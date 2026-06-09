الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

البرازيل تترقب عودة نيمار... إليكم آخر التطورات حول إصابته ومصير مشاركته في مباراة منتخبه الأولى بالمونديال

2026-06-09 | 04:10
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
البرازيل تترقب عودة نيمار... إليكم آخر التطورات حول إصابته ومصير مشاركته في مباراة منتخبه الأولى بالمونديال

أفاد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الاثنين بأن نجمه المخضرم نيمار يُظهر "تطورا جيدا" في إصابته في ربلة الساق اليمنى حرمته من اللعب منذ أيار الماضي.

وخضع الهداف التاريخي للمنتخب الفائز بكأس العالم خمس مرات الاثنين في الولايات المتحدة الى فحص بالرنين المغناطيسي أظهر نتائج "ضمن المعايير المتوقعة" حسب الاتحاد المحلي.

وقال الاتحاد في بيان "سيواصل عملية التعافي والإعداد البدني التي وضعها الطاقم الطبي للمنتخب البرازيلي".

ولم يقدم الاتحاد مزيدا من التفاصيل، ما يجعل مشاركته في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في نهائيات كأس العالم المقررة في أميركا الشمالية اعتبارا من الخميس، غير مؤكدة أمام المغرب السبت في إيست رذرفورد بولاية نيوجيرزي، ضمن المجموعة الثالثة.

ولم ينزل اللاعب إلى أرض الملعب مع زملائه خلال حصة التدريب مساء الاثنين في مقر إقامة المنتخب البرازيلي، وهو ملعب التدريب الجديد لفريق نيويورك ريد بولز المنافس في الدوري الأميركي، على بعد نحو 50 كيلومترا (30 ميلا) غرب مانهاتن.

وبدلا من ذلك، بقي داخل الصالة الرياضية للعمل على برنامجه البدني.

وكان المدرب الايطالي للبرازيل كارلو أنشيلوتي أعرب الجمعة عن ثقته في إمكانية عودة نيمار، البالغ 34 عاما، إلى التدريبات هذا الأسبوع، مؤكدا أن اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة إما في المباراة الأولى أو الثانية للبرازيل، مضيفا أنه لن يغامر بالتعجيل في تعافي النجم الذي أثقلت مسيرته في المواسم الأخيرة إصابات متكررة.

وكان نيمار عنصرا أساسيا في مشاركات البرازيل الثلاث الأخيرة في كأس العالم.

رياضة

تترقب

نيمار...

إليكم

التطورات

إصابته

ومصير

مشاركته

مباراة

منتخبه

الأولى

بالمونديال

LBCI التالي
البابا "المدريدي" في البرنابيو... أكثر من 70 ألف شخص يشهدون لقاء لاوون الرابع عشر وفلورنتينو بيريز
من "مجموعة الموت" إلى الأسهل… تصنيف مجموعات كأس العالم 2026 يكشف مفاجآت
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2026-05-29

قلق وترقب في البرازيل... إصابة نيمار تضع مشاركته في المونديال تحت المجهر

LBCI
رياضة
2026-05-19

نيمار يعود إلى السامبا… والبرازيل تكشف قائمة المونديال

LBCI
رياضة
2026-05-20

نيمار ينهار بالبكاء بعد استدعائه إلى كأس العالم مع البرازيل: "بكيت لساعات" (فيديو)

LBCI
رياضة
2026-06-05

بعد الأخطبوط بول... أنثى قرش تتوقع نتيجة مواجهة البرازيل والمغرب في المباراة الأولى من كأس العالم (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
10:17

البابا "المدريدي" في البرنابيو... أكثر من 70 ألف شخص يشهدون لقاء لاوون الرابع عشر وفلورنتينو بيريز

LBCI
رياضة
2026-06-08

من "مجموعة الموت" إلى الأسهل… تصنيف مجموعات كأس العالم 2026 يكشف مفاجآت

LBCI
رياضة
2026-06-08

عالم كرة السلة يودّع ستايسي كينغ... بطل الـNBA ثلاث مرات وأسطورة شيكاغو بولز يرحل عن 59 عاماً

LBCI
رياضة
2026-06-08

من أول أغنية في 1962 إلى "واكا واكا"... هكذا وُلدت أغاني كأس العالم: إليكم القصة الكاملة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:25

قادة دول اسكندينافيا والبلطيق يدعمون انضمام اوكرانيا الى الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي

LBCI
فنّ
2026-06-03

في المكان الأكثر سحراً... سارة أبي كنعان ووسام فارس يعلنان انتظار مولودهما الأول (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
2026-06-02

غارتان إسرائيليتان على ديرقانون رأس العين وقعقعية الجسر وقصف على صريفا وصديقين والرمادية

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-16

اتصال بين رئيس الجمهورية وروبيو: تأكيد المساعي القائمة لوقف إطلاق النار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

روجيه فغالي الأسرع في الجولة الاولى من سباقات تسلق الهضبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

فرحة البكالوريا... تهوّر على الطرقات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

البنتاغون يمنع التعاطي مع شركات صينية لتعاملها مع الجيش الصيني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

في مونديال العم سام كل المعايير معرضة للخرق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مونديال 2026 على الأبواب... هذه أبرز الخيارات لمتابعة المباريات مع التكاليف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

هذه تفاصيل زيارة جنبلاط لقطر…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

فيصل كرامي... بين الامس واليوم

LBCI
أمن وقضاء
13:25

النازحون سيعودون الى قراهم يوما ما... لكن متى وكيف؟

LBCI
أمن وقضاء
13:22

الحروب لم تعد تُخاض فقط بالسلاح... بل بالمعلومة والسرعة في تحليلها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:31

مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة رأس السنة الهجرية

LBCI
أمن وقضاء
02:35

انذار عاجل الى إلى سكان مدينة صور بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات والأحياء المحيطة بها

LBCI
أخبار لبنان
05:21

دار الفتوى: الثلاثاء 16 حزيران أول أيام السنة الهجرية

LBCI
فنّ
10:31

نادين الراسي لوزيرة التربية: "خلّيكي متمسّكة بالامتحانات" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
05:09

حزب الله بشأن الرد الصاروخي الإيراني: هذا الدعم لحقوقنا المشروعة وتحمُّل تكلفته المادية والسياسية يؤكد أن ايران هي من تساند لبنان

LBCI
أخبار لبنان
09:04

الرئيس عون: من المهم اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح "حزب الله"

LBCI
خبر عاجل
07:18

القناة 14 الإسرائيلية: المجلس المصغر قرر أن أي صاروخ يطلق من لبنان على إسرائيل سيقابل بهجوم على بيروت من دون موافقة سياسية

LBCI
اقتصاد
02:06

انخفاض في أسعار المحروقات...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More