد ميلانو–كورتينا الشتوي... المنظمون يستبدلون ميدالية جونسون الذهبية

أعلنت الأميركية بريزي جونسون الثلاثاء أنها مُنحت ميدالية ذهبية جديدة لفوزها في سباق الانحدار في دورة الالعاب الشتوية في كورتينا دامبيتسو، بعد أن سقطت من شريطها أثناء احتفالها على منصة التتويج.



شاهدت جونسون ميداليتها وهي تنفصل عن الشريط بعدما قفزت فرحا احتفالا بلقبها الأول في الألعاب الأولمبية الشتوية الأحد، في وقت لا تزال مرشحة لإضافة المزيد من الذهب في منافسات كومبينيه فرق السيدات.



وقالت جونسون للصحافيين "نعم، أعطوني ميدالية جديدة، لكن لا يزال يتعيّن نقشها، لذلك يجب إنجاز الأمر".



وأضافت أنها اضطرت إلى إعادة الميدالية القديمة، لأنهم "لا يسمحون لك بالاحتفاظ بأكثر من واحدة منها".



وتعد ابنة الثلاثين عاما مرشحة كبيرة لحصد ميداليتها الذهبية الثانية خلال يومين، بعد أن حققت الزمن الأسرع في سباق الانحدار ضمن كومبينيه فرق السيدات.



وتخوض جونسون هذه المنافسات بشراكة مع صديقتها المقرّبة ميكايلا شيفرين، أنجح متزلجة في تاريخ اللعبة والتي تخوض الجولة الثانية الحاسمة من سباقها المفضّل في التعرج بعد ظهر الثلاثاء.



وقالت جونسون إنها قد تتجنب القفز والاحتفال على منصة التتويج في حال فوزها بالذهب، مضيفةً "إلا إذا كنت أمسك بالميدالية، حينها ربما أقفز".