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رياضة

منتخب إيران ينتقد "فيفا": أُجبرنا على مغادرة أميركا فور انتهاء المباراة

2026-06-17 | 09:49
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منتخب إيران ينتقد "فيفا": أُجبرنا على مغادرة أميركا فور انتهاء المباراة

انتقد قائد المنتخب الإيراني مهدي طارمي الظروف التي واجهتها بعثة بلاده خلال كأس العالم 2026، مؤكداً أن الفريق أُبلغ بضرورة مغادرة الولايات المتحدة بعد دقائق فقط من انتهاء مباراته الافتتاحية، والعودة إلى مقر إقامته في مدينة تيخوانا المكسيكية، معتبراً أن هذا القرار أثّر سلباً في استعدادات المنتخب للمباراة التالية، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وجاءت تصريحات طارمي عقب تعادل إيران مع نيوزيلندا بنتيجة 2-2 في لوس أنجلوس، وهي المباراة التي شهدت إطلاق صافرات استهجان خلال عزف النشيد الوطني الإيراني.

وأوضح قائد المنتخب الإيراني أن اللاعبين والجهاز الفني يواجهون ضغوطاً إضافية بسبب ترتيبات السفر المتكررة والتنقل المستمر، مشدداً على أن الفريق يحتاج إلى ظروف أكثر استقراراً للتحضير لمبارياته المقبلة.

من جهته، انتقد المدير الفني أمير قلعة نويي قرار نقل البعثة بشكل مفاجئ، واصفاً منتخب إيران بأنه "الأكثر معاناة" في البطولة. وأشار إلى أن الفريق كان يعتزم البقاء في لوس أنجلوس حتى اليوم التالي، قبل أن يُطلب منه المغادرة فوراً، من دون توضيح الأسباب، بحسب تعبيره.

ودعا طارمي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى تقديم دعم أكبر للمنتخب الإيراني ومراعاة الظروف التي يمر بها خلال البطولة.

وتأتي هذه التطورات في ظل التوترات السياسية المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران، رغم إعلان الرئيس الأميركي Donald Trump التوصل إلى إطار اتفاق يهدف إلى إنهاء النزاع بين البلدين.

وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من FIFA بشأن تصريحات المنتخب الإيراني، الذي يستعد لمواصلة مشواره في البطولة بخوض مباراتين إضافيتين ضمن منافسات دور المجموعات.

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