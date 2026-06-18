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فريق تويوتا للسباقات يحرز فوزه السادس في سباق لو مان 24 ساعة

2026-06-18 | 03:34
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فريق تويوتا للسباقات يحرز فوزه السادس في سباق لو مان 24 ساعة

حقق فريق تويوتا للسباقات الفوز في النسخة الرابعة والتسعين من سباق لومان 24 ساعة، الجولة الثالثة من بطولة العالم للتحمّل 2026 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات. وقد حصد كلّ من مايك كونواي، وكاموي كوباياشي، ونيك دي فريس المركز الأول على متن مركبة تويوتا TR010 الهايبرد الكهربائية العالية الأداء التي تحمل الرقم 7، فيما أكمل زملاؤهم سيباستيان بويمي، وبريندون هارتلي، وريو هيراكاوا هذه النتيجة المميزة للفريق بحلولهم في المركز الثالث على متن مركبة تويوتا TR010 الهايبرد الكهربائية العالية الأداء التي تحمل الرقم 8. ويمثّل هذا الفوز الانتصار السادس لشركة تويوتا في سباق التحمّل الفرنسي الشهير. 

وبهذه المناسبة، علّق كاموي كوباياشي، رئيس الفريق وسائق المركبة رقم 7، قائلاً: "كان السباق حافلاً بالتحديات بالنسبة لنا، لكننا لم نستسلم أبداً. حققت المركبة رقم 7 العديد من المراكز الثانية في لومان، لكننا تمكّنا أخيراً من تحقيق فوزنا الثاني. لطالما تطلعنا لهذا الانتصار، وإحساسنا اليوم لا يوصف. لقد واجهنا الكثير من الصعوبات على مدى الأسبوع بأكمله، بما في ذلك السباق الذي لم يسر بسلاسة، حيث تعرضنا لثقب في أحد الإطارات في وقت مبكر، ما زاد من صعوبة المهمة. ومع ذلك، قدم مايك ونيك، إلى جانب مهندسينا وفريق الصيانة، أداءً رائعاً. لقد كان يوماً استثنائياً بالفعل. أود أن أتوجه بالشكر إلى كل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، بما في ذلك الجماهير التي تجعل من هذا الحدث مناسبة مميزة بكل المقاييس".

وقد شهد السباق حضورًا جماهيريًأ واسعاً، حيث حضره 350,105 متفرجاً، ما يجعله من أكثر سباقات لومان 24 ساعة جماهيرةً وإثارةً في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من انطلاقة الفريق من مراكز متأخرة نسبياً بعد جولة هايبربول، حققت مركبتي تويوتا TR010 الهايبرد الكهربائية العالية الأداء تقدمًا مبكرًا بفضل استراتيجية هجومية تم اعتمادها في استهلاك الوقود قرّبت كلا الطاقمين من الصدارة. وتمكنت المركبة رقم 7 من التعافي بعد تعرّضها لثقب مبكر في أحد الإطارات، لتواصل التقدّم بثبات في الترتيب، بينما نجح طاقم المركبة رقم 8 في تجاوز عدة تحديات رغم تصدره المراحل الافتتاحية من السباق. 
 


ومع الساعات الست الأخيرة، أدى دخول مركبة الأمان لتقريب الفارق الزمني بين المركبات المتسابقة، ليحتدم التنافس في المراحل الختامية من السباق، ثم تمكّن طاقما فريق تويوتا للسباقات من تنفيذ تجاوزاتٍ جريئةٍ، ليصبحا في المركزين الأول والثاني قبل ثلاث ساعات من النهاية. وبعد منافسة امتدت على مدار 381 لفة، حسم الثلاثي كونواي وكوباياشي ودي فريس السباق وحققا الفوز على متن المركبة رقم 7 بفارق 10,913 ثانية، فيما أنهى بويمي وهارتلي وهيراكاوا السباق في المركز الثالث، ليحقق الفريق إنجازاً مميزأً بحصد مركزين على منصة التتويج. 

ويأتي هذا الإنجاز ليعزز صدارة فريق تويوتا للسباقات في ترتيب بطولة العالم للمصنّعين بفارق 36 نقطة، في حين يتصدر كل من كونواي وكوباياشي ودي فريس ترتيب فئة السائقين.

تتمتع شركة تويوتا بإرث عريق يمتد لأكثر من 60 عاماً. وانطلاقاً من فلسفتها الراسخة بأن «الطرقات تصقل الإنسان، والإنسان يطوّر المركبات»، خاضت شركة تويوتا منافسات متنوعة في مختلف فئات رياضة سباقات السيارات حول العالم. وقد أسهمت إنجازاتها البارزة، التي تحققت في أقسى الظروف وأكثرها تحدياً، إلى جانب ما اكتسبته من معارف وخبرات تقنية ثمينة، في ترسيخ الأسس التي تعتمد عليها الشركة لمواصلة تطوير أفضل المركبات على الاطلاق. ويواصل فريق تويوتا للسباقات مشاركته في أبرز فئات رياضة المحركات العالمية، بما في ذلك بطولة العالم للتحمل التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، والتي تُقام جولاتها أيضاً في البحرين وقطر، حيث توفر هذه المنافسات بيئة اختبار قاسية تدعم تطوير المركبات والتقنيات وتعزز أداءها في مختلف الظروف.

الجولة الرابعة من بطولة العالم للتحمّل التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات لعام 2026 ستكون سباق ساو باولو 6 ساعات المقرر إقامته يوم 12 يوليو على حلبة إنترلاغوس في البرازيل، والتي تُعرف بتصميمها المتدرّج ومنعطفاتها الفنية الفريدة، والتي تجعلها من أبرز وأشهر حلبات رياضة المحركات في أمريكا الجنوبية.
 


ملاحظات السباق:

مركبة تويوتا TR010 الهايبرد الكهربائية العالية الأداء التي تحمل الرقم 7 (مايك كونواي، كاموي كوباياشي ونيك دي فريس) 
المركز: الأول 
عدد اللفات: 381
أفضل جولة: 3 دقائق و25 ثانية و155 جزء من الثانية
الزمن المستغرق: 24 ساعة و3 دقائق وثانية واحدة و30 جزء من الثانية

مركبة تويوتا TR010 الهايبرد الكهربائية العالية الأداء التي تحمل الرقم 8 (سيباستيان بويمي وبريندون هارتلي وريو هيراكاوا) 
المركز: الثالث 
عدد اللفات: 381
أفضل جولة: 3 دقائق و25 ثانية و41 جزء من الثانية
الزمن المستغرق: 24 ساعة و3 دقائق و21 ثانية و447 جزء من الثانية




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