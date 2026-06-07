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"البابا مدريدي!"... تصريح غير متوقع للبابا لاوون الرابع عشر يشعل الجدل في إسبانيا

2026-06-07 | 03:00
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"البابا مدريدي!"... تصريح غير متوقع للبابا لاوون الرابع عشر يشعل الجدل في إسبانيا

أثار البابا لاوون الرابع عشر جدلاً طريفاً في الأوساط الرياضية الإسبانية بعد تصريح غير متوقع كشف فيه عن ميوله الكروية وتشجيعه لنادي ريال مدريد.

وجاء ذلك خلال حديثه على متن الطائرة البابوية أثناء زيارته الرسمية إلى إسبانيا، حين سُئل عن اختياره بين قطبي كرة القدم الإسبانية، برشلونة وريال مدريد، فأجاب مازحاً: "البابا مع الجميع، لكن روبرت بريفوست مدريدي"، في إشارة إلى اسمه قبل توليه السدة البابوية.

وتتزامن الزيارة، التي تستمر أسبوعاً، مع سلسلة من النشاطات البارزة في العاصمة مدريد، من بينها لقاء صلاة جماعي سيُقام خارج ملعب سانتياغو برنابيو، معقل ريال مدريد، ويتوقع أن يستقطب مئات الآلاف من المشاركين، إضافة إلى اجتماع مع ممثلي المجتمع الكنسي داخل الملعب.

كما أشار البابا، المولود في الولايات المتحدة، إلى أنه سيشجع منتخب بلاده خلال كأس العالم 2026، التي تنطلق في 11 حزيران، رغم عدم تأكده من قدرته على متابعة المباريات بسبب ارتباطاته.
 
 

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