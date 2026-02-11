الأخبار
رياضة
قصة حب ودموع وخيانة تشعل أولمبياد 2026: اعترف بخيانته لها أمام العالم وطلب السماح... وهذا كان ردها (فيديو)
2026-02-11 | 10:51
شارك
2
min
قصة حب ودموع وخيانة تشعل أولمبياد 2026: اعترف بخيانته لها أمام العالم وطلب السماح... وهذا كان ردها (فيديو)
بعد يوم من إحراز لاعب البياثلون النروجي ستورلا هولم لاغريد ميدالية برونزية واعترافه مباشرة عبر التلفزيون بخيانة صديقته، خرجت الأخيرة عن صمتها الأربعاء قائلة إن "الصفح صعب".
سُئل لاغريد الثلاثاء من قناة "إن آر كيه" النروجية عن مشاعره بعد برونزيته في سباق 20 كلم فردي، فانفجر بالبكاء واعترف بأنه خان صديقته.
قال اللاعب البالغ 28 عاما "قبل ستة أشهر التقيت حب حياتي، أجمل وأروع شخص في العالم.. وقبل ثلاثة أشهر ارتكبت أكبر خطأ في حياتي وكنت غير وفي".
وأضاف "كانت هذه أسوأ أسابيع في حياتي"، مؤكدا أن الرياضة "تراجعت أهميتها في الأيام الأخيرة".
وفي حديثها لصحيفة "فيردنز غانغ" الأربعاء، قالت صديقته التي لم يُكشف عن اسمها إن "الصفح صعب. حتى بعد إعلان حب أمام العالم بأسره".
وأضافت "لم أختر أن أوضع في هذا الموقف، وهذا مؤلم".
كما أشادت بتصرف لاعب البياثلون النروجي يوهان-أولاف بوتن، الفائز بالميدالية الذهبية، واصفة إياه بأنه "مؤثر".
فبعد عبوره خط النهاية، رفع اللاعب البالغ 26 عاما نظره إلى السماء، ثم انحنى واضعا يديه على وجهه لثوان، في تحية لذكرى صديقه وزميله سيفرت باكن، الذي عثر عليه ميتا في غرفتهما بالفندق خلال معسكر تدريبي في كانون الأول.
وقال "كان الأمر وكأنني أتزلج معه في اللفة الأخيرة، وكأنني عبرت خط النهاية معه. نظرت إلى السماء آملا أن يكون يشاهدني وأنه فخور بي".
وقال لاغريد إنه يأمل ألا تكون اعترافاته الدرامية وما تلاها من ضجة إعلامية "قد أفسدت يوم يوهان".
وأضاف لمجموعة من الصحافيين بينهم وكالة فرانس برس "ربما كان من الأناني جدا أن أدلي بتلك المقابلة. أنا لست هنا ذهنيا بالكامل".
وقال نجم البياثلون النروجي السابق يوهانس تينغنس بو إن اعتراف لاغريد جاء "في الوقت والمكان الخطأ تماما".
