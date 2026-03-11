رئيس فيفا: ترامب جدد تأكيده أن المنتخب الإيراني مرحب به في مونديال 2026

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو الأربعاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهد له، خلال لقاء بينهما مساء الثلاثاء، باستقبال المنتخب الإيراني في كأس العالم المقررة الصيف المقبل.



وكتب إنفانتينو في حسابه على إنستغرام "خلال محادثاتنا، جدد الرئيس ترامب تأكيده أن الفريق الإيراني مُرحب به بالتأكيد للمشاركة في البطولة في الولايات المتحدة" التي تتشارك الاستضافة مع جارتيها كندا والمكسيك.