الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

قبل صافرة البداية... كل ما يجب أن تعرفه عن كأس العالم 2026

2026-06-10 | 10:40
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
قبل صافرة البداية... كل ما يجب أن تعرفه عن كأس العالم 2026

مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، تتصاعد أجواء الحماس حول الحدث الرياضي الأكبر والأكثر متابعة في العالم. وللمرة الأولى في تاريخ البطولة الممتد لنحو قرن، تُقام المنافسات في ثلاث دول مضيفة هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتنطلق البطولة في 11 حزيران من العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، فيما تُقام المباراة النهائية في 19 تموز على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأميركية.

وتشهد هذه النسخة مشاركة قياسية لـ48 منتخباً، جرى توزيعها على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات. ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ32، إلى جانب أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

وتُقام المباريات على شوطين مدة كل منهما 45 دقيقة، مع استراحة بين الشوطين تستمر 15 دقيقة. وفي الأدوار الإقصائية، يتم اللجوء إلى وقت إضافي ثم ركلات الترجيح في حال استمرار التعادل.

وتستضيف البطولة 16 مدينة في الدول الثلاث، من بينها مكسيكو سيتي وتورونتو وفانكوفر، إضافة إلى مدن أميركية كبرى مثل نيويورك ولوس أنجلوس وميامي وسياتل.

أبرز المرشحين والنجوم

يدخل منتخبا إسبانيا وفرنسا البطولة بين أبرز المرشحين للفوز باللقب، إلى جانب إنكلترا والبرازيل التي تطمح إلى إحراز لقبها السادس والأول منذ عام 2002.

ومن المنتظر أن تتجه الأنظار إلى عدد من أبرز نجوم اللعبة، يتقدمهم كيليان مبابي ولامين يامال، إضافة إلى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو اللذين قد يخوضان آخر مشاركة لهما في كأس العالم. كما تبرز أسماء أخرى مثل نيمار وفينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام.

منتخبات تظهر للمرة الأولى

أتاح توسيع البطولة إلى 48 منتخباً فرصة تاريخية لعدد من الدول للمشاركة للمرة الأولى في كأس العالم، من بينها الأردن وأوزبكستان والرأس الأخضر وكوراساو.

ويُعد تأهل الأردن إنجازاً تاريخياً للكرة الأردنية، فيما تسجل أوزبكستان أول ظهور لها على الساحة العالمية بعد سنوات من الاقتراب من التأهل.

مواجهات تحمل أبعاداً خاصة

لا تقتصر أهمية كأس العالم على الجانب الرياضي فحسب، إذ تحمل بعض المباريات أبعاداً تاريخية وثقافية وسياسية. ومن أبرزها مواجهة فرنسا والسنغال، إضافة إلى لقاء إنكلترا وغانا.

كما تحظى مشاركة إيران باهتمام خاص في ظل التوترات السياسية مع الولايات المتحدة، إحدى الدول المضيفة. وتشهد البطولة أيضاً عودة هايتي إلى النهائيات للمرة الأولى منذ عام 1974، فيما تعود اسكتلندا إلى كأس العالم بعد غياب دام 28 عاماً.

ومع اقتراب صافرة البداية، يترقب عشاق كرة القدم حول العالم نسخة استثنائية تعد بأن تكون الأكبر والأكثر تنوعاً في تاريخ المونديال.

المصدر
 

رياضة

صافرة

البداية...

تعرفه

العالم

LBCI التالي
مونديال 1994… البطولة التي غيّرت وجه كرة القدم في الولايات المتحدة
قيود التأشيرات الأميركية ألقت بظلالها على مونديال 2026... حكام ولاعبون وجماهير واجهوا عراقيل الدخول
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

من أول أغنية إلى أول صافرة: هكذا يبدأ مونديال 2026

LBCI
رياضة
2026-06-02

العد التنازلي بدأ... كل ما تريد معرفته عن كأس العالم 2026 الأكبر في تاريخ كرة القدم

LBCI
فنّ
2026-05-25

شاكيرا تعلن التبرع بكامل أرباح أغنية كأس العالم 2026 لدعم تعليم الأطفال

LBCI
أخبار دولية
2026-06-09

إيران تقول إنه تم سحب حصتها من تذاكر كأس العالم قبل انطلاق البطولة بأيام

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
10:50

مونديال 1994… البطولة التي غيّرت وجه كرة القدم في الولايات المتحدة

LBCI
رياضة
09:44

قيود التأشيرات الأميركية ألقت بظلالها على مونديال 2026... حكام ولاعبون وجماهير واجهوا عراقيل الدخول

LBCI
رياضة
05:54

قبل ساعات من انطلاق المونديال... من يتصدر سباق الترشيحات للفوز بكأس العالم 2026؟

LBCI
رياضة
05:41

من سيكون "الحصان الأسود" في كأس العالم 2026؟... 8 منتخبات قادرة على قلب التوقعات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:00

نائب الرئيس الأميركي لسي بي إس نيوز: لا يزال هناك عمل يجب إنجازه لكننا نواصل التقدم نحو الاتفاق وهدف سياستنا ضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا في المستقبل

LBCI
خبر عاجل
2026-06-01

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش اغتال الليلة الماضية قائد منطقة صور في جبهة الجنوب بحزب الله

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-05

الدفاع المدنيّ في جنوب لبنان للجزيرة: شهيدان ومصاب في استهداف إسرائيليّ لسيارتين ببلدة كفررمان في قضاء النبطية

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-17

مسؤول إيراني كبير لرويترز: مسموح لكل السفن التجارية بعبور مضيق هرمز بما في ذلك الأميركية باستثناء سفن البحرية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

النفايات تغزو اوتوستراد ميرنا الشالوحي... فمن المسؤول وما الحل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الرئيس الإسرائيلي: مستقبل لبنان في بيروت لا في طهران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

عملية مرجليت تعيد الضاحية إلى بنك الأهداف الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

فيديو مشاجرة بين شابين أصبح viral... ما قصتهما؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

من هرمز إلى بيروت... ضربات متبادلة ومفاوضات مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

الإعلامي محمد غزاوي للناشط محمد غزاوي: حلم مطار القليعات تحقق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

في المونديال... يتحول لبنان الى ملعب واحد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

من أول أغنية إلى أول صافرة: هكذا يبدأ مونديال 2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 10-6-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:07

"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في برج حمود والنبعة والسبتية والدورة

LBCI
أمن وقضاء
04:49

شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم سرقة من محال تجاريّة بواسطة الكسر والخلع

LBCI
فنّ
15:30

بعد الضجة التي أثارها الفيديو التشويقي... وائل كفوري يكشف موعد إطلاق "سارقلي عمري" (فيديو)

LBCI
منوعات
11:58

من خريجة إلى متحدثة ضيفة... بيرلا حرب تعود إلى مدرستها بعد 5 سنوات وتحتفل بتخرج شقيقها

LBCI
أخبار لبنان
11:21

زيارة العماد هيكل إلى جمهورية باكستان الإسلامية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

فيديو مشاجرة بين شابين أصبح viral... ما قصتهما؟

LBCI
أخبار لبنان
08:34

فيديو اشكال بين شابين يغزو مواقع التواصل الإجتماعي .. ما الذي حصل بينهما ؟ وما قصة السيارة؟

LBCI
أخبار دولية
00:02

القيادة المركزية الأميركية استهدافنا مواقع الدفاع الجويّ ومحطات التحكم ورادارات المراقبة الإيرانية وهذا رد مناسب على الهجمات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More