قيود التأشيرات الأميركية ألقت بظلالها على مونديال 2026... حكام ولاعبون وجماهير واجهوا عراقيل الدخول

ألقت القيود الحدودية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بظلالها على كأس العالم 2026، ما تسبب في سلسلة من المشكلات المتعلقة بالتأشيرات ودخول المشاركين والجماهير إلى الولايات المتحدة، إحدى الدول الثلاث المستضيفة للبطولة إلى جانب كندا والمكسيك.ومن أبرز الحالات، مُنع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة لدى وصوله إلى ميامي، رغم اختياره ضمن قائمة حكام البطولة، ما حرمه من أن يصبح أول حكم صومالي يشارك في إدارة مباريات كأس العالم.كما واجه المنتخب الإيراني صعوبات في الحصول على تأشيرات لعدد من مسؤوليه وأفراد طاقمه الإداري، ما دفعه إلى نقل معسكره التدريبي إلى مدينة تيخوانا المكسيكية. واتهمت طهران السلطات الأميركية بمحاولة الحد من حضور المشجعين الإيرانيين خلال البطولة.وامتدت التداعيات إلى منتخبات أخرى، إذ خضع مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين لاستجواب استمر ساعات عدة عند وصوله إلى الولايات المتحدة قبل السماح له بالدخول، فيما مُنع مصور المنتخب من دخول البلاد بعد احتجازه والتدقيق في محتويات هاتفه.كذلك، تأخر سفر منتخب جنوب أفريقيا بسبب مشكلات متعلقة بوثائق الدخول إلى المكسيك، بينما واجه المهاجم السويسري بريل إمبولو عراقيل مرتبطة بتأشيرته الأميركية قبل حصوله على الموافقة في اللحظات الأخيرة.وتشير تقارير إلى أنّ إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة أصبحت أكثر تعقيداً منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، مع فرض قيود سفر كاملة أو جزئية على مواطني عدد من الدول.ومع استعداد 48 منتخباً للمشاركة في النسخة الأكبر من كأس العالم، يحذر مراقبون من أن تتحول إجراءات التأشيرات والدخول إلى أحد أبرز التحديات التي تواجه الجماهير والصحافيين والمسؤولين الرياضيين خلال البطولة.