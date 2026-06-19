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"أخيرًا سأتمكن من الكلام"... محاكمة قائد المنتخب المغربي أشرف حكيمي بهذه التهمة!
2026-06-19 | 09:29
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"أخيرًا سأتمكن من الكلام"... محاكمة قائد المنتخب المغربي أشرف حكيمي بهذه التهمة!
أكدت محكمة الاستئناف في فرساي بفرنسا أنّ مدافع المنتخب المغربي وباريس سان جرمان أشرف حكيمي سيُحاكم أمام محكمة الجنايات في أو-دو-سين، بتهمة الاغتصاب الموجهة إليه منذ شباط 2023، على خلفية شكوى تقدمت بها شابة تتهمه بالاعتداء عليها.
وكان حكيمي قد طلب خلال جلسة سابقة إسقاط القضية، إلا أنّ المحكمة رفضت طلبه، معتبرة أنّ التحقيقات الأولية والقضائية توصلت إلى وجود أدلة كافية لإحالته إلى المحاكمة، فيما لم يتم تحديد موعد الجلسة حتى الآن.
وعقب القرار، قال حكيمي عبر منصة "إكس" إنّه ينتظر المحاكمة "بفارغ الصبر"، مضيفًا: "أخيرًا، سأتمكن من الكلام"، ومؤكدًا تمسكه ببراءته واصفًا الاتهامات بأنها "كاذبة". كما عبّر عن شعوره بأنّه أصبح "هدفًا سهلًا"، وانتقد ما وصفه بتأثير الشهرة على مجريات القضية.
في المقابل، عبّرت محامية المدعية عن ارتياح موكلتها للقرار، معتبرة أنّه خطوة مهمة بعد سنوات من الإجراءات القانونية، فيما تواصل القضية إثارة جدل واسع في فرنسا، وسط تأكيد الطرفين على مواقفهما المتناقضة.
وكالة فرانس برس
رياضة
محاكمة
محكمة فرنسية
محكمة الاستئناف
مدافع المنتخب المغربي
باريس سان جرمان
رياضة
كرة القدم
المغرب
تهمة
اغتصاب
أشرف حكيمي.
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