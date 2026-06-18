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مونديال 2026: العاجي واهي يغيب عن مواجهة ألمانيا لعدم حصوله على تأشيرة

2026-06-18 | 11:30
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مونديال 2026: العاجي واهي يغيب عن مواجهة ألمانيا لعدم حصوله على تأشيرة

يغيب المهاجم العاجي إيلي واهي عن مباراة منتخب بلاده السبت مع نظيره الألماني في مونديال 2026 لكرة القدم، لعدم حصوله على تأشيرة دخول إلى كندا التي تستضيف النهائيات مشاركة مع الولايات المتحدة والمكسيك، وفق ما أعلن الخميس اتحاد اللعبة في بلاده.

وبات واهي ثاني لاعب يمنع من الدخول إلى كندا بعد لاعب الوسط الغاني توماس بارتي الملاحق قضائيا بتهم اغتصاب في المملكة المتحدة.

وأفاد الاتحاد العاجي بأنه "لم يتم الحصول حتى الآن على التصاريح الإدارية اللازمة لدخوله الأراضي الكندية"، مضيفا في بيانه أن اللاعب "لن يتمكن من مرافقة بعثة المنتخب إلى كندا" لخوض مباراته الثانية في المجموعة الخامسة التي شهدت فوزه افتتاحا على الإكوادور 1-0، من دون توضيح أسباب رفض منحه تأشيرة الدخول.

وذكرت عدة وسائل إعلام أوروبية الخميس بأن المهاجم العاجي البالغ 23 عاما مشتبه بتورطه في المراهنة على تلقي بطاقة صفراء خلال مباراة في الدوري الفرنسي مع ناديه نيس.

ويتعلق الأمر ببطاقة صفراء نالها واهي خلال تعادل سلبي مع متز منتصف أيار، وذلك بعدما رصدت سلطات مراقبة المراهنات حجما غير اعتيادي من الرهانات على حصول اللاعب العاجي على إنذار.

وأعلنت رابطة كرة القدم الاحترافية في فرنسا الأربعاء أنها تقدمت بشكوى ضد مجهول بسبب "وقائع يُحتمل أن تندرج ضمن الفساد الرياضي والاحتيال في إطار عصابة منظمة".

غير أن الاتحاد العاجي لم يربط بين رفض كندا منحه التأشيرة وهذه القضية، قائلا "حتى الآن، لم يتم إبلاغ الاتحاد العاجي رسميا بأي إجراء قضائي أو إداري يتعلق به".

أكد مكتب النائب العام في مرسيليا لوكالة فرانس برس أن "لاعب كرة قدم محترفا يبلغ 23 عاما ينشط في دوري +ليغ 1+، أوقف في 29 أيار 2026 في إطار تحقيق جار".

ويتعلق هذا التحقيق بـ"الاحتيال المنظم، الفساد الرياضي المنظم، تلقي مقتنيات مسروقة، وتبييض الأموال".

وأضافت النيابة العامة أن اللاعب أُفرج عنه، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.

وأعرب الاتحاد العاجي عن دعمه لواهي، واصفا إياه بأنه "عنصر مهم في منتخب ساحل العاج".

وبذلك، يغيب واهي عن المواجهة المرتقبة أمام ألمانيا السبت بعدما شارك أساسيا في فوز بلاده على الإكوادور.

واستدعي واهي للمرة الأولى إلى المنتخب في آذار بعد تغيير جنسيته الرياضية، علما أنه بدأ مسيرته الدولية مع منتخب فرنسا للشباب.

وسيخوض المنتخب العاجي مباراته الأخيرة في المجموعة أمام كوراساو في 25 حزيران في فيلادلفيا الأميركية، حيث خاض أيضا مباراته الأولى ضد الإكوادور.

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