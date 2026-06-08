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رياضة

من "مجموعة الموت" إلى الأسهل… تصنيف مجموعات كأس العالم 2026 يكشف مفاجآت

2026-06-08 | 11:09
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من "مجموعة الموت" إلى الأسهل… تصنيف مجموعات كأس العالم 2026 يكشف مفاجآت

مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026 بمشاركة قياسية تبلغ 48 منتخباً، تتجه الأنظار إلى مرحلة المجموعات التي ستُقام وفق النظام الجديد للبطولة، والذي يتضمن 12 مجموعة للمرة الأولى في تاريخ المونديال.

وبحسب تصنيف نشرته شبكة "الجزيرة"، تبدو المجموعة التاسعة (I) الأقوى والأكثر تعقيداً، إذ تضم فرنسا والسنغال والعراق والنرويج، ما منحها لقب "مجموعة الموت" نظراً لقوة منتخباتها وارتفاع متوسط تصنيفها العالمي.

وتُعد فرنسا، وصيفة آخر نسختين من كأس العالم، المرشح الأبرز للتأهل، إلى جانب السنغال، فيما يملك منتخبا النرويج بقيادة إيرلينغ هالاند والعراق فرصة حقيقية لمفاجأة المنافسين وقلب التوقعات.

كما تبرز مجموعات قوية أخرى، أبرزها مجموعة إنكلترا وكرواتيا وغانا وبنما، ومجموعة البرازيل والمغرب واسكتلندا وهايتي، حيث يُتوقع أن تشهد منافسة شرسة على بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

في المقابل، تبدو بعض المجموعات أقل تعقيداً على الورق، من بينها مجموعة كندا وسويسرا وقطر والبوسنة والهرسك، إضافة إلى مجموعة الولايات المتحدة وتركيا وأستراليا وباراغواي، رغم أن المتابعين يؤكدون أن الفوارق الفنية بين المنتخبات أصبحت أقل من أي وقت مضى، ما يزيد احتمالات المفاجآت.

ووفق التوقعات، تُعد منتخبات الأرجنتين وإسبانيا وألمانيا والبرتغال وإنكلترا وفرنسا والبرازيل الأوفر حظاً لتصدر مجموعاتها، فيما تبدو المنافسة أكثر انفتاحاً على بطاقات التأهل الأخرى.

وسيتأهل إلى دور الـ32 صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

المصدر
 

رياضة

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