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رياضة
حارس الأربعين يصنع التاريخ... الرأس الأخضر يوقف إسبانيا في أول ظهور مونديالي
2026-06-16 | 09:44
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حارس الأربعين يصنع التاريخ... الرأس الأخضر يوقف إسبانيا في أول ظهور مونديالي
قاد حارس المرمى المخضرم فوزينيا (40 عاماً) منتخب الرأس الأخضر إلى تحقيق نتيجة تاريخية في أول مشاركة له في كأس العالم، بعدما تألق في التعادل السلبي أمام المنتخب الإسباني، أحد أبرز المرشحين لإحراز اللقب.
وحصل فوزينيا على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تصديه لعدد من الفرص المحققة، ليساهم في خروج منتخب بلاده بشباك نظيفة وتحقيق أول نقطة مونديالية في تاريخه.
وعقب نهاية اللقاء، لم يتمالك الحارس المخضرم دموعه، مؤكداً أن هذه اللحظة تمثل تحقيقاً لحلم رافقه منذ الطفولة. كما أهدى هذا الإنجاز إلى جدّيه الراحلين ووالدته التي لم تتمكن من حضور المباراة بسبب صعوبات الحصول على التأشيرة وارتفاع تكاليف السفر.
وشدد فوزينيا على أن سر قوة منتخب الرأس الأخضر يكمن في روح العائلة والوحدة بين اللاعبين، مؤكداً أن الفريق لم يأتِ إلى البطولة لمجرد المشاركة، بل للمنافسة وتقديم أفضل صورة عن بلاده.
ويُعدّ فوزينيا من أكبر اللاعبين سناً الذين خاضوا أول مباراة مونديالية في تاريخ منتخبهم، بعد مسيرة طويلة بدأت متأخرة في عالم الاحتراف، وخاض خلالها تجارب في عدد من الدول الأوروبية والإفريقية قبل الاستقرار في الدوري البرتغالي.
ورغم التحديات التي واجهها في بداياته، واصل مطاردة حلمه حتى تحقق على أكبر مسرح كروي في العالم.
وأشادت وسائل الإعلام والمحللون بأداء الحارس، معتبرين أنه أحد أبرز نجوم الجولة الأولى، فيما احتفلت جماهير الرأس الأخضر بالنتيجة التاريخية التي منحت الدولة، التي لا يتجاوز عدد سكانها نصف مليون نسمة، واحدة من أبرز لحظاتها الرياضية، وأكسبت منتخبها احترام وإعجاب عشاق كرة القدم حول العالم.
المصدر
رياضة
الأربعين
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برحلة شاقّة في البحر وبلا تصفيات... وُلِدَت أوّل نسخة من كأس العالم
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