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رياضة
البرازيل تترقب عودة نيمار... إليكم آخر التطورات حول إصابته ومصير مشاركته في مباراة منتخبه الأولى بالمونديال
2026-06-09 | 04:10
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البرازيل تترقب عودة نيمار... إليكم آخر التطورات حول إصابته ومصير مشاركته في مباراة منتخبه الأولى بالمونديال
أفاد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الاثنين بأن نجمه المخضرم نيمار يُظهر "تطورا جيدا" في إصابته في ربلة الساق اليمنى حرمته من اللعب منذ أيار الماضي.
وخضع الهداف التاريخي للمنتخب الفائز بكأس العالم خمس مرات الاثنين في الولايات المتحدة الى فحص بالرنين المغناطيسي أظهر نتائج "ضمن المعايير المتوقعة" حسب الاتحاد المحلي.
وقال الاتحاد في بيان "سيواصل عملية التعافي والإعداد البدني التي وضعها الطاقم الطبي للمنتخب البرازيلي".
ولم يقدم الاتحاد مزيدا من التفاصيل، ما يجعل مشاركته في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في نهائيات كأس العالم المقررة في أميركا الشمالية اعتبارا من الخميس، غير مؤكدة أمام المغرب السبت في إيست رذرفورد بولاية نيوجيرزي، ضمن المجموعة الثالثة.
ولم ينزل اللاعب إلى أرض الملعب مع زملائه خلال حصة التدريب مساء الاثنين في مقر إقامة المنتخب البرازيلي، وهو ملعب التدريب الجديد لفريق نيويورك ريد بولز المنافس في الدوري الأميركي، على بعد نحو 50 كيلومترا (30 ميلا) غرب مانهاتن.
وبدلا من ذلك، بقي داخل الصالة الرياضية للعمل على برنامجه البدني.
وكان المدرب الايطالي للبرازيل كارلو أنشيلوتي أعرب الجمعة عن ثقته في إمكانية عودة نيمار، البالغ 34 عاما، إلى التدريبات هذا الأسبوع، مؤكدا أن اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة إما في المباراة الأولى أو الثانية للبرازيل، مضيفا أنه لن يغامر بالتعجيل في تعافي النجم الذي أثقلت مسيرته في المواسم الأخيرة إصابات متكررة.
وكان نيمار عنصرا أساسيا في مشاركات البرازيل الثلاث الأخيرة في كأس العالم.
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