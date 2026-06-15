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رياضة

لماذا غزا اللون الوردي أحذية نجوم المونديال؟ السرّ ليس في الموضة فقط وهذه التفاصيل

2026-06-15 | 06:19
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لماذا غزا اللون الوردي أحذية نجوم المونديال؟ السرّ ليس في الموضة فقط وهذه التفاصيل

شهدت ملاعب كأس العالم 2026 ظاهرة لافتة تمثّلت في الانتشار الواسع للأحذية الرياضية ذات اللون الوردي الفاقع بين عدد كبير من نجوم كرة القدم، في خطوة تجمع بين الأهداف التسويقية والتقنيات البصرية الحديثة.

ويعود اختيار هذا اللون بشكل أساسي إلى قدرته على خلق تباين بصري قوي مع اللون الأخضر للعشب، ما يجعله أكثر وضوحاً أمام المشاهدين عبر مختلف المنصات.

ففي البث التلفزيوني عالي الدقة، يساعد اللون الوردي على إبراز حركة أقدام اللاعبين خلال المراوغات واللقطات السريعة، ما يمنح العلامات التجارية حضوراً بصرياً أكبر.

أما على منصات الهواتف الذكية ومقاطع الفيديو القصيرة مثل "تيك توك" و"ريلز"، فيسهم اللون اللافت في جذب انتباه المستخدم خلال ثوانٍ معدودة، ما يعزز ارتباط المنتج باللقطات المميزة والمهارات الفردية للاعبين.

كما يظهر تأثيره بوضوح في لقطات الإعادة البطيئة، حيث تركز الكاميرات على لحظات التسديد والتمرير، ما يمنح الأحذية حضوراً أكبر تحت الأضواء الكاشفة.

ورغم النجاح التسويقي الذي حققته هذه الاستراتيجية، فإنها خلقت تحدياً جديداً أمام شركات المستلزمات الرياضية الكبرى. فبينما كان الهدف من الأحذية الملونة هو منح اللاعبين والمنتجات طابعاً مميزاً، أدى اعتماد شركات مثل Nike وAdidas وPuma درجات لونية متقاربة إلى نتيجة معاكسة.

فبدلاً من أن يكون اللون الوردي رمزاً للتميّز والانفراد، تحوّل في ملاعب المونديال إلى ما يشبه "الزي الموحد" غير الرسمي لأحذية اللاعبين خلال نسخة 2026.

ومع انتشار هذه الظاهرة، بدأ خبراء التسويق والتصميم يتساءلون عمّا إذا كان عصر اللون الوردي يقترب من نهايته، وما اللون الجديد الذي ستتجه إليه الشركات مستقبلاً لاستعادة عنصر التفرّد وجذب الأنظار من جديد.

المصدر

رياضة

اللون

الوردي

أحذية

المونديال؟

السرّ

الموضة

التفاصيل

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