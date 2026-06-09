البابا "المدريدي" في البرنابيو... أكثر من 70 ألف شخص يشهدون لقاء لاوون الرابع عشر وفلورنتينو بيريز

استقبل رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز البابا لاوون الرابع عشر في ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك على هامش لقائه بالجالية الكنسية ضمن زيارته الرسولية إلى إسبانيا.وشهد الحدث حضور أكثر من 70 ألف شخص تجمعوا في الملعب للمشاركة في إحدى أبرز فعاليات زيارة البابا إلى العاصمة الإسبانية.وخلال الزيارة، اصطحب بيريز البابا في جولة داخل متحف النادي، حيث اطلع على كؤوس دوري أبطال أوروبا الـ15 التي أحرزها ريال مدريد، قبل أن يقدّم له قميصاً تذكارياً يحمل اسمه الأصلي "روبرت إف. بريفوست" والرقم 1، إلى جانب مجسم لملعب سانتياغو برنابيو.من جهته، أهدى البابا لاوون الرابع عشر رئيس النادي الملكي ميدالية تذكارية، في تبادل للهدايا عكس أجواء الود والتقدير المتبادل بين الطرفين.وجرى اللقاء في أحد أشهر الملاعب الرياضية في العالم، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع.