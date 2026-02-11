خوذة حامل علم أوكرانيا تشعل الجدل في أولمبياد 2026… واللجنة الأولمبية الدولية تتدخل: إليكم القصة الكاملة

تريد اللجنة الأولمبية الدولية الأربعاء "إقناع" حامل العلم الأوكراني في حفل افتتاح الألعاب الاولمبية الشتوية ميلانو-كورتينا، بالتخلي عن خوذته الملصق عليها صور عدد من زملائه الذين قضوا جرّاء الغزو الروسي، من دون التلويح فورا بعقوبة الاستبعاد.



وقال المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية مارك آدامس للصحافة "نحن نريد أن يشارك في المنافسات. نريد حقا، حقا أن يعيش لحظته، فهذا أمر بالغ الأهمية".



وأوضحت اللجنة أنها ستقوم "اليوم بالاتصال" بفلاديسلاف هيراسكيفيتش، المتخصص في رياضة الزلاجات الصدرية والذي جدّد مساء الثلاثاء تمسّكه بارتداء خوذة رمادية تحمل صورا مطبوعة لعدد من الرياضيين الأوكرانيين الذين قُتلوا في الحرب.



وأضاف آدامس "سنُذكّره بالخيارات العديدة المتاحة أمامه للتعبير عن حزنه. كما ناقشنا سابقا، يمكنه القيام بذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي المؤتمرات الصحافية، وفي المنطقة المختلطة. سنحاول التحدّث إليه وإقناعه".



وكانت اللجنة الأولمبية الدولية منعت الرياضي الأوكراني من ارتداء الخوذة استنادا إلى المادة 50 من الميثاق الأولمبي التي تحظر أي شكل "من الدعاية السياسية" في أماكن المنافسة أو في القرية الأولمبية أو خلال مراسم التتويج.



واقترحت اللجنة عليه صباح الثلاثاء، "كحلّ وسط"، ارتداء شارة سوداء "من دون نصّ" لتكريم مواطنيه من دون أي إشارة مباشرة إلى الحرب الروسية-الأوكرانية.





وقال آدام مبرّرا القرار "هناك 130 صراعا دائرا في العالم. لا يمكننا أن نُبرز 130 صراعا مختلفا، مهما كانت فظاعتها، خلال المنافسات".



وأضاف أن الرياضيين "كرّسوا حياتهم للوصول إلى هنا" ويريدون "ساحة منافسة عادلة للجميع وخالية من التدخلات".



وعن احتمال استبعاد هيراسكيفيتش إذا أصرّ على موقفه، عبّر المتحدث باسم اللجنة عن أمله في أن يقتنع، "ربما عبر رياضيين آخرين"، بأن "مصلحة الجميع تكمن في أن يشارك".



وتابع "لا أقول إننا نملك الحل، لكنني أعتقد أنه من الأفضل هنا أن يتحدث الناس مع بعضهم وأن يغلُب التفاعل الإنساني". وقال آدام مبرّرا القرار "هناك 130 صراعا دائرا في العالم. لا يمكننا أن نُبرز 130 صراعا مختلفا، مهما كانت فظاعتها، خلال المنافسات".وأضاف أن الرياضيين "كرّسوا حياتهم للوصول إلى هنا" ويريدون "ساحة منافسة عادلة للجميع وخالية من التدخلات".وعن احتمال استبعاد هيراسكيفيتش إذا أصرّ على موقفه، عبّر المتحدث باسم اللجنة عن أمله في أن يقتنع، "ربما عبر رياضيين آخرين"، بأن "مصلحة الجميع تكمن في أن يشارك".وتابع "لا أقول إننا نملك الحل، لكنني أعتقد أنه من الأفضل هنا أن يتحدث الناس مع بعضهم وأن يغلُب التفاعل الإنساني".