الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
20
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
20
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
مونديال 1994… البطولة التي غيّرت وجه كرة القدم في الولايات المتحدة
2026-06-10 | 10:50
شارك
2
min
مونديال 1994… البطولة التي غيّرت وجه كرة القدم في الولايات المتحدة
في صيف عام 1994، استضافت الولايات المتحدة واحدة من أكثر نسخ كأس العالم تأثيراً في تاريخ كرة القدم، وهي البطولة التي يرى كثيرون أنها غيّرت مستقبل اللعبة في أميركا إلى الأبد.
ففي ذلك الوقت، كانت كرة القدم لا تزال تعاني من ضعف شعبيتها مقارنة بالرياضات الأميركية التقليدية، كما جاء تنظيم البطولة بعد سنوات من انهيار الدوري الأميركي للمحترفين. إلا أن نجاح كأس العالم منح اللعبة دفعة هائلة، وحوّلها من رياضة هامشية إلى جزء أساسي من المشهد الرياضي الأميركي.
وتميّزت البطولة بأجواء استثنائية جمعت بين كرة القدم وعالم الترفيه الأميركي، حيث شارك عدد من أبرز المشاهير في حفلات الافتتاح والفعاليات المرافقة، من بينهم ستيفي واندر وأوبرا وينفري وروبن ويليامز. كما سجلت البطولة أرقاماً قياسية في الحضور الجماهيري، إذ تابع أكثر من 3.6 مليون مشجع المباريات من المدرجات، وهو رقم غير مسبوق آنذاك.
وشهدت المنافسات العديد من اللحظات الخالدة، أبرزها المشاركة الأخيرة للأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا في كأس العالم، قبل استبعاده بسبب قضية منشطات. كما هزّت البطولة عالم كرة القدم بعد مقتل المدافع الكولومبي أندريس إسكوبار عقب عودته إلى بلاده، إثر تسجيله هدفاً بالخطأ في مرماه خلال المنافسات.
وفي المقابل، تألق عدد من أبرز نجوم تلك الحقبة، من بينهم روماريو وروبرتو باجيو وهريستو ستويتشكوف، الذين صنعوا أبرز مشاهد البطولة.
وفي المباراة النهائية، توّج منتخب البرازيل بلقبه العالمي الرابع بعد فوزه على إيطاليا بركلات الترجيح، في نهائي تاريخي اشتهر بإهدار روبرتو باجيو الركلة الحاسمة.
لكن إرث مونديال 1994 لم يقتصر على ما جرى داخل المستطيل الأخضر، بل امتد إلى مستقبل اللعبة في الولايات المتحدة، إذ مهّد نجاح البطولة لإطلاق دوري Major League Soccer (MLS) عام 1996، وهو المشروع الذي ساهم لاحقاً في ترسيخ شعبية كرة القدم وجذب نجوم عالميين، من بينهم دايفيد بيكهام وليونيل ميسي.
وبعد أكثر من ثلاثة عقود، لا يزال كثيرون يعتبرون كأس العالم 1994 نقطة التحول الكبرى التي وضعت الولايات المتحدة على خريطة كرة القدم العالمية، ومهّدت الطريق لاستضافة مونديال 2026.
المصدر
رياضة
1994…
البطولة
غيّرت
القدم
الولايات
المتحدة
قبل صافرة البداية... كل ما يجب أن تعرفه عن كأس العالم 2026
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2026-04-27
البطولة الأقدم في تاريخ كرة القدم... تشيلسي يضرب موعداً نارياً مع مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد
رياضة
2026-04-27
البطولة الأقدم في تاريخ كرة القدم... تشيلسي يضرب موعداً نارياً مع مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-04-24
من مضيق هرمز الى مونديال أميركا لكرة القدم... شدّ حبال بين الولايات المتحدة وايران
تقارير نشرة الاخبار
2026-04-24
من مضيق هرمز الى مونديال أميركا لكرة القدم... شدّ حبال بين الولايات المتحدة وايران
0
رياضة
2026-06-05
تغييرات جذرية في قوانين كرة القدم قبل مونديال 2026… صلاحيات أوسع للفار وعقوبات أشد على إضاعة الوقت
رياضة
2026-06-05
تغييرات جذرية في قوانين كرة القدم قبل مونديال 2026… صلاحيات أوسع للفار وعقوبات أشد على إضاعة الوقت
0
أخبار دولية
2026-04-30
رئيس فيفا إنفانتينو يؤكد مشاركة إيران في مونديال 2026 وخوض مبارياتها في الولايات المتحدة
أخبار دولية
2026-04-30
رئيس فيفا إنفانتينو يؤكد مشاركة إيران في مونديال 2026 وخوض مبارياتها في الولايات المتحدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
10:40
قبل صافرة البداية... كل ما يجب أن تعرفه عن كأس العالم 2026
رياضة
10:40
قبل صافرة البداية... كل ما يجب أن تعرفه عن كأس العالم 2026
0
رياضة
09:44
قيود التأشيرات الأميركية ألقت بظلالها على مونديال 2026... حكام ولاعبون وجماهير واجهوا عراقيل الدخول
رياضة
09:44
قيود التأشيرات الأميركية ألقت بظلالها على مونديال 2026... حكام ولاعبون وجماهير واجهوا عراقيل الدخول
0
رياضة
05:54
قبل ساعات من انطلاق المونديال... من يتصدر سباق الترشيحات للفوز بكأس العالم 2026؟
رياضة
05:54
قبل ساعات من انطلاق المونديال... من يتصدر سباق الترشيحات للفوز بكأس العالم 2026؟
0
رياضة
05:41
من سيكون "الحصان الأسود" في كأس العالم 2026؟... 8 منتخبات قادرة على قلب التوقعات
رياضة
05:41
من سيكون "الحصان الأسود" في كأس العالم 2026؟... 8 منتخبات قادرة على قلب التوقعات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:00
نائب الرئيس الأميركي لسي بي إس نيوز: لا يزال هناك عمل يجب إنجازه لكننا نواصل التقدم نحو الاتفاق وهدف سياستنا ضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا في المستقبل
آخر الأخبار
15:00
نائب الرئيس الأميركي لسي بي إس نيوز: لا يزال هناك عمل يجب إنجازه لكننا نواصل التقدم نحو الاتفاق وهدف سياستنا ضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا في المستقبل
