اشتباكات وغاز مسيل للدموع خارج ملعب الافتتاح... انطلاقة متوترة لمونديال 2026 في المكسيك

شهد محيط ملعب "أزتيكا" في المكسيك، الخميس، مواجهات بين متظاهرين وعناصر الشرطة تزامناً مع انطلاق المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب أفريقيا، والتي حضرها نحو 80 ألف متفرج.وتجمعت منذ ساعات الصباح الأولى مجموعات من المعلمين وأقارب مفقودين ونشطاء طلابيين خارج الملعب، وسط انتشار أمني كثيف.وتمكن عدد من المحتجين من اختراق الحواجز الأمنية والاشتباك مع عناصر الشرطة المكلفة بحماية محيط الملعب، وذلك بعد وقت قصير من تسجيل المكسيك أول أهداف البطولة.كما أقدم بعض المتظاهرين على تحطيم نوافذ مركبات باستخدام العصي، فيما ردت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع، ونشرت عناصر من الشرطة على الخيول لتطويق المحتجين الذين تفرقوا لاحقاً.وتأتي هذه الأحداث في وقت تشهد فيه المكسيك منذ أسابيع احتجاجات متواصلة، يقودها بشكل رئيسي معلمون يطالبون بتحسين ظروف العمل والأجور.وأثارت التحركات الاحتجاجية مخاوف من عرقلة إقامة المنطقة الجماهيرية الرسمية لكأس العالم في ساحة "سوكالو" الشهيرة، حيث تدفق آلاف المشجعين لمتابعة أجواء الافتتاح.كما شهدت الساحة ازدحاماً كبيراً وتدافعاً عند الحواجز المعدنية، ما أدى إلى مشاهد من الفوضى قبيل انطلاق المباراة الأولى في البطولة.