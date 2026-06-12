الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

اشتباكات وغاز مسيل للدموع خارج ملعب الافتتاح... انطلاقة متوترة لمونديال 2026 في المكسيك

2026-06-12 | 09:44
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
اشتباكات وغاز مسيل للدموع خارج ملعب الافتتاح... انطلاقة متوترة لمونديال 2026 في المكسيك

شهد محيط ملعب "أزتيكا" في المكسيك، الخميس، مواجهات بين متظاهرين وعناصر الشرطة تزامناً مع انطلاق المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب أفريقيا، والتي حضرها نحو 80 ألف متفرج.

وتجمعت منذ ساعات الصباح الأولى مجموعات من المعلمين وأقارب مفقودين ونشطاء طلابيين خارج الملعب، وسط انتشار أمني كثيف.

وتمكن عدد من المحتجين من اختراق الحواجز الأمنية والاشتباك مع عناصر الشرطة المكلفة بحماية محيط الملعب، وذلك بعد وقت قصير من تسجيل المكسيك أول أهداف البطولة.

كما أقدم بعض المتظاهرين على تحطيم نوافذ مركبات باستخدام العصي، فيما ردت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع، ونشرت عناصر من الشرطة على الخيول لتطويق المحتجين الذين تفرقوا لاحقاً.

وتأتي هذه الأحداث في وقت تشهد فيه المكسيك منذ أسابيع احتجاجات متواصلة، يقودها بشكل رئيسي معلمون يطالبون بتحسين ظروف العمل والأجور.

وأثارت التحركات الاحتجاجية مخاوف من عرقلة إقامة المنطقة الجماهيرية الرسمية لكأس العالم في ساحة "سوكالو" الشهيرة، حيث تدفق آلاف المشجعين لمتابعة أجواء الافتتاح.

كما شهدت الساحة ازدحاماً كبيراً وتدافعاً عند الحواجز المعدنية، ما أدى إلى مشاهد من الفوضى قبيل انطلاق المباراة الأولى في البطولة.

المصدر

رياضة

للدموع

الافتتاح...

انطلاقة

متوترة

لمونديال

المكسيك

LBCI التالي
احتجاجات في المكسيك كادت تشوه صورة انطلاقة "المونديال"...
قبل أيام من مباراته الافتتاحية بالمونديال أمام تركيا... الاتحاد الأسترالي يجدد عقد مدربه بوبوفيتش
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

احتجاجات في المكسيك كادت تشوه صورة انطلاقة "المونديال"...

LBCI
أخبار دولية
2026-05-24

الشرطة التركية تستخدم الغاز المسيل للدموع لاقتحام مقر حزب الشعب الجمهوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-11

لهذه الأسباب سيفتتح ملعب أزتيكا في المكسيك مونديال "العم سام"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-10

في المونديال... يتحول لبنان الى ملعب واحد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
15:11

الجذور اللبنانية تلمع في افتتاح المونديال... 3 وجوه مرتبطة بلبنان في الواجهة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

افتتاح مدهش للمونديال ...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

احتجاجات في المكسيك كادت تشوه صورة انطلاقة "المونديال"...

LBCI
رياضة
06:15

قبل أيام من مباراته الافتتاحية بالمونديال أمام تركيا... الاتحاد الأسترالي يجدد عقد مدربه بوبوفيتش

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2026-05-20

نيمار ينهار بالبكاء بعد استدعائه إلى كأس العالم مع البرازيل: "بكيت لساعات" (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-11

مسؤول أممي لفرانس برس: أمام العالم أسابيع لتجنب أزمة إنسانية بسبب إغلاق مضيق هرمز وعشرات الملايين مهددون بالجوع جراء الأسمدة العالقة في هرمز

LBCI
اقتصاد
2026-04-30

اجتماع في المالية بحث في أوضاع الريجي وزراعة التبغ وخسائر القطاع.. سقلاوي: نتوقع أن تكون هناك نكبة على مستوى المحاصيل

LBCI
خبر عاجل
14:00

باسيل لـ #جدل : عندما لا يتفقون على بيان يذكرون المواقف إذًا في المفاوضات لم يذكروا "انسحاب إسرائيل" و"الله يساعد" المفاوض اللبنانيّ الذي يفاوض من دون ورقة تعبّر عن موقف داخليّ موحّد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
15:20

4 نكهات في بيتزا واحدة... وصفة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

متحف سرسق يفتح أرشيف فرقة دبكة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

افتتاح مدهش للمونديال ...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

كندا تلتحق بموجة الحظر: الأطفال خارج السوشال ميديا بشروط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

احتجاجات في المكسيك كادت تشوه صورة انطلاقة "المونديال"...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

لاون الرابع عشر في إسبانيا… خطاب بابوي بلغة الشباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

تباين الأجندات: كيف تقيد واشنطن الخطط الإسرائيلية في لبنان وإيران؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الحزب يُسقط هيرون 1 فوق البقاع… ماذا خسر سلاح الجو الإسرائيلي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

علي الطاهر أهمية الأنفاق والموقع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:27

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
05:18

ختم 3 معامل للألبان والأجبان بالشمع الأحمر لاستخدامها زيوت النخيل خلافاً للمعايير الصحية

LBCI
أخبار لبنان
08:19

"التقدمي" يوضح: كلام جنبلاط موجّه إلى لوبي في واشنطن لا إلى الوفد المفاوض

LBCI
خبر عاجل
07:14

أدرعي: انذار عاجل الى سكان الصرفند وتفاحتا ومزرعة سيناي

LBCI
حال الطقس
03:34

طقس رطب.. والحرارة ضمن المعدلات

LBCI
خبر عاجل
04:11

وكالة مهر الإيرانية: مذكرة التفاهم مع واشنطن تشمل التزام أميركا برفع العقوبات وسحب قواتها من المناطق حول إيران ورفع الحصار البحري والمفاوضات النهائية ستركز على القضايا النووية والاقتصادية وستستبعد المناقشات حول برنامج الصواريخ الإيراني

LBCI
اسرار
23:53

أسرار الصحف 12-6-2026

LBCI
أخبار لبنان
06:48

سلام: رفض وقف إطلاق النار يعكس نفوذ إيران داخل حزب الله والقرار في لبنان بيد الدولة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More