0
خبر عاجل
2026-06-01
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش اغتال الليلة الماضية قائد منطقة صور في جبهة الجنوب بحزب الله
خبر عاجل
2026-06-01
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش اغتال الليلة الماضية قائد منطقة صور في جبهة الجنوب بحزب الله
0
آخر الأخبار
2026-06-05
الدفاع المدنيّ في جنوب لبنان للجزيرة: شهيدان ومصاب في استهداف إسرائيليّ لسيارتين ببلدة كفررمان في قضاء النبطية
آخر الأخبار
2026-06-05
الدفاع المدنيّ في جنوب لبنان للجزيرة: شهيدان ومصاب في استهداف إسرائيليّ لسيارتين ببلدة كفررمان في قضاء النبطية
0
آخر الأخبار
2026-04-17
مسؤول إيراني كبير لرويترز: مسموح لكل السفن التجارية بعبور مضيق هرمز بما في ذلك الأميركية باستثناء سفن البحرية
آخر الأخبار
2026-04-17
مسؤول إيراني كبير لرويترز: مسموح لكل السفن التجارية بعبور مضيق هرمز بما في ذلك الأميركية باستثناء سفن البحرية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
النفايات تغزو اوتوستراد ميرنا الشالوحي... فمن المسؤول وما الحل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
النفايات تغزو اوتوستراد ميرنا الشالوحي... فمن المسؤول وما الحل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الرئيس الإسرائيلي: مستقبل لبنان في بيروت لا في طهران
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الرئيس الإسرائيلي: مستقبل لبنان في بيروت لا في طهران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عملية مرجليت تعيد الضاحية إلى بنك الأهداف الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عملية مرجليت تعيد الضاحية إلى بنك الأهداف الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فيديو مشاجرة بين شابين أصبح viral... ما قصتهما؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فيديو مشاجرة بين شابين أصبح viral... ما قصتهما؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
من هرمز إلى بيروت... ضربات متبادلة ومفاوضات مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
13:21
من هرمز إلى بيروت... ضربات متبادلة ومفاوضات مستمرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الإعلامي محمد غزاوي للناشط محمد غزاوي: حلم مطار القليعات تحقق
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الإعلامي محمد غزاوي للناشط محمد غزاوي: حلم مطار القليعات تحقق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
في المونديال... يتحول لبنان الى ملعب واحد
تقارير نشرة الاخبار
13:16
في المونديال... يتحول لبنان الى ملعب واحد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
من أول أغنية إلى أول صافرة: هكذا يبدأ مونديال 2026
تقارير نشرة الاخبار
13:14
من أول أغنية إلى أول صافرة: هكذا يبدأ مونديال 2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 10-6-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 10-6-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
03:07
"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في برج حمود والنبعة والسبتية والدورة
أمن وقضاء
03:07
"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في برج حمود والنبعة والسبتية والدورة
2
أمن وقضاء
04:49
شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم سرقة من محال تجاريّة بواسطة الكسر والخلع
أمن وقضاء
04:49
شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم سرقة من محال تجاريّة بواسطة الكسر والخلع
3
فنّ
15:30
بعد الضجة التي أثارها الفيديو التشويقي... وائل كفوري يكشف موعد إطلاق "سارقلي عمري" (فيديو)
فنّ
15:30
بعد الضجة التي أثارها الفيديو التشويقي... وائل كفوري يكشف موعد إطلاق "سارقلي عمري" (فيديو)
4
منوعات
11:58
من خريجة إلى متحدثة ضيفة... بيرلا حرب تعود إلى مدرستها بعد 5 سنوات وتحتفل بتخرج شقيقها
منوعات
11:58
من خريجة إلى متحدثة ضيفة... بيرلا حرب تعود إلى مدرستها بعد 5 سنوات وتحتفل بتخرج شقيقها
5
أخبار لبنان
11:21
زيارة العماد هيكل إلى جمهورية باكستان الإسلامية
أخبار لبنان
11:21
زيارة العماد هيكل إلى جمهورية باكستان الإسلامية
6
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فيديو مشاجرة بين شابين أصبح viral... ما قصتهما؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فيديو مشاجرة بين شابين أصبح viral... ما قصتهما؟
7
أخبار لبنان
08:34
فيديو اشكال بين شابين يغزو مواقع التواصل الإجتماعي .. ما الذي حصل بينهما ؟ وما قصة السيارة؟
أخبار لبنان
08:34
فيديو اشكال بين شابين يغزو مواقع التواصل الإجتماعي .. ما الذي حصل بينهما ؟ وما قصة السيارة؟
8
أخبار دولية
00:02
القيادة المركزية الأميركية استهدافنا مواقع الدفاع الجويّ ومحطات التحكم ورادارات المراقبة الإيرانية وهذا رد مناسب على الهجمات
أخبار دولية
00:02
القيادة المركزية الأميركية استهدافنا مواقع الدفاع الجويّ ومحطات التحكم ورادارات المراقبة الإيرانية وهذا رد مناسب على الهجمات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More