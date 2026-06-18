بعد قصته المؤثرة في المونديال... تدخل أميركي لحل أزمة والدة فوزينيا

أثار فوزينيا، حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر البالغ من العمر 40 عاماً، تعاطفاً واسعاً خلال كأس العالم 2026 بعدما كشف أن سبب دموعه عقب المباراة كان غياب والدته عن المدرجات.وأوضح الحارس المخضرم أن والدته لم تتمكن من السفر لمتابعته في البطولة بسبب مشكلات تتعلق بإجراءات السفر والتكاليف المرتبطة بها، ما حرمه من مشاركتها واحدة من أهم اللحظات في مسيرته الرياضية.وجاءت هذه المشاعر بعد الأداء الاستثنائي الذي قدّمه فوزينيا في أول ظهور مونديالي لمنتخب بلاده، حيث تألق أمام المنتخب الإسباني ونجح في التصدي لعدد من الفرص الخطيرة، ليساهم في تحقيق نتيجة تاريخية للرأس الأخضر.وأثارت قصته تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحوّل الحارس إلى أحد أبرز نجوم البطولة داخل الملعب وخارجه.وبحسب تقارير إعلامية، دفع هذا التعاطف الشعبي عدداً من المسؤولين الأميركيين إلى متابعة القصية، في محاولة لتسهيل حضور والدته إلى الولايات المتحدة لمشاهدة مباريات منتخب الرأس الأخضر خلال البطولة.كما أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن أقارب اللاعبين لا يخضعون لبعض القيود التي تُطبّق على فئات أخرى من المسافرين، مشيرة إلى أنها تتابع الملف للمساعدة في استكمال الإجراءات المطلوبة.وتبيّن لاحقاً أن العقبة الأساسية لا تتعلق بالكفالة المالية، بل بعدم امتلاك والدة فوزينيا جواز سفر ساري المفعول، فيما تعمل العائلة حالياً على استكمال المستندات اللازمة أملاً في تمكينها من حضور إحدى مباريات ابنها خلال المونديال.وفي حال نجحت هذه الجهود، فقد تشهد مباراة الرأس الأخضر المقبلة لحظة إنسانية مؤثرة تجمع فوزينيا بوالدته في المدرجات، بعد أن تحولت قصته إلى واحدة من أبرز القصص الإنسانية في كأس العالم 2026.