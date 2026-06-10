مونديال 1994… البطولة التي غيّرت وجه كرة القدم في الولايات المتحدة

في صيف عام 1994، استضافت الولايات المتحدة واحدة من أكثر نسخ كأس العالم تأثيراً في تاريخ كرة القدم، وهي البطولة التي يرى كثيرون أنها غيّرت مستقبل اللعبة في أميركا إلى الأبد.ففي ذلك الوقت، كانت كرة القدم لا تزال تعاني من ضعف شعبيتها مقارنة بالرياضات الأميركية التقليدية، كما جاء تنظيم البطولة بعد سنوات من انهيار الدوري الأميركي للمحترفين. إلا أن نجاح كأس العالم منح اللعبة دفعة هائلة، وحوّلها من رياضة هامشية إلى جزء أساسي من المشهد الرياضي الأميركي.وتميّزت البطولة بأجواء استثنائية جمعت بين كرة القدم وعالم الترفيه الأميركي، حيث شارك عدد من أبرز المشاهير في حفلات الافتتاح والفعاليات المرافقة، من بينهم ستيفي واندر وأوبرا وينفري وروبن ويليامز. كما سجلت البطولة أرقاماً قياسية في الحضور الجماهيري، إذ تابع أكثر من 3.6 مليون مشجع المباريات من المدرجات، وهو رقم غير مسبوق آنذاك.وشهدت المنافسات العديد من اللحظات الخالدة، أبرزها المشاركة الأخيرة للأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا في كأس العالم، قبل استبعاده بسبب قضية منشطات. كما هزّت البطولة عالم كرة القدم بعد مقتل المدافع الكولومبي أندريس إسكوبار عقب عودته إلى بلاده، إثر تسجيله هدفاً بالخطأ في مرماه خلال المنافسات.وفي المقابل، تألق عدد من أبرز نجوم تلك الحقبة، من بينهم روماريو وروبرتو باجيو وهريستو ستويتشكوف، الذين صنعوا أبرز مشاهد البطولة.وفي المباراة النهائية، توّج منتخب البرازيل بلقبه العالمي الرابع بعد فوزه على إيطاليا بركلات الترجيح، في نهائي تاريخي اشتهر بإهدار روبرتو باجيو الركلة الحاسمة.لكن إرث مونديال 1994 لم يقتصر على ما جرى داخل المستطيل الأخضر، بل امتد إلى مستقبل اللعبة في الولايات المتحدة، إذ مهّد نجاح البطولة لإطلاق دوري Major League Soccer (MLS) عام 1996، وهو المشروع الذي ساهم لاحقاً في ترسيخ شعبية كرة القدم وجذب نجوم عالميين، من بينهم دايفيد بيكهام وليونيل ميسي.وبعد أكثر من ثلاثة عقود، لا يزال كثيرون يعتبرون كأس العالم 1994 نقطة التحول الكبرى التي وضعت الولايات المتحدة على خريطة كرة القدم العالمية، ومهّدت الطريق لاستضافة مونديال 2026.