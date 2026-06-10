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رياضة
قبل صافرة البداية... كل ما يجب أن تعرفه عن كأس العالم 2026
2026-06-10 | 10:40
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قبل صافرة البداية... كل ما يجب أن تعرفه عن كأس العالم 2026
مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، تتصاعد أجواء الحماس حول الحدث الرياضي الأكبر والأكثر متابعة في العالم. وللمرة الأولى في تاريخ البطولة الممتد لنحو قرن، تُقام المنافسات في ثلاث دول مضيفة هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وتنطلق البطولة في 11 حزيران من العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، فيما تُقام المباراة النهائية في 19 تموز على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأميركية.
وتشهد هذه النسخة مشاركة قياسية لـ48 منتخباً، جرى توزيعها على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات. ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ32، إلى جانب أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.
وتُقام المباريات على شوطين مدة كل منهما 45 دقيقة، مع استراحة بين الشوطين تستمر 15 دقيقة. وفي الأدوار الإقصائية، يتم اللجوء إلى وقت إضافي ثم ركلات الترجيح في حال استمرار التعادل.
وتستضيف البطولة 16 مدينة في الدول الثلاث، من بينها مكسيكو سيتي وتورونتو وفانكوفر، إضافة إلى مدن أميركية كبرى مثل نيويورك ولوس أنجلوس وميامي وسياتل.
أبرز المرشحين والنجوم
يدخل منتخبا إسبانيا وفرنسا البطولة بين أبرز المرشحين للفوز باللقب، إلى جانب إنكلترا والبرازيل التي تطمح إلى إحراز لقبها السادس والأول منذ عام 2002.
ومن المنتظر أن تتجه الأنظار إلى عدد من أبرز نجوم اللعبة، يتقدمهم كيليان مبابي ولامين يامال، إضافة إلى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو اللذين قد يخوضان آخر مشاركة لهما في كأس العالم. كما تبرز أسماء أخرى مثل نيمار وفينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام.
منتخبات تظهر للمرة الأولى
أتاح توسيع البطولة إلى 48 منتخباً فرصة تاريخية لعدد من الدول للمشاركة للمرة الأولى في كأس العالم، من بينها الأردن وأوزبكستان والرأس الأخضر وكوراساو.
ويُعد تأهل الأردن إنجازاً تاريخياً للكرة الأردنية، فيما تسجل أوزبكستان أول ظهور لها على الساحة العالمية بعد سنوات من الاقتراب من التأهل.
مواجهات تحمل أبعاداً خاصة
لا تقتصر أهمية كأس العالم على الجانب الرياضي فحسب، إذ تحمل بعض المباريات أبعاداً تاريخية وثقافية وسياسية. ومن أبرزها مواجهة فرنسا والسنغال، إضافة إلى لقاء إنكلترا وغانا.
كما تحظى مشاركة إيران باهتمام خاص في ظل التوترات السياسية مع الولايات المتحدة، إحدى الدول المضيفة. وتشهد البطولة أيضاً عودة هايتي إلى النهائيات للمرة الأولى منذ عام 1974، فيما تعود اسكتلندا إلى كأس العالم بعد غياب دام 28 عاماً.
ومع اقتراب صافرة البداية، يترقب عشاق كرة القدم حول العالم نسخة استثنائية تعد بأن تكون الأكبر والأكثر تنوعاً في تاريخ المونديال.
المصدر
رياضة
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العالم
